Technique d’entrainement réservée à ses débuts uniquement aux athlètes, l’électrostimulation ou électrothérapie est devenue populaire notamment dans le monde du sport professionnel et amateur. Naturellement, ce n’est rien d’étonnant si vous prenez en compte son vaste champ d’application et les résultats qu’elle fournit juste au bout de quelques séances. Mais qu’est-ce en réalité l’électrostimulation et quels sont ses bienfaits sur le corps humain ? Cet article vous exposera en détail le principe de cette pratique moderniste du sport et ses avantages.

L’électrostimulation qu’est-ce que c’est ?

L’électrostimulation est une pratique thérapeutique qui consiste à envoyer des impulsions électriques dans les fibres musculaires d’une personne afin de les contracter et décontracter à volonté. Pour être un peu plus précis, cette technique vous permet de reproduire le processus de contraction et de décontraction des muscles sans y associer l’effort physique correspondant. Si elle est bien réalisée, cette thérapie douce est totalement inoffensive pour le corps humain.

Pour qui se destine-t-elle ?

L’électrostimulation se prédestine à première vue à tout le monde. Qu’il s’agisse de sportifs amateurs en quête de la silhouette parfaite ou de professionnels voulant accroitre ses performances, avoir recours à l’électrothérapie est une option parfaitement envisageable. Elle l’est encore plus pour les personnes en rééducation suite à une opération chirurgicale. Les vertus thérapeutiques de cette pratique moderniste du sport sont reconnues par le corps médical. Elle est donc tout à fait concevable.

D’ailleurs, un grand nombre de kinésithérapeutes la propose aujourd’hui comme traitement médical à suivre à leurs patients. Les personnes souffrant de douleurs musculaires peuvent également y recourir pour se soulager de leurs maux. En effet, selon la façon dont elle est utilisée, l’électrothérapie peut devenir une technique de relaxation musculaire.

Les contre-indications

Il faut déjà que vous compreniez que la pratique de l’électrostimulation ne doit en aucun cas remplacer l’effort physique dû au sport. Elle doit plutôt être un complément. De plus, afin de maximiser les bienfaits de l’utilisation de l’électrostimulateur sur l’organisme, il est important d’exécuter les mouvements de contraction et de décontraction en étant synchrone avec l’arrivée de la décharge électrique.

Ceci dit, le recours à l’électrostimulation est déconseillé :

aux enfants et adolescents en pleine croissance ;

aux femmes enceintes ;

aux personnes atteintes d’une quelconque forme de cancer ;

aux personnes épileptiques ;

et aux personnes souffrant de problèmes cardiaques ;

En clair, avant d’utiliser l’électrostimulateur, si vous avez des doutes sur votre état de santé, vous devez impérativement consulter votre médecin traitant.

Pour ce qui est des recommandations, les électrodes (élément de l’électrostimulateur entrant en contact avec la peau et servant de point d’ancrage pour les impulsions électriques) ne doivent être appliquées que sur les zones musculaires que vous avez l’habitude de contracter volontairement. Le cœur ou les parties intimes sont donc des endroits à éviter. Vous devez également être très attentif aux dosages de l’intensité des décharges. Vous risquez surtout de vous blesser si elle est bien trop élevée pour votre organisme. Le mieux, c’est de débuter au plus bas et d’augmenter progressivement. Vous pouvez également demander conseil à un kinésithérapeute proposant l’électrothérapie dans ses prestations ou à un coach sportif ayant de l’expérience dans le domaine.

Les bienfaits de l’électrostimulation sur le corps humain

Au cours d’un entrainement classique, un athlète expérimenté parvient naturellement à faire travailler 85 % de ses fibres musculaires. Un non-sportif n’en mobilise que 30 %. Toutefois, en associant sport et électrostimulation, tous les muscles sont sollicités à la fois chez tout le monde sans distinction. Chaque muscle en contact avec une électrode se renforce donc automatiquement et de façon uniforme. Il gagne beaucoup plus en expérience à chaque fois et laisse paraître beaucoup plus vite les résultats de l’entrainement. Avec l’électrothérapie, vos résultats d’entrainement seront donc beaucoup plus homogènes, contrôlés et beaucoup plus rapides.

Pour vous faire une idée, vous pourrez facilement produire en deux séances, les résultats d’une semaine d’entrainements classiques. De plus, comme cité précédemment, cette thérapie douce peut également être un bon antalgique pour faire disparaitre toutes sensations de douleur musculaire après une séance d’entrainement intensif par exemple.

En somme, l’électrostimulation est une méthode très efficace pour améliorer le rendement de vos séances d’entrainement. Elle peut également servir de thérapie relaxante après une séance. N’hésitez donc pas à y recourir.