Depuis 2006, la télévision numérique terrestre ou TNT permet de nous connecter à plus de chaines. De plus, depuis 2016, tous les programmes sont disponibles en haute définition pour notre plus grand plaisir. Toutefois, il faut savoir que la qualité des chaines dépend essentiellement du type d’antenne TNT que l’on utilise. Aujourd’hui, nous allons voir les avantages et les inconvénients des modèles intérieurs et extérieurs pour voir lequel est le plus intéressant.

L’antenne TNT intérieure

Ce type d'antenne TNT est placé à l'intérieur de la maison en le dirigeant vers l'émetteur TNT le plus proche. D'un point de vue esthétique, c'est l'accessoire d'accompagnement idéal pour son home cinema.

Pour l’installer, il suffit de la relier au téléviseur. Ensuite, vous procédez à une recherche de différentes chaines TV pour achever l’installation. Toutefois, on doit préciser que ce procédé n’est valable que s’il y a déjà un tuner TNT intégré dans le téléviseur.

Dans le cas contraire, il faut utiliser un décodeur TNT que vous allez relier à l’antenne. Ensuite, c’est le décodeur que vous branchez au téléviseur avec un câble HDMI. Pour finir l’installation, vous procédez de la même manière que précédemment, vous faites une recherche des chaines.

Les avantages de l’antenne TNT intérieure

Tout d’abord, une antenne TNT intérieure a généralement une petite taille. De ce fait, il est parfaitement adapté aux maisons avec peu d’espace. Que le téléviseur se trouve dans la chambre à coucher ou dans le salon, l’antenne qui l’accompagne ne sera pas encombrante.

Par ailleurs, on peut rajouter que vous pouvez le transporter facilement. Si vous avez un camping-car par exemple, vous pouvez alors l’emmener pendant les vacances et profiter de la télévision en tout temps.

De plus, son installation est très simple comparée à celle d’une antenne extérieure. C’est également le matériel le plus adéquat quand vous avez plusieurs téléviseurs dans la maison. En effet, tous les postes pourront être connectés à cette seule antenne et obtenir le même signal de qualité.

Les inconvénients de l’antenne TNT intérieure

Cependant, l’antenne intérieure a également certains défauts qui méritent d’être soulignés. Premièrement, la portée du signal de l’antenne intérieure est assez faible. Cela signifie que vous ne devez pas vous éloigner à plus de 25 kilomètres d’un émetteur TNT si vous voulez obtenir une bonne qualité d’images.

Par ailleurs, l’antenne intérieure rencontre beaucoup de difficultés lorsqu’il se trouve dans un endroit saturé. Il faut donc éviter de l’utiliser lorsque vous vous trouvez au milieu de buildings ou encore entouré d’arbres de grande taille.

L’antenne TNT extérieure

Comme son nom l’indique, l’antenne extérieure est placée hors de la maison. L’idéal est de la placer sur le toit contre une souche de cheminée ou encore sur un mur. L’essentiel est qu’elle soit toujours orientée dans la direction de l’émetteur TNT. De cette manière, vous êtes sûr qu’elle captera le signal au maximum.

Pour encore plus de garanties, il vaut mieux opter pour un modèle avec un gain de 30 dB ou plus.

L’installation de l’antenne TNT extérieure

À l’inverse du modèle intérieur, l’antenne extérieure est plus compliquée à installer. C’est pourquoi il est recommandé de faire appel à un spécialiste. Cependant, si vous avez les outils nécessaires et des notions en bricolage, vous pouvez le faire vous-même.

Pour ce faire, il faut placer l’antenne en râteau en hauteur et la fixer correctement. L’idéal est d’installer un rotor pour pouvoir ensuite régler son positionnement depuis l’intérieur. Ensuite, vous effectuez les branchements pour relier l’antenne TNT à l’extérieur vers le téléviseur à l’intérieur.

Les avantages de l’antenne extérieure

Une antenne extérieure est nettement plus puissante qu’un modèle intérieur. Ainsi, il peut capter le signal d’un émetteur éloigné de la maison et toujours obtenir des images d’excellente qualité.

De plus, la plupart des antennes extérieures ne sont pas impactées par les intempéries ou les saturations de certains endroits.

Les inconvénients de l’antenne TNT extérieure

Le problème majeur des antennes extérieures est qu’elles ont un prix assez élevé. Toutefois, c’est assez logique étant donné qu’elles ont une plus grande puissance. Ensuite, l’installation d’une antenne TNT extérieure est difficile. Pour éviter d’abîmer le matériel, il est préférable de faire appel à un professionnel.