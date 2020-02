La notoriété d’une marque ou le succès d’une boutique en ligne passent désormais par les réseaux sociaux. La cote de popularité est étroitement associée aux images et aux photos soumises aux likes des communautés. Les images marquent vite les esprits et conviennent particulièrement aux usages des internautes face à l’immensité de la toile. Pour se démarquer sur le web, une identité visuelle est plus que jamais d’actualité ! Les images incitent aussi à la lecture des articles de blog grâce à un sentiment d’appartenance. Les images participent à la visibilité de votre e business. Vous ne pouvez faire l’impasse sur cette vitrine virtuelle pour attirer l’internaute à partir d’une requête particulière. Si vous proposez des services, vous n’avez pas de produits à photographier… Pour trouver des illustrations à la hauteur des exigences de votre clientèle cible, la banque d’images gratuites reste une solution rapide, efficace et sans coût supplémentaire. Voici quelques astuces pour alimenter régulièrement votre site web avec des images susceptibles d’atteindre votre cible marketing.

Un référencement pertinent avec des images appropriées de professionnels en accès libre

La banque d’images gratuites réunit une collection de photos et de vecteurs à télécharger pour les insérer sur les pages de votre site. Les plateformes dédiées sont conçues pour une expérience utilisateur optimisée et accessible à tous. Choisir des images et des créations graphiques sous licence CCO vous garantit une identité visuelle sans droit à verser. Les clichés comme les images vectorielles en libre service ont un statut équivalent au domaine public. Il suffit de créer un compte pour accéder à une sélection par thème. Vous trouverez des photographies de qualité professionnelle : les photographes passionnés ont à cœur d’offrir une haute résolution de pixels et des retouches aux contrastes artistiques. Une photo en Full HD ou en 4K donne un aperçu de l’engagement qualité de votre activité en ligne. Les photos en lien avec un style de vie permettent à l’internaute de visiter un site en adéquation avec ses attentes initiales. Les photos avec des décors naturels ou des animaux mettent en évidence votre politique eco responsable. Pour séduire votre clientèle féminine, vous aurez besoin d’images spécifiques à ce type d’audience. Cependant, pour augmenter la durée du trafic sur votre site et conserver une place de choix dans le référencement Google, il est indispensable de choisir des images en rapport avec l’identité de votre e commerce.

Les critères de choix d’images pour capter l’intérêt de l’internaute

Trouver l’image la plus pertinente pour votre page d’accueil ou vos articles de blog demande une bonne connaissance du marché de niche. Les couleurs comme les lignes graphiques doivent s’inscrire dans une logique de synergies pour inciter le visiteur à passer à l’action. Les thèmes mis en images auront nécessairement un lien direct avec les valeurs de votre entreprise. Une expertise du référencement en ligne permet de créer des contenus ciblés. Vous pouvez profiter de conseils d’experts pour adapter vos visuels et les rendre attractifs via les images libres de droits.