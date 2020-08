Vous en conviendrez, prendre le temps de créer votre livre photo pour finir avec la même chose que votre voisin ou votre cousine pourrait être un brin frustrant. L’idée réside alors dans le fait de personnaliser au mieux votre album photo pour obtenir un objet unique et hautement personnifié. Voulez-vous faire un cadeau unique ? Comment regroupez-vous vos photos dans un seul livre ? Et en plus, de manière originale ? L’album photo n’est pas réservé qu’aux artistes. Quel que soit votre objectif en termes de réalisation, par exemple un album photo de famille ou un album photo bébé ; il existe des techniques essentielles pour organiser vos photographies et les sublimer. Dans cet article, vous allez savoir comment créer un album photo original.

Choisissez vos plus belles photos

Les photographies contribueront à plus de 50 % à l’originalité de votre livre photo. Il est nécessaire que vous portiez une attention particulière à cette sélection. Tout d’abord, la qualité des photos elles-mêmes est cruciale. Le rendu du papier en dépend. Choisissez des photographies nettes, sans tache et bien exposées. D’un autre côté, prenez des photos qui dégagent des émotions ou racontez une histoire. Que ressentez-vous devant cette image ? Quels souvenirs en émergent ? Si vous avez l’intention de partager votre album, n’hésitez pas à inclure des photos qui parlent à vos proches. Les instantanés personnels sont toujours les bienvenus. Par exemple, dans un album photo d’anniversaire, incluez des portraits d’invités, des portraits de famille et des instantanés de moments uniques. Avec Piixeo.com, créez votre album photo gratuitement et partagez-les instantanément avec vos proches à travers le monde. Lorsque votre fichier est prêt, attaquez la sélection de thèmes.

Privilégiez un traitement d’un thème personnel et original

Pour les fêtes, vous avez le choix entre des livres dédiés à Noël, à Pâques ou au Nouvel An. Ce choix permet la réalisation d’un cadeau personnel et spécial. Il y a également une variété d’albums de naissance. Thèmes roses pour les petites filles et bleus pour les garçons. Vous pouvez inverser selon votre préférence. Les albums classiques portent des couleurs plus neutres et des motifs plus simples. Ils correspondent à tout type de contenu. Bien sûr, ces thèmes sont tous entièrement modifiables et adaptables. Par exemple, si vous aimez un livre de naissance pour bébé, vous pouvez adapter et insérer des portraits de votre neveu ou votre grand-mère. Tenez compte de la couverture ainsi que de la mise en page des pages. En fonction des personnalités de vos photographies ou de l’ambiance de l’événement que vous voulez mettre en valeur, choisissez un design adapté. Et lorsque vous avez sélectionné le thème de personnalisation, placez vos photos.

Personnaliser la mise en page

Pour placer vos photos, vous pouvez choisir un ordre chronologique (arrivée des invités, du père Noël, toast, entrée des grands-parents, partage de cadeaux) ou par catégories (famille proche, amis, en ville, en forêt). Vous pouvez varier les plaisirs en plaçant les photos au hasard. De cette façon, vous surprendrez les lecteurs.

Par ailleurs, les petits messages sont toujours bienvenus. Vous pouvez décrire les clichés, ajouter des légendes ou bien raconter une histoire. Dans le cas du livre de recettes, des espaces suffisants pour les détails de la recette sont fournis sur la page. Enfin, la créativité passe souvent par le feu de l’action. Vous pouvez alors trouver de l’inspiration lors de votre conception. Faites confiance à votre intuition et imaginez la version imprimée sur papier. Vous pouvez également recueillir un ou deux avis avant de confirmer votre commande.