Les illuminations de fin d’année sont de bons moyens pour accentuer l’esprit de fête et apporter un peu de magie à la ville. Le vidéo mapping est une excellente idée pour ce faire. Il s’agit d’un outil de communication original qui consiste à projeter des vidéos ou animations sur des structures statiques pour créer une illusion d’optique et apporter magie et émerveillement.

Le vidéo mapping, qu’est-ce que c’est ?

Concrètement, le vidéo mapping est le fait de projeter de la lumière en mouvement sur des volumes. Cette projection permet de transformer n’importe quels objets en supports de communication originaux créant ainsi des illusions d’optique. Parfois, les vidéos projetées sont accompagnées de son. Ce concept est né à la réalisation du Haunted Mansion dans le parc d’attractions Disneyland en 1969. À l’époque, il s’agissait d’illusions de têtes désincarnées de fantômes souriants et sinistres chantant des chansons à thème qui avaient été créées. Mais ce n’est que depuis l’an 2000 que le vidéo mapping connaît un essor et un engouement notables.

Pourquoi opter pour le vidéo mapping ?

Le vidéo mapping séduit pour de nombreuses raisons. Premièrement, c’est un outil de communication puissant qui offre d’infinies possibilités en matière de créativité. Les projections embellissent les façades des monuments, bâtiments ou différents objets pour créer un univers hors du commun. On dit même de l’architecture qu’elle parvient à prendre vie sous les jeux de lumière. Quelle que soit la surface, le vidéo mapping permet de remodeler la réalité visible et d’animer les éléments statiques. Pour le public, le spectacle est une belle expérience sensorielle immersive et unique. L’attention du public sera encore plus soutenue si les projections sont rythmées par des sons.

Quel est l’usage du vidéo mapping ?

Le principe du vidéo mapping se base sur la projection en 2D ou 3D d’animations, d’images génératives et autres contenus visuels sur des bâtiments, des dômes, des salles de concert, des musées, des stades de sport… Cette technique est plébiscitée pour de nombreux usages.

La décoration

Le vidéo mapping est très prisé en décoration notamment auprès des compagnies théâtrales et des scénographies. Cela permet d’avoir un aperçu du futur style d’aménagement d’un espace. Il permet également de créer des décors originaux sans changer la disposition d’une salle et la place du mobilier.

Le milieu artistique

Dans le milieu artistique, ce type de production audiovisuelle est utilisé pour animer une scène. C’est une technique très utilisée par les magiciens et les illusionnistes dans la réalisation des différents tours. Cela va leur permettre de capter l’attention et de favoriser l’émerveillement du public et de rendre les spectacles impressionnants.

Le marketing

Utiliser le vidéo mapping permet de réaliser des publicités originales et percutantes et ainsi booster les ventes et par la même occasion le chiffre d’affaires. De plus en plus d’entreprises ont recours à cette technique pour la promotion de leurs marque, produits et services. À titre d’exemple, Nike a utilisé cette technique pour lancer ses uniformes Nike Hyper Elite Platinum. Bon nombre de marques dont Jaguar et Ralph Lauren ont aussi déjà utilisé le vidéo mapping durant diverses manifestations.

L’événementiel

Parmi les domaines où le vidéo mapping est le plus plébiscité, il y a l’événementiel. Il est souvent utilisé pour les illuminations de fin d’année, de Noël, etc. Les vidéos sont projetés sur les monuments et les structures architecturales de la ville pour la célébration de tous types d’événements : Saint-Sylvestre, Noël, fête nationale, Fête des Lumières, etc.

Le vidéo mapping pour l’illumination des fêtes de fin d’année à Paris

Paris, c’est magique durant la période de fin d’année. Les illuminations et décors vous transportent dans un univers féerique qui ravit petits et grands. Le Château de Vaux-le-Vicomte, par exemple, va se transformer en un palais enchanteur aux mille et une couleurs cette fin d’année 2020. En plus du décor de conte de fées et des belles illuminations dans les jardins à la française, un vidéo mapping sera diffusé sur la façade du château. Les portes du Château de Vaux-le-Vicomte vous seront ouvertes du 17 octobre 2020 au 3 janvier 2021.

Le vidéo mapping pour illuminer les sites emblématiques d’Albi en période de fin d’année

Cette période de fin d’année, la ville d’Albi va s’illuminer grâce au vidéo mapping. Les shows se dérouleront sur les sites emblématiques albigeois du 14 au 31 décembre. Des mondes imaginaires invitant à un voyage dans l’espace à bord d’une navette spatiale seront mis à l’honneur sur la cathédrale Sainte-Cécile. Sur la façade du tribunal, ce sera Casse-noisette et le spectacle sera centré sur La danse des fleurs au Théâtre des Lices. De plus, les majorettes locales Street Ladies L se produiront avec leurs bâtons lumineux sur le marché gastronomique et dans les rues piétonnes le 14 et 21 décembre.

Montpellier et le Cœur de ville en Lumières

L’événement « Cœur de ville en Lumières » qui s’est déroulé à Montpellier en septembre dernier a offert un magnifique spectacle nocturne au public. Cette dernière a illuminé par le biais de vidéo mapping les sites emblématiques du centre historique de l’écusson dont l’Arc de Triomphe, l’Église Saint Roch, le Musée Fabre et l’Hôtel Saint Côme. Ce sont des élèves d’écoles artistiques d’animation en 3D, d’architecture et de jeux vidéo de Montpellier encadrés par des professionnels du vidéo mapping qui ont imaginé les projections montrant des balades insolites, inspirantes et enivrantes. D’une durée de 6 minutes en moyenne, elles ont été diffusées en boucle.

Lyon et la Fête des Lumières

C’est durant la célèbre Fête des Lumières que les shows de vidéo mapping éblouissent le public chaque année à Lyon. La ville privilégie les projets qui n’ont encore jamais été programmés ce qui fait de la fête un événement nocturne et lumineux unique. Les sites emblématiques lyonnais s’embellissent grâce aux diverses projections d’animation. Sur la place des Terreaux, par exemple, des œuvres d’art du Musée des Beaux-Arts ont déjà été mises en valeur sur les façades. Cette année, la Fête des Lumières se déroulera du 5 au 9 décembre.

Opter pour le vidéo mapping pour les illuminations de fin d’année, c’est créer un univers magique et extraordinaire au cœur d’une ville, d’un quartier, etc. Les animations projetées sur les bâtiments, monuments et autres structures vous transportent vers un monde féerique le temps du spectacle. De nombreuses villes comme Paris, Albi et autres proposent ce type d’illumination pour cette fin d’année 2020.