Aujourd’hui, la vidéo est certainement le vecteur de communication le plus efficace et le plus utilisé. Grâce à l’expansion de l’outil smartphone et la présence universelle des réseaux sociaux, les particuliers, les associations ou les entreprises peuvent désormais diffuser de l’information facilement et toucher un large public en direct ou en différé. Mais encore faut-il pour cela bénéficier d’un logiciel d’enregistrement et traitement vidéo pour enregistrer vos flux live qui soit efficace. Explications.

La vidéo, un moyen d’expression pour tous

Il suffit de naviguer sur les réseaux sociaux d’aujourd’hui pour se rendre rapidement compte que la vidéo est devenu le vecteur de communication le plus commun et le plus utilisé. Chaque individu ou entité dispose désormais de terrains d’expression infinis sur la toile, que ce soit par l’intermédiaire des blogs, des sites internet et bien sûr des réseaux sociaux. Ce sont d’ailleurs ces derniers qui ont largement promu la vidéo comme moyen d’expression premier et des outils comme VideoProc sont donc devenus indispensables.

Ce type de logiciel d’enregistrement et de traitement vidéo est en effet nécessaire pour concevoir, créer et monter des vidéos optimisées. Si VideoProc est aussi efficace, c’est d’abord grâce à sa polyvalence qui lui permet non seulement d’éditer et de convertir des vidéos, des DVD ou de la musique, d’enregistrer vos flux live mais aussi de les télécharger ou d’utiliser des écrans d’enregistrement. Un outil nécessaire donc pour de nombreux internautes qui souhaitent s’exprimer. Pour savoir comment enregistrer votre écran, consultez le tutoriel sur YouTube, suivez le lien suivant :

Enregistrer vos flux live en toute simplicité

Non content de permettre la conception et le montage des vidéos, VideoProc et aussi un moteur de téléchargement de média prenant en charge plus de 1000 sites. On peut donc y récupérer des vidéos en ligne, de la musique et des playlists depuis des sites aussi célèbres que Facebook, Dailymotion ou SoundCloud. Le logiciel vous permettra de télécharger les vidéos dans leur qualité d’origine mais aussi d’enregistrer vos flux live pour par exemple ne rien manquer des jeux en direct.

Pour les amateurs de YouTube et autres plateformes de vidéos en ligne, sachez que ce logiciel, présenté parfois comme le best screen recording software par les sites anglophones spécialistes, autorise le téléchargement de playlists entières, pour se concocter une bibliothèque de supports à visualiser plus tard. Par ailleurs, vous pourrez même rechercher des sous-titres pour vos films et séries. Enfin, sachez que VideoProc intègre un serveur proxy pour télécharger partout où vous irez !

Un outil de montage vidéo ultra polyvalent

SI VideoProc vous permettra d’enregistrer vos flux live facilement ainsi que de capturer vos écrans et vos vidéos de manière intuitive, il reste avant tout un formidable logiciel de montage vidéo. La boîte à outils de VideoProc permet à chacun, même aux plus néophytes, de pouvoir monter leurs vidéos de manière professionnelle grâce à une prise en mains facilitée et une interface aux commandes très instinctives.

Parmi les actions possibles, vous pourrez notamment stabiliser la vidéo, très utile pour ceux qui capturent leurs images avec une GoPro par exemple, ou supprimer le bruit de fond pour obtenir un résultat plus qualitatif. Sachez aussi que vous pourrez facilement transformer votre vidéo en GIF, supprimer l’effet « fish-eye » de vos créations, ajouter un filigrane pour marquer votre identité sur la vidéo et bien d’autres choses encore pour optimiser votre montage!