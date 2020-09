Les drones sont des appareils qui fascinent de plus en plus, et assurément, ils sont appréciés par de nombreuses personnes. En effet, le drone offre une expérience de pilotage assez unique, ce qui a tendance à séduire tout type de personne. De plus, il est très pratique, et ceci, grâce notamment à ses nombreux outils embarqués, qui peuvent servir dans plusieurs domaines (journalisme, secours, agriculture…).

Le drone : qu’est-ce que c’est ?

Les drones sont des engins ou des aéronefs qui se conduisent à distance, et donc sans pilote installé en intérieur. Ils peuvent être à usage militaire ou civil. Leur poids, capacité et autonomie peuvent varier en fonction des modèles et des emplois auxquels ils sont destinés. Ils sont le plus souvent configurés pour voler de manière autonome ou bien en Wifi, à l’aide d’une tablette ou d’un smartphone. Un drone peut être utilisé dans différents domaines (journalisme, police, agriculture…). Ces appareils sont donc énormément utilisés, et grâce à leurs caméras de haute qualité embarquées, vous pourriez filmer un tas de choses et rendre vos missions aériennes moins contraignantes.

Pourquoi réaliser des vidéos avec un drone ?

Les drones pour la plupart des modèles embarquent des caméras HD (haute définition), ce qui rend possible la production de vidéos de très bonne qualité. Ces appareils peuvent aussi être équipés de différents capteurs, appareils photographiques, et autres sondes pour la réalisation de diverses missions (artistiques, thermographiques, cartographiques…). Grâce à leur multiple usage et à la qualité de leur production, les drones peuvent permettre d’avoir, des images aériennes de grande qualité qui fascineront quiconque y posera le regard. Mieux, ces images valorisent beaucoup les productions audiovisuelles et peuvent ainsi mieux impacter n’importe quelle communication. Les drones peuvent par conséquent, influencer de manière positive tout travail de production. Et il serait vraiment dommage de se priver d’un tel outil. Pour toute prestation vidéo par drone, le mieux est de faire appel à un opérateur de drone expérimenté, ou d’avoir recours à une société de production professionnelle. Ces derniers pourront vous garantir des prestations artistiques et techniques de très grande qualité, ainsi que des services créatifs, très innovants, en phase avec vos besoins.

Les équipements nécessaires au drone pour prendre des vidéos de qualité

Un drone doit être idéalement équipé pour réaliser des vidéos de qualité. Et pour ne pas être déçu par la qualité de vos enregistrements ou photographies, il est préférable d’opter pour un drone équipé d’une caméra haute définition. Un drone performant doit pouvoir donc être capable de filmer en 4 k ou en 1080 p.

Un drone de bonne de facture doit également posséder une parfaite stabilisation, pour une meilleure qualité des enregistrements. Cette stabilisation est souvent conférée par une nacelle résistante et solidement ancrée, sur laquelle la caméra est fixée. Un système qui atténue les vibrations créées par les hélices est également installé, pour assurer à l’appareil et à la caméra, une plus grande stabilité.

Les retours de vidéo et les différents modes de vols intelligents sont les autres éléments indispensables, qui permettent à un drone de réaliser des vidéos d’une meilleure qualité. Les retours de vidéo permettent au pilote de visualiser en haute définition et en direct, les images filmées par le drone. Cette visualisation permet de réaliser un meilleur cadrage des plans vidéos, ce qui vous permettra de gagner un temps de vol non négligeable. Quant aux modes de vols intelligents, ils permettent de programmer le drone, pour qu’il réalise tout seul, le cadrage des plans vidéos et autres survols. Il peut ainsi pour l’accomplissement de sa mission, réaliser des trajectoires et autres figures acrobatiques sans se crasher.

Quelle est la réglementation en vigueur ?

Avant d’utiliser ou de faire voler votre drone, vous devez au préalable le faire homologuer, et posséder un brevet de pilotage. Il est aussi obligatoire d’enregistrer son drone auprès de la DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile), dès lors que son poids dépasse 800 grammes. En plus de ces exigences, vous devez également obtenir auprès des préfectures ou des mairies, une autorisation de vol avant de survoler un site ou un endroit en particulier. Et s’agissant des vols, sachez qu’il est formellement interdit de ne pas dépasser une altitude de 150 mètres, et de survoler les zones d’aviation, urbaines et sensibles (base militaire…). Aussi, il est interdit de faire voler les drones la nuit, et de filmer n’importe quelle personne sans son accord. Et pour tout dommage causé par un drone, il est aussitôt engagé la responsabilité civile de son pilote.