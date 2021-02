Une tablette graphique est un dispositif de pointage. Elle sert à tracer à la main des graphes, des schémas, des dessins, du texte manuscrit. À l’ère de la révolution électronique, elle est d’une grande utilité pour le dessinateur. Les tablettes graphiques ont en effet donné une dimension plus moderne et professionnelle au métier de dessinateur. Suivons ce guide pour en savoir plus.

Utilité de la tablette graphique pour le dessinateur

Le dessinateur peint par le dessin un objet avant sa création. Il réalise sur une tablette graphique Repaper des schémas et des croquis. Les logiciels informatiques permettront ensuite de définir et de réaliser des prototypes. La finalité de l’objet représenté est sa commercialisation. Le dessinateur, pour cela, peut utiliser le papier. Ce qui se fait de moins en moins de nos jours. Aujourd’hui, le dessinateur utilise davantage des logiciels informatiques (DAO, CAO, etc…). L’ordinateur et la souris sont donc mis à contribution. La technologie ayant évolué, les designers professionnels aussi bien qu’amateurs se réfèrent aujourd’hui à la tablette graphique. Elle a pris la place de la souris et a donné un nouveau visage au métier. Elle stimule la productivité et la créativité du dessinateur. Pour toute création graphique, elle est plus adaptée que la souris.

Praticité de la tablette graphique

Beaucoup de paramètres permettent de dire que la tablette graphique est vraiment pratique. Elle devrait être adoptée par tous les dessinateurs actuellement.

Possibilité de contrôle

L’avantage capital d’une tablette graphique est son stylet. Tous les modèles de tablettes graphiques ont un pen. Leur sensibilité permet d’avoir en dessinant sur la surface de travail un parfait contrôle. Les modifications souhaitées sont donc facilement réalisées. Le dessinateur contrôle avec exactitude et précision son dessin. Cette facilité ne lui est pas offerte par une souris.

Bonne pression

Sur une tablette, la surface de travail est très sensible à la pression. On obtient donc des traits plus épais ou plus fins en appuyant ou en relâchant la pression. Cela dépend de l’effet souhaité. Le dessinateur n’a donc plus besoin de changer des options de lignes dans des programmes avant de redessiner un détail. En plus de gagner en créativité, il fait aussi gain de temps.

Grande rapidité

De nombreuses tablettes sont équipées de boutons auxiliaires et de raccourcis aisément configurables. Certains éléments de l’image peuvent donc être supprimés, copiés ou collés en quelques mouvements. On gagne plus de temps en ne cliquant plus à divers endroits avec la souris. Les raccourcis de tablettes sont compatibles avec de nombreux programmes. Faciles à installer, les modèles sans fil de tablettes graphiques offrent même des possibilités de travail à distance. Les modifications effectuées sont visualisables en temps réel.

Une méthode de travail traditionnelle

Le dessinateur peut utiliser directement les écrans intégrés des tablettes qui en disposent. Cela donne la sensation de travailler sur papier ou sur toile. On dessine donc aisément en mettant à contribution la main et l’œil. Des pertes de temps engendrées par les transferts de créations sont ainsi évitées.

Globalement, on peut dire que les tablettes graphiques se sont incorporées dans le quotidien des créateurs. La diversité des privilèges qu’elles offrent fait qu’elles sont devenues inéluctables. Elles ont sensiblement révolutionné le métier de dessinateur. Êtes-vous un professionnel du dessin ? Ou aspirez-vous à en devenir un ? N’hésitez donc pas à vous procurer votre tablette graphique !