Il existe deux grands types de drone, à savoir : les drones militaires et les drones civils. Chacun de ces modèles de drones intègre diverses fonctions. Certains appareils destinés aux civils sont notamment réservés à un usage professionnel dans le domaine de l’audiovisuel. D’autres équipements ont été conçus pour le loisir. De nombreuses enseignes comme Drone&Fly se spécialisent dans la vente de drones civils de loisirs, destinés au grand public.

Les différents types de drone

Créé au début du XXe siècle par les armées, le drone, nommé avion sans pilote, est, à l’origine, un appareil militaire utilisé comme arme de guerre, pour transporter et larguer des bombes sur les camps des ennemis. Mais les forces armées s’en servent surtout pour espionner l’ennemi. L’appareil est, en fait, radiocommandé par un pilote qui reste au sol et qui dispose d’un équipement de commande et d’un moniteur. Le drone embarque au moins deux types de caméra ainsi que différents capteurs (radar, infrarouge, électro-optique, radio-électrique). L’équipement capture et retransmet des images en direct sur le moniteur et peut également enregistrer des vidéos et des photos. Le drone fonctionne également avec un gyroscope. Ce dispositif stabilise l’engin pendant ses déplacements dans les airs.

Des drones à la conception beaucoup plus simplifiée et, donc, plus compacts et plus légers ont vu le jour au début des années 2000. Ces équipements sont réservés à une utilisation civile à des fins sécuritaires (surveillance policière, pompiers, gendarmes, équipes de secours qui interviennent sur les lieux des catastrophes naturelles…) et utilitaires (épandage agricole). De nouveaux modèles de drones destinés à la réalisation d’images aériennes ont également été créés. Ces appareils sont réservés aux professionnels du secteur audiovisuel pour la prise de vue verticale dans le cadre de la production de reportages, de vidéos de promotion touristiques ou pour le cinéma.

Le drone, un accessoire de loisirs à part entière

De nombreux fabricants d’équipements de loisirs se sont également lancés dans la conception de drones à usage strictement ludique. Les drones de loisirs se dotent de tous les équipements présents sur le drone audiovisuel mais en plus condensés. Ces appareils se positionnent comme successeur des appareils photo ou caméras et offrent des possibilités bien plus avancées que les smartphones classiques. Les constructeurs de drones de loisirs rivalisent de technologies pour faciliter au mieux la prise en main des drones de loisirs. Ainsi, le drone est devenu un appareil accessible au grand public. Les drones de loisirs sont notamment plébiscités par les amateurs de pilotage et les passionnés de photographie et vidéo.

Règles d’utilisation des drones de loisirs

Il est important de rappeler que le pilotage et l’utilisation du drone de loisir sont soumis à des réglementations strictes. Des restrictions spécifiques s’appliquent notamment sur :

les zones survolées,

Les compétences du pilote,

la hauteur de vol,

la visibilité de l’appareil,

le respect de la vie privée.

À l’heure actuelle, le drone s’impose comme l’appareil audiovisuel incontournable aussi bien pour les professionnels œuvrant dans le secteur que pour les amateurs de photographie et de vidéo. Bien au-delà de sa fonction principale, le drone est, aujourd’hui, destiné au grand public, pour des usages réglementés à des finalités ludiques.