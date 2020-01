Un pico projecteur est un mini vidéoprojecteur portable. Autrement dit, il s’agit de la version réduite du data show classique, qui est donc plus facile à transporter. Celui-ci peut être utilisé de la même manière et fait en sorte de projeter les images sur un fond blanc.

Comment fonctionne un pico projecteur ?

Il existe une multitude de modèles de mini vidéoprojecteurs. Certains s’utilisent de manière filaire, via les ports USB, HDMI ou SD, tandis que d’autres fonctionnent sans fil et se connectent donc par Bluetooth ou Wi-Fi. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter ce site parlant des appareils de projections portables.

L’utilisation d’un pico projecteur est très simple. Inutile donc d’être un technicien pour pouvoir s’en servir puisqu’il suffit seulement de mettre en marche l’appareil et de le connecter au support contenant les fichiers. Bien entendu, il peut s’agir de vidéos, d’images ou même de documents tels que les fichiers pdf.

Enfin, il faut aussi penser à effectuer les réglages nécessaires pour ajuster la qualité d’image à votre guise, grâce à la petite molette se trouvant sur le pico projecteur ou aux accessoires intégrés.

Pourquoi utiliser un mini vidéoprojecteur portable ?

Pour savoir si vous avez besoin d’un vidéoprojecteur classique ou de sa version miniaturisée, il faut d’abord comprendre que les deux ne s’utilisent pas de la même manière. Effectivement, cela dépend surtout du contexte et de l’endroit où l’émission des images aura lieu.

Ainsi, s’il est question de faire des projections au même endroit où il est difficile, voire impossible, de réguler la luminosité, il vaudrait mieux opter pour un vidéoprojecteur classique. Certes, il peut être encombrant et plus compliqué à utiliser, mais celui-ci est doté de la technologie nécessaire pour s’adapter à une forte luminosité.

Cependant, dans le cas où une personne souhaite réaliser des projections dans différents endroits, de façon rapide et simple, le pico projecteur est le plus adapté à son besoin. Son caractère polyvalent garantit une facilité d’utilisation et une installation en un temps très réduit. Enfin, il est également possible de connecter votre pico projecteur à des haut-parleurs ou à des baffles, afin d’optimiser la qualité sonore.

Comment choisir son pico projecteur ?

Actuellement, il existe une multitude de mini projecteurs, avec des fonctionnalités très variées. Afin de savoir lequel choisir, il faut donc comparer leurs caractéristiques techniques et choisir celui qui est le plus adapté à vos besoins. Voici donc les éléments à prendre en compte avant afin de choisir son pico projecteur.

La résolution de l’image

Il s’agit d’une caractéristique très importante puisque c’est de celle-ci que va dépendre la qualité de la projection. Pour assurer une projection claire et une bonne visibilité de vos images ou documents, il faut donc s’assurer que la résolution de l’image soit la meilleure possible. Pensez donc à prendre un pico projecteur avec une résolution d’au moins 720 p.

La luminosité et le contraste

En fait, ce sont ces deux caractéristiques qui font la plus grande différence entre les vidéoprojecteurs, le lumens étant l’unité de mesure de leur luminosité.

Effectivement, pour une projection de bonne qualité dans le noir, le pico-projecteur doit être doté au minimum de 200 lumens. En revanche, ce dernier doit dépasser les 1000 lumens dans le cas où la lumière est ambiante durant la projection, afin qu’il puisse s’y accommoder.

La connectivité du projecteur

Pour choisir son projecteur, il faut s’assurer que l’appareil contenant les fichiers à projeter soit compatible avec ce dernier. En effet, il existe des modèles sans fil qui se connectent par Wi-Fi ou Bluetooth, tandis que d’autres ont une connexion filaire de type HDMI, SD, HD, VGA ou autre.

D’ailleurs, certains peuvent même se connecter à une console de jeu de salon, afin de projeter le gameplay sur une surface plus grande que sur l’écran habituel. Il faudra donc bien penser à choisir le pico projecteur qui convient aux dispositifs que vous comptez relier à ce dernier.

Les dimensions du pico projecteur

La variété des appareils se remarque également de par leurs dimensions. Effectivement, même si les mini projecteurs ont tous de petites tailles, comme leur nom l’indique, celles-ci restent tout de même variables.

Cela est également valable pour leur poids qui va de 300 g à jusqu’à 2 kg. Bien entendu, celui-ci est souvent corrélé aux capacités du projecteur.

La qualité sonore

Considérée comme étant le principal désavantage du pico projecteur, celle-ci est souvent décevante lorsqu’il s’agit de faire une projection dans une grande salle. C’est pourquoi, il est conseillé de compléter la projection avec un autre dispositif, tel qu’une enceinte ou même des haut-parleurs.

Les options et les accessoires

Certains pico projecteurs sont très simples, tandis que d’autres qui sont plus sophistiqués possèdent davantage d’options, comme la possibilité de projeter en 3D ou en full HD.

Des accessoires, tels que des télécommandes, des souris ou autres, sont alors fournis avec certains modèles pour en faciliter l’utilisation et améliorer l’expérience utilisateur.

Ce qu’il faut aussi prendre en consideration pour choisir son petit projecteur

En outre, il est primordial de faire usage des supports pour vidéoprojecteurs. Il en existe plusieurs types : les supports muraux, pour plafonds, etc. Le choix se fait donc en fonction de la disposition de l’espace dans lequel a lieu la projection.

Cependant, pour l’utilisation d’un pico projecteur, l’idéal serait d’opter pour un mini trépied, afin de garder l’aspect polyvalent de l’appareil et ne pas le transformer en un projecteur fixe.

Enfin, il est important de procéder à certains calculs avant de choisir l’emplacement du support et de le fixer. Effectivement, il faut prendre en compte les entrées de lumière, mais aussi la distance entre le dispositif et le fond sur lequel sera projetée l’image. Cela vous permettra d’éviter d’avoir à réinstaller le support une seconde fois, tout en profitant de la meilleure projection possible.

Conclusion avant de choisir son mini video projecteur pico

Ce qui fait que les pico projecteurs soient si convoités c’est surtout sa polyvalence, en plus de sa simplicité et de la rapidité de sa mise en place. Cela dit, il est important d’identifier ses besoins, afin de pouvoir choisir le mini vidéoprojecteur portable dont les caractéristiques répondent au mieux à ceux-ci.