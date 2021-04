A l’heure des réseaux sociaux, le numérique est une voie incontournable pour promouvoir un produit, un service ou une activité. Que l’on soit un individu ou une entreprise, se faire connaître sur Internet passe en effet par la création de contenus adaptés aux besoins et aux habitudes des consommateurs. Et pour cela, la vidéo est certainement le médium le plus cohérent. Grâce au logiciel de montage en ligne, elle est désormais à la portée de tous. Explications.

La vidéo, un médium devenu indispensable

Si le site Internet représente la fondation de toute communication digitale, il ne suffit plus à diffuser de l’information. En effet, avec la croissance exponentielle des réseaux sociaux, les entreprises, comme les particuliers, qui souhaitent se faire connaître doivent nécessairement utiliser des vecteurs simples, créatifs et accrocheurs. Et dans un monde où le smartphone est devenu le premier support de la diffusion de l’information, c’est en vidéo que se propagent les renommées.

C’est pourquoi la vidéo est aujourd’hui un outil indispensable. A la fois accessible, artistique et vendeuse, la vidéo permet de toucher un grand nombre de cibles tout en créant une communication cohérente avec le profil de vos cibles. Que ce soit pour nourrir un compte Instagram, pour créer des publicités Facebook ou encore pour étoffer une chaîne YouTube, le montage video en ligne est une compétence nécessaire. Et avec un logiciel de montage vidéo en ligne gratuit et facile d’emploi, vous pourrez enfin toucher un plus large public.

Créer une vidéo comme un pro avec un logiciel de montage en ligne

Pourtant, le montage est un métier à part entière. Il demande donc une certaine sensibilité artistique mais aussi et surtout des compétences techniques qui ne sont pas à la portée de n’importe qui. Face à ce constat, certains acteurs spécialisés ont choisi de proposer des solutions innovantes permettant de simplifier la création de contenus. Grâce à ces outils à la prise en mains intuitives, il est désormais possible de concevoir des vidéos de A à Z, tout en usant des techniques de montage les plus pointues.

On pense notamment à Clipchamp.com, un logiciel de montage en ligne gratuit et très simple d’utilisation. Il suffit de faire glisser des contenus, photos, vidéos, textes ou audio dans une timeline puis d’utiliser les différentes fonctionnalités de la plateforme pour créer des contenus de haute qualité et toujours personnalisés. En outre, l’utilisateur peut s’appuyer sur une gigantesque banque de de fichiers vidéos et audios pour polir sa création et diffuser une information de manière efficace.

Des avantages du logiciel de montage en ligne

Avec un logiciel de montage en ligne, on peut non seulement créer des vidéos à partir de nombreuses ressources mais il est surtout très facile d’utiliser des fonctionnalités de toutes sortes pour affiner le rendu visuel de ses productions. C’est là l’un des intérêts majeurs de ce type d’outil qui rend accessible la qualité professionnelle à tous les internautes, tout en offrant un maximum de personnalisation et sans obliger à aucune compétence en matière de montage.

On pourra par exemple facilement rogner et couper les passages non nécessaires d’un contenu importé sur le logiciel, diviser des vidéos ou au contraire les combiner pour n’en faire qu’une. On pourra aussi facilement faire pivoter, recadrer, équilibrer les couleurs ou encore ajouter des arrières plans à la matière brute. Pour fluidifier la présentation, on pourra créer des transitions en quelques clics et même insérer du son, des images ou du texte aux vidéos. Un outil idéal donc pour se faire connaître sous son meilleur jour !