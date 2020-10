Le sous-secteur de la photographie aérienne fait de plus en plus l’objet d’une grande convoitise. Une convoitise qui se justifie par le fait que les photos et vidéos aériennes vont au-delà de l’ordinaire. Cependant, il faut constater que les images aériennes ne sont pas faciles à faire et il va falloir faire preuve de beaucoup d’ingéniosité tout en respectant la réglementation aérienne en vigueur… Découvrez dans cet article des conseils pour réussir ses photos et vidéos aériennes.

Monétiser ses photos grâce à une banque d’images aériennes en ligne

Il existe plusieurs moyens de se faire de l’argent sur internet. Au nombre de ceux-ci se trouve la vente de vos photographies et clips sur des banques de vidéos et photos en ligne. En effet, plusieurs sites marchands sont présents sur internet pour vous faciliter la tâche. Tenez par exemple un site comme HOsiHO qui offre l’opportunité de vendre en ligne des vidéos et des photos aériennes réalisées légalement par des pilotes de drone enregistrés auprès de la DGAC. Bien-entendu, il va falloir que les photos que vous proposerez en ligne soient captivantes et originales. Pour cette raison, vous devez prendre de belles vues de sites connus car ce sont ces images qui seront les plus recherchées. C’est le meilleur moyen pour que vous monétisiez vos photos en toute aisance. N’hésitez donc pas à mettre une collection de vidéos et photos à la disposition des clients de ces agences d’illustration qui touchent des professionnels de l’audiovisuel, des médias, de la presse.

Choisir des paysages magnifiques

La valeur d’une photo réside dans sa capacité à sortir de l’ordinaire. Une photo est une œuvre d’art qui transmet un message, un témoignage, un engagement et porte un regard émotionnel sur un objet. Alors, il faut trouver le meilleur endroit à mettre en valeur. Et le paysage qui nous entoure regorge de nombreux mystères qui vont parfaire vos photos. En France, il existe des paysages qui vont vous émerveiller. En voici quelques-uns.

Le GR20 en Corse

Le GR20 est un mélange de haute montagne de randonnée et de paysage très spectaculaire. Les merveilles de ce paysage sont tout simplement un mythe. La météo y est agréable en juin, juillet et septembre.

Le lac d’Annecy

Très visible par la transparence de ses eaux, il fut une grande inspiration pour une majorité d’artistes peintres à la fin du 19 ° siècle. C’est un village pittoresque borné d’alpage majestueux.

Belle-Île-en-Mer (Morbihan)

Elle est qualifiée d’île bretonne, car on y retrouve toute sorte de paysages bretons. Il s’agit entre autres de falaises, vastes baies abritées, ports de pêche, petit village campagnard et bien d’autres. La température est également agréable à Belle-Île-en-Mer.

Les falaises d’Etretat (Seine-Maritime)

C’est un joyau du patrimoine naturel français. Très agréable habituellement, mais plus créatif en hiver, car regroupant moins de personnes. Vous pouvez y prendre de beaux clichés.

Les champs de lavande de Haute-Provence

Réputée pour sa couleur bleue-violet, la lavande est un joyau de la provence. En période de floraison, les champs de lavande transforment le paysage en un véritable décor. C’est pourquoi vous pouvez réaliser d’incroyables vidéos par drone là-bas.

Il en existe plein d’autres qui vous permettront de prendre des images de rêve. On peut citer les balcons de la mer de glace, le Cirque de Gavarnie (Hautes-Pyrénées), le parc national de la Vanoise, etc.

Comment prendre des photos aériennes prises avec un appareil photo Reflex

Pour réussir vos photos aériennes, la première des choses à faire est de choisir un appareil photo performant. Un appareil photo Réflex peut vous aider à prendre de belles images. Ensuite, montez en montgolfière. La force du vent est le problème qu’on rencontre le plus souvent lors des prises de vue aériennes. Que ce soit en avion ou en montgolfière tout bouge autour de vous. Il faut donc trouver un moyen d’accrocher votre appareil sur vous pour éviter de le perdre. Il n’existe pas une règle standard pour le réglage de votre appareil photo pour les prises de vue aériennes. Le tout dépend du périmètre dans lequel vous vous trouvez. La focale dépend donc de votre altitude et de l’objet à prendre. Si vous voulez par exemple prendre un bâtiment en photo, les focales d’un zoom 70/200 peuvent faire l’affaire. S’il s’agit de prendre des vues générale d’un paysage, un objectif grand-angle 24 mm est conseillé. Peu importe l’objet à prendre en photo, il est vivement recommandé de prendre un zoom 24-120mm stabilisé, histoire de ne pas être pris au dépourvu. Cela va vous permettre de réaliser plus facilement des photos aériennes imprévues, à la volée. Attention à ne pas utiliser une vitesse trop basse: vous êtes en mouvement, il faut donc appliquer la règle de fixer la vitesse d’obturation à 10 fois celle de votre focale. Un exemple : si vous utilisez un 50mm, ne descendez jamais en dessous de 1/50ème de secondes, au risque de faire une photo qui manquerait de piqué, de netteté.

Comment faire des photos ou des vidéos aériennes avec drone

Pour réaliser de prises de vue aériennes avec drone, il faut bien orienter la caméra de façon verticale au sol. C’est ce qu’on appelle une vision d’oiseaux. Ensuite, il faut savoir composer avec les éléments naturels en les mettant en scène. Jouez avec les perspectives en profitant de l’avantage qu’offre l’angle 90 ° du drone pour ressortir les ombres sur le sol. Vous avez la possibilité d’utiliser les filtres ND pour augmenter le temps de pose. Il permet de diminuer l’intensité du soleil qui entre dans le capteur.

De tout ce qui précède, il faut noter que les photos aériennes peuvent être très inhabituelles si elles sont prises de manière créative et forcément avec talent. Ce sont souvent des images d’exception qui peuvent vous permettre de faire des ventes en ligne, mais le niveau d’exigence du marché est très élevé, et la concurrence très rude. Les acheteurs ont l’embarras du choix, aussi, préparez-vous à beaucoup travailler, vous entrainer, vous remettre en question, et surtout accepter les remarques de votre agence qui peut vous aider à avancer, à vous améliorer et à produire les images demandées par les professionnels de l’édition et de la production audiovisuelle.