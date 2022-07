La pandémie de Covid 19 aura changé bien des choses dans notre quotidien. Inédit par son ampleur et son impact sur l’économie, cet événement planétaire a transformé nos moyens de communication, nos modes de consommation et bien sûr nos habitudes au travail. Et s’il est un seul symbole de ce changement de paradigme, c’est bien le colis, que l’on est désormais habitué à utiliser pour toutes sortes de raisons. Mais comment envoyer un colis depuis chez soi en utilisant Internet ? Réponses.

Le colis, nouvel élément de notre société

Autrefois, pour envoyer un colis, il fallait s’organiser. Trouver un bureau de poste ouvert à des heures accessibles, dénicher le bon modèle de carton, s’assurer de la protection du bien à envoyer, tout cela demandait du temps et des disponibilités. Mais avec la pandémie de Covid 19, nous avons tous eu recours au colis pour faire acheminer les biens de consommation dont nous avons le plus besoin. Et désormais, nous y sommes irrémédiablement habitués.

Les colis d’aujourd’hui renferment toutes sortes d’objets. On a tous au moins une fois commandé un repas à domicile livré par coursier en un temps record. Mais on peut aussi se faire livrer des livres, des canapés, des vêtements et à peu près tout ce que le monde marchand a à offrir aujourd’hui. Pourtant, envoyer un colis depuis chez soi n’est pas encore tout à fait possible. Mais à partir de 2023, vous pourrez envoyez vos colis depuis chez vous avec Colis Privé Store !

Pourquoi envoyer un colis depuis chez soi ?

Avec des acteurs spécialisés comme Colisprive-store.com, il est déjà possible de faire voyager n’importe quel colis à moindre frais dans à peu près toutes les destinations possibles, pour peu qu’un point Colis Privé Store se situe non loin. Cela offre déjà de nombreuses possibilités, mais l’entreprise souhaite proposer une offre encore plus ergonomique. L’idée est en effet de permettre d’envoyer un colis depuis chez soi, directement depuis sa boîte aux lettres !

Et ce service deviendra à coup sûr indispensable. En effet, nous avons tous aujourd’hui de multiples obligations, à la fois personnelles et professionnelles, qui nous contraignent fortement dans nos actions. Pouvoir laisser simplement un colis dans sa boîte aux lettres, tout en sachant qu’un livreur se chargera de le récupérer et de l’envoyer pour soi, c’est un gain de temps appréciable et l’assurance de toujours faire parvenir ses envois en temps et en heure !

Comment envoyer son colis en toute simplicité ?

Cette offre unique en son genre de récupération de colis à domicile sera disponible en 2023. Si les modalités d’envoi restent encore à définir précisément, il suffira certainement de simplement télécharger et imprimer un bon à coller sur votre colis, puis de le déposer dans votre boîte aux lettres et… c’est tout ! Au-delà du gain de temps évident, c’est aussi l’assurance d’éviter les erreurs techniques en comptant sur le professionnalisme avéré des livreurs de l’enseigne.

Sachez que pour l’instant, l’enseigne est déjà l’un des acteurs les plus respectés du marché du colis. Grâce à ses nombreux points relais et son service très au point, ce sont chaque jour des milliers de Français qui s’appuient sur Colis Privé Store pour leurs envois. En outre, l’outil en ligne permet de gérer ses livraisons en temps réel, de connaître l’avancée du processus et donc de toujours rester informé. En attendant de pouvoir envoyer un colis depuis chez soi, le service est donc déjà efficace !