Le transfert de photos sur PC peut sembler être une opération délicate et complexe. Outre les oublis de certaines procédures, il est souvent difficile de trouver une solution rapide pour remédier aux éventuels problèmes de compatibilité. Pour toutes ces raisons, nous vous apportons ces quelques conseils pour bien charger vos photos.

Transférer directement les photos de l’appareil numérique vers un ordinateur via câble USB

Vous pouvez utiliser un câble USB pour transférer vos photos depuis un appareil numérique vers votre ordinateur. Celui-ci est généralement fourni avec l’appareil photo numérique au moment de l’achat. Son utilisation se base sur le même principe que la carte mémoire. Il suffit de brancher le câble de l’appareil numérique au PC, de sélectionner et de transférer les photos.

Utiliser le lecteur de carte mémoire d’appareil numérique

Différents moyens existent pour transférer des photos depuis un appareil photo vers un ordinateur. Parmi cela, il y a le transfert via le lecteur de carte mémoire. La majorité des appareils numériques utilise une carte mémoire pour conserver les photos prises. Celle-ci permet de stocker un volume plus ou moins important de photos. Le fait d’utiliser un lecteur de carte mémoire SD vous permet de charger vos photos sur un ordinateur Windows ou Mac. Pour ce faire, vous devez tout simplement retirer la carte SD de l’appareil photo et l’insérer dans le lecteur prévu à cet effet, relié à votre ordinateur par un câble. Un autre câble permet de brancher votre lecteur de carte directement à une prise électrique. Si les branchements ne sont pas compatibles avec un port USB, vous pouvez vous procurer un adaptateur de carte de mémoire pour lire le support.

Après avoir branché la carte mémoire, il ne vous reste plus qu’à sélectionner le dossier à charger et le glisser dans un dossier de votre choix sur votre PC. Vous pouvez soit faire un copier-coller pour garder les photos à la fois sur l’appareil numérique et sur l’ordinateur soit faire un couper-coller pour les enlever complètement de l’appareil et les mettre sur le PC.

Les différents types de lecteurs de cartes

Il y a plusieurs types de lecteurs de cartes disponibles :

le lecteur de carte CF

le lecteur de carte SD Secure Digital SDHC : ils sont destinés aux cartes SD d’une mémoire de 2 à 32 Go ou aux cartes mémoires SDHC, SDHC USH-I, SDHC USH-II, présentant une mémoire pouvant aller jusqu’à 2 To

: ils sont destinés aux cartes SD d’une mémoire de 2 à 32 Go ou aux cartes mémoires SDHC, SDHC USH-I, SDHC USH-II, présentant une mémoire pouvant aller jusqu’à 2 To le lecteur de mini et micro cartes mémoires

le lecteur de carte mémoire SXDC

le lecteur de carte mémoire Memory Stick

le lecteur de carte mémoire MultiMedia

Transférer des photos depuis un iPhone vers un ordinateur

Il existe plusieurs manières de charger les photos d’un iPhone vers un ordinateur.

Avec l’iCloud

Sur les iPhone, la sauvegarde de la photothèque est effectuée en ligne, sur iCloud. Le iCloud est aux iPhone ce que le Drive est aux Android. Ce compte de sauvegarde en ligne vous permet de stocker un volume important de photos en toute sécurité. Pour charger les photos sur iCloud, il suffit de faire une synchronisation régulière. Vous pouvez, par la suite, accéder aux photos sur l’espace virtuel en utilisant votre ordinateur, ou iTunes. Il suffira ensuite de sélectionner et de transférer les fichiers.

Avec iTunes

iTunes est le logiciel de base pour le traitement des médias d’un iPhone. En fait, il s’agit d’une plateforme très simple d’utilisation pour le transfert de photos sur ordinateur via un iPhone. Il suffit de télécharger iTunes sur l’ordinateur, de connecter les appareils et de transférer les fichiers. Puis le tour est joué.

Avec Airdrop

Le Airdrop est un système similaire au Bluetooth dédié aux produits Apple : iPhone, Mac, etc. Pour l’activer, il vous suffit de vous rendre dans la barre d’outils. Connectez ensuite vos appareils et transférez les fichiers que vous souhaitez sur votre MacBook.

Transférer des photos depuis un smartphone Android vers un ordinateur

Le transfert de photos depuis un Android vers un PC est légèrement plus simple que depuis un iPhone. Mais les principes sont plus ou moins les mêmes.

Avec un câble

Le transfert via câble USB est la technique la plus simple. Tous les téléphones Android en sont équipés. Pour charger des photos depuis votre smartphone sur votre ordinateur, vous devez tout simplement connecter les appareils en branchant le câble USB. Sélectionnez, par la suite, la mémoire vive du mobile et les fichiers que vous souhaitez importer. Enfin, glissez la souris du dossier à importer jusqu’au dossier de votre PC.

Avec une application de transfert

Vous pouvez télécharger une application de transfert sur Playstore pour transférer des photos depuis un Android vers un ordinateur. Le Airmore, par exemple, est une version gratuite et en ligne du Airdrop. En plus de vous permettre de charger des photos sur PC, il vous offre également la possibilité de les transférer d’un Android à un autre. Pour cela, vous devez activer votre connexion et charger les fichiers concernés. Une version avec les QR codes est aussi opérationnelle si vous ne souhaitez pas utiliser de Wi-Fi.

Transférer des photos sur un PC depuis un périphérique externe

Les fichiers médias (photos, chansons, vidéos…) ne se stockent pas uniquement sur un smartphone ou un ordinateur. Il est également possible de les garder dans une clé USB, une carte mémoire ou un disque dur externe. Quel que soit le support de stockage utilisé, le principe reste le même pour le transfert de fichiers vers un ordinateur. Il suffit de brancher le périphérique sur le port USB du PC et de transférer les fichiers sur l’appareil. Par ailleurs, vous pouvez directement transférer vos photos sur un disque dur externe ou une clé USB si vous le souhaitez. Pour cela, vous devez brancher le téléphone et le périphérique à l’ordinateur. Sachez qu’un PC dispose de plusieurs ports USB. Suite à cela, il ne vous reste qu’à sélectionner et transférer les photos.

Comment envoyer des photos sans perdre de la qualité ?

Le partage de photos et de vidéos sur WhatsApp, Messenger et autres implique la compression des fichiers. Dans ce sens, la qualité des fichiers envoyés sera légèrement détériorée. Pour corriger cela, vous pouvez utiliser le Swiss Transfer, Smash, WeTransfer, etc. Ces derniers vous permettent d’envoyer une importante quantité de photos rapidement et en toute sécurité. Avec le Swiss Transfer, par exemple, il est possible d’envoyer 25 Go en une seule fois.

Transférer des photos depuis un smartphone ou un appareil photo vers un ordinateur ou un disque dur externe est une opération relativement simple. Toutefois, il est important de faire attention pour éviter les fausses manipulations. Veillez à prendre votre temps dans la sélection des dossiers et durant leur chargement. Soyez toujours attentif à ce que vous faites pour éviter toute erreur.