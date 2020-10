Quel plus grand plaisir que celui de s’installer profondément dans son canapé, entouré de ses proches, pour visionner un bon film ? Avec l’avènement du vidéoprojecteur et surtout la diminution de son prix d’achat, de plus en plus de Français retrouvent le goût du cinéma à la maison. Mais pour conserver une qualité d’image intéressante et prolonger la durée de vie de son matériel, il est nécessaire de surtout suivre l’évolution de l’état de sa lampe. Et d’en changer si nécessaire.

Si les couleurs et la netteté des images projetées par votre vidéoprojecteur diminuent significativement, il y a fort à parier qu’il est temps d’en changer la lampe. Ce composant est en effet essentiel dans la restitution d’une image claire et agréable. Il est également important de comprendre que bien choisir la lampe de votre vidéoprojecteur, c’est lui assurer une plus longue durée de vie. A condition bien sûr de sélectionner un matériel performant et durable. Explications.

Choisir une lampe pour son vidéoprojecteur chez un distributeur spécialisé

La première des choses à assurer lorsque vous cherchez une lampe pour votre vidéoprojecteur est de trouver un interlocuteur sûr et reconnu pour son professionnalisme. En effet, comme de nombreux marchés de consommables, celui de la lampe de vidéoprojecteur est envahi par un grand nombre de pseudos spécialistes qui cassent les prix du marché avec des produits de très basse qualité. Alléchants à première vue, ce sont en fait de véritables pièges qui vous obligeront bien souvent à changer de lampe rapidement.

Sur le site rienquedeslampes, vente de lampe de vidéoprojecteur, vous trouvez tout ce qui manifeste le professionnalisme d’une enseigne pour qui la satisfaction client n’est pas un vain mot. Leur expertise et leurs connaissances leur permettent de ne proposer que des produits certifiés par les fabricants des matériels de projection, une assurance de qualité et de stabilité. Avec eux, choisir une lampe pour son vidéoprojecteur devient un jeu d’enfant, d’autant que leur catalogue fourni regorge également d’explications pertinentes.

Opter pour une lampe originale ou une lampe générique ?

Par définition, la lampe originale est celle qui se trouve dans le vidéoprojecteur au moment de l’achat. Mais c’est aussi le terme utilisé pour désigner une lampe dont le bulbe et le châssis sont d’origine et dont l’assemblage des deux parties a eu lieu en usine. C’est ce type de lampe qu’il faut privilégier car ce sont celles qui garantissent la plus grande longévité. Si vous cherchez par exemple un fournisseur de lampe pour vidéoprojecteur Epson, il faudra vous tourner vers un produit certifié. Dans le cas contraire, vous prendrez des risques !

En effet, la production de lampes à bas coût dans les pays en voie de développement a permis l’essor d’un marché de génériques dont la qualité est largement inférieure. Leur durée de vie est très limitée et la qualité de la lumière produite également mais en plus, vous risquez d’endommager votre matériel qui ne pourra en aucun cas être couvert par une garantie s’il est établi que vous n’avez pas utilisé des consommables originaux. Choisir une lampe pour son vidéoprojecteur est donc très important !

Les caractéristiques de votre lampe pour vidéoprojecteur

C’est évidemment pour cette raison que le choix de votre fournisseur est essentiel. Vérifiez toujours les labels et autres certifications mises en avant sur les sites. Une fois ces vérifications préalables effectuées, vous pourrez alors vous en remettre à votre distributeur qui vous guidera dans le choix de la lampe la plus adaptée au type de matériel que vous utilisez. C’est là un nouveau critère qui vous permet de vérifier le professionnalisme de votre distributeur.

Sur le site rienquedeslampes.fr, on peut facilement avoir accès à un moteur de recherche clair et efficace qui permet de trouver le produit idéal. Deux simples menus déroulants permettent de sélectionner d’abord la marque puis le modèle de votre vidéoprojecteur. Apparaissent ensuite plusieurs propositions de produits qui vous permettent de faire votre choix en examinant le prix, les caractéristiques et les facilités de livraison de chacun. Un véritable phare pour guider les amateurs perdus de vidéo en grand écran !