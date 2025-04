Parfois, les entreprises sont confrontées à un problème lorsqu’une vidéo n’attire pas de public. Nous énumérerons quelques erreurs courantes que vous devriez éviter lors de la création de vidéos pour votre entreprise. Si vous avez un diplôme d’études pertinent, il est facile de remarquer ces choses à l’avance et de les éviter.

1. Pas de script

C’est l’une des erreurs les plus courantes. Un script est un excellent moyen d’organiser vos pensées et vos idées. N’oubliez pas de montrer votre scénario aux autres membres de l’équipe et de le lire à haute voix avant le tournage. C’est une bonne pratique pour faire l’impact sur l’engagement de votre audience avec les sujets plus convaincants. Consultez les spécialistes SEO pour voir comment faire une vidéo promotionnelle efficace.

2. Utilisation de l’expérience de quelqu’un d’autre au lieu de vos propres histoires réelles

L’une des capacités de contenu vidéo est qu’elle vous donne la possibilité de raconter une histoire sur votre entreprise, votre produit et vos idées. C’est pourquoi vous devriez en profiter et partager des exemples d’améliorations réussies avec le public. Cela rend les vidéos promotionnelles plus intéressantes et le public vous comprend mieux.

3. Oublier le caractère de compagnie

Connaître les valeurs de votre entreprise et de votre produit est très important pour développer un concept vidéo. Personnalisez la vidéo en fonction de votre marque. La musique de fond, le design et d’autres éléments peuvent influencer la perception d’une marque et d’un produit par le public et augmenter impact sur l’engagement. Vous ne voulez pas utiliser par erreur, par exemple, un arrière-plan sombre dans votre marketing vidéo alors qu’il ne correspond pas à l’essence de votre produit.

4. Ne pas être créatif

De nombreuses entreprises copient les idées d’autres personnes lors de la création de vidéos de démonstration. Mais la vidéo content marketing ne doit pas être monotone et ennuyeuse, et vous pouvez l’éditer sur les programmes spéciaux comme Movavi.

Engagez-vous dans une réflexion originale. Quel que soit le type de vidéo que vous créez, essayez de vous éloigner des normes de votre genre et inventez des exemples d’améliorations réussies pour que les autres entreprises les suivent. Rendez la vidéo marketing intéressante et mémorable, et cherchez l’inspiration.

5. Déraisonnablement convaincu que la vidéo accrochera le spectateur

Une autre faute sur 10 erreurs courantes en vidéo marketing est ce que vous pouvez commettre en tant que créateur est d’être convaincu que le public sera aussi enthousiaste à l’idée de regarder votre vidéo promotionnel que vos amis, votre famille et vos collègues. Le soutien des autres est très important, mais vous ne pouvez pas supposer que le public de votre marque aimera immédiatement la vidéo et la partagera sur les réseaux sociaux.

6. Le mauvais nom, le mauvais logo et leur conception

Il est important de bien réfléchir au nom, au signe et aux couleurs, aux slogans et aux mélodies par lesquels les consommateurs vous reconnaissent — votre marque sera construite sur ces composants. Si les composants ont été initialement mal choisis, cela affecte certainement les résultats de la campagne de marketing. Ils sont particulièrement importants lorsqu’une entreprise vient d’entrer sur le marché et que la campagne est la première de sa vie.

7. Mauvais éclairage

Un éclairage approprié peut éclairer même un cadre ordinaire. Et ce sera une question de goût. Tout dépend de la façon dont vous voyez une scène particulière dans la vidéo éditée par l’une des applications éditeurs comme Clideo. Vous décidez ce qui doit attirer l’attention du public et à quoi ressemblera le sujet au final.

8. Mauvaise qualité sonore

Le son joue également un rôle important dans la façon dont le spectateur perçoit votre vidéo promotionnel. Lors de l’enregistrement audio de votre vidéo, vous devez prendre en compte trois paramètres principaux : l’emplacement où le son est enregistré, la distance entre le microphone et la source sonore et le type de microphone que vous utilisez.

9. Images tremblantes

Il est difficile de ne pas prêter attention aux images tremblantes de contenu vidéo. Ils rendent difficile la concentration sur ce qui est montré et dit dans la vidéo. Heureusement, c’est quelque chose que vous pourrez peut-être résoudre en post-production. Mais il vaut mieux gagner du temps. Il y a donc des moments où l’utilisation d’un trépied est obligatoire : prendre des photos de personnes parlant à l’appareil photo, prendre des time lapses, faire des gros plans, etc. Si nécessaire, vous pouvez utiliser votre corps ou les éléments de l’environnement pour prendre des photos stables.

10. Vous n’utilisez pas d’appel à l’action

Après tout, il est important pour vous que le spectateur non seulement regarde la vidéo, mais effectue également l’action ciblée nécessaire. Le bon CTA dans la vidéo augmente la conversion et attire de nouveaux clients. Par conséquent, déterminez quels CTA peuvent être des solutions efficaces dans votre vidéo, ceux qui attirent votre public cible et répondent aux objectifs de l’entreprise.

Essayez d’éviter les erreurs répertoriées ci-dessus et commencez à adopter une approche créative pour créer des vidéos. Après tout, une vidéo de haute qualité garantit que la connaissance que le public aura de votre produit et de votre entreprise sera mémorable. Les vidéos sont un excellent moyen de présenter votre marque au monde !