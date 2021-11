La photographie est un art à part entière qui permet d’immortaliser des moments importants de sa vie. L’avènement d’internet et des smartphones a d’ailleurs permis sa démocratisation. Ainsi, beaucoup en ont fait leur passion favorite, sans pour autant en maîtriser toutes les techniques. Or, il s’agit d’un métier très sollicité et donc recommandé pour ceux qui envisagent une reconversion professionnelle par exemple. Mais il importe de s’informer sur les préalables requis, avant de s’y lancer. Comment bien préparer sa carrière de photographe ? Focus !

Acheter le bon matériel photo

Pour démarrer une carrière de photographe, il est impossible de se contenter de son smartphone, fût-il de dernière génération ? En effet, les clients désirent des rendus de haute qualité. Pour ce faire, vous devez au moins investir dans des équipements professionnels de base. Ils sont incontournables, quelle que soit la spécialité de photographie envisagée. D’abord, vous aurez besoin d’un appareil photo de qualité pour la capture des images. À ce titre, il faudra choisir entre un réflex et un bridge. Le premier modèle, le plus répandu, est doté de plusieurs objectifs détachables de différentes performances. Par contre, la seconde version offre un objectif fixe. Ensuite, pour la stabilisation des images, un trépied sera nécessaire. En outre, pour éliminer les ombrages sur les photos, il est judicieux d’acquérir un flash, un réflecteur ou des spots de lumière. Enfin, il faudra également penser à s’offrir une housse de protection et un chiffon en microfibres.

S’inscrire sur une plateforme comme mission photographique pour trouver des clients

Une fois que le photographe débutant aura acquis du matériel professionnel, il devra se lancer dans la prospection des clients. Dans ce cadre, des plateformes comme missionphotographe.com se proposent de rapprocher les chasseurs d’images de leurs cibles. Mais pourquoi un tel service ?

Il faut rappeler que l’effectif des professionnels de la photographie est sans cesse croissant, vu la hausse de la demande. Il en existe de toutes les spécialités : événementiel, mode, immobilier, grossesse, famille, etc. Ils sont répartis dans toutes les villes de France. Cet annuaire digital optimise alors votre visibilité et permet à vos prospects de vite vous retrouver.

Se former en photographie professionnelle

Avant de passer les étapes précédemment évoquées, le professionnel doit affiner ses connaissances en photographie. Dans cette perspective, il est plus judicieux de s’inscrire dans un centre de formation audiovisuelle, avec possibilité des cours à distance. Car, cette option est plus flexible et permet de se trouver du temps libre pour vaquer à d’autres occupations. Au cours de ce stage en ligne, l’apprenant pourra se familiariser aux différentes techniques de prise de vue (modes PASM) en studio et à l’extérieur. Il en profitera également pour se définir son propre style, cultiver sa créativité et apprendre à réaliser des vidéos par drone. Cette étape est d’autant cruciale, qu’elle permet au professionnel de répondre à tous les besoins de ses clients.

Proposer les bons tarifs

Les prestations de qualité, les équipements adaptés et une formation de base ne sont tout de même pas suffisants pour se démarquer de la concurrence. Hormis tout ceci, il importe de proposer des prix compétitifs. Étant donné que ce paramètre est l’un des critères essentiels pour embaucher un photographe de mariage ou spécialisé dans d’autres thématiques.

Ainsi, avant de se lancer dans cette activité, le professionnel doit s’informer des tarifs en vogue dans le secteur. Il fait ensuite le point de toutes les informations recueillies ainsi que des avis des clients à ce propos. À l’issue de cette démarche, il lui revient alors d’opter pour des prix raisonnables, à la hauteur du service proposé et qui satisfont les attentes de sa cible. Par ailleurs, ce tarif doit lui permettre de vivre décemment de son art.

Utiliser les bons logiciels photo

La qualité des rendus ne dépend pas exclusivement de la créativité du professionnel et de la qualité de l’appareil photo utilisé. En effet, après le shooting, vient l’étape de la retouche des images. À ce niveau, le photographe doit faire le choix des logiciels performants, offrant des fonctionnalités avancées. Dans ce cadre, certaines applications se recommandent pour leur efficacité. Il s’agit entre autres de Canvas photo, Adobe Lightroom, Pixlr, PhotoScape X et de GIMP. Tous ces programmes sont réputés pour leur facile prise en main. Ils sont donc indiqués pour les photographes débutants, désireux de maîtriser rapidement toutes les subtilités du traitement d’image.