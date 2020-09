L’avènement des drones a rendu très populaires les prises de vues aériennes. La plupart de ces aéronefs embarquent en effet, plusieurs instruments de précision et une caméra HD qui améliorent considérablement la qualité des tournages vidéos. Cet engin volant peut même avoir accès à des lieux ou espaces exigus pour prendre des vues spectaculaires et insolites.

Cependant, un drone a lui tout seul, ne peut rendre meilleures toutes vos vidéos aériennes. Ce dernier doit en effet être guidé et contrôlé par un télépilote chevronné, maitrisant les techniques de conduite, et capable de l’utiliser à votre avantage. D’où la nécessité de toujours vous en remettre à l’un de ces professionnels pour toutes vos prestations pouvant impliquer une réalisation vidéo par drone.

La technologie de la vidéo par drone : comment ça marche ?

Pour tourner des vidéos d’une qualité irréprochable, le drone doit être parfaitement bien équipé. Il doit donc embarquer sur lui, un certain nombre d’équipements et de dispositifs à l’instar des caméras. Ces appareils doivent être capables de tourner en Haute Definition, afin que les prises de vues soient d’une qualité exceptionnelle. Pour cela, il est nécessaire de faire usage d’un drone à la pointe de la technologie, capable de filmer par exemple en Ultra HD, en 4 k, ou au minimum en 1080 p.

La technologie de la vidéo par drone offre ainsi la possibilité de réaliser des tournages de vidéos, rien qu’en survolant le lieu à une certaine altitude que vous définirez en fonction de vos besoins. Grâce à cette technologie, vous pourriez filmer depuis une certaine hauteur, toutes les caractéristiques d’un lieu, difficilement accessible, soit pour votre plaisir personnel, soit pour faire leur promotion.

Pour rappel, c’est grâce aux caméras embarquées sur les drones que sont obtenues les vidéos et les photos aériennes. Le drone et sa caméra sont contrôlés depuis le sol par un télépilote, qui peut les orienter dans n’importe quelle direction. Grâce au retour vidéo, le pilote de drone visualise en direct les images filmées par la caméra. Ce retour lui permettra de réaliser de meilleurs plans vidéos, afin de parfaire les vidéos en cours d’enregistrement.

Les images filmées par l’aéronef sont enregistrées sur un support de stockage amovible, autrement dit sur une carte mémoire. Ces enregistrements sont donc facilement accessibles. Ils seront ensuite traités par le pilote une fois le tournage terminé.

Toutefois, les prises de vues et de vidéos par drone ne peuvent se faire sans une autorisation préalable. Pour cela, il vous faudra obtenir une ou plusieurs autorisations (à la mairie, dans les préfectures) en fonction de vos scénarios et plans de vol.

Aussi, il est obligatoire de procéder à l’homologation et à l’enregistrement des drones avant leur utilisation. Pour l’heure, sachez qu’il est obligatoire de procéder à l’enregistrement d’un drone, lorsque le poids de ce dernier surpasse les 800 grammes. De plus, il est nécessaire de suivre une formation en ligne, et de ne pas survoler les personnes sans leur autorisation.

Les types de vidéos effectuées

Un drone avec sa caméra embarquée et ses nombreux capteurs peut réaliser toutes sortes de vidéos et de prises de vues aériennes. Il peut donc sans aller à l’encontre de la loi, filmer divers endroits, divers lieux ainsi que de nombreux paysages. De même, il peut également filmer une fête, un anniversaire, ou encore des scènes pour une production audiovisuelle.

Néanmoins, si vous voulez que vos lieux et événements soient retracés dans des films ou photos aériennes de haute qualité, il est vivement conseillé de confier le travail à un pilote de drone professionnel. Ce dernier avec sa virtuosité pourra mieux couvrir votre célébration, et immortaliser donc chacun de ses grands moments.

Grâce à la magie de leurs vidéos aériennes, les drones peuvent aussi mettre en valeur un lieu et un hébergement touristique. Ils sublimeront donc vos vidéos promotionnelles et de présentation, tout en mettant en avant les atouts de votre domaine et de vos gîtes. Pour cette mission, un pilote de drone dispose de toutes les compétences nécessaires pour la réalisation d’un travail hors pair. Il pourra réaliser en effet, un tournage vidéo avec de nombreux plans insolites et originaux, lesquels vont à coup sûr attirer plus de visiteurs et séduire les touristes.

Comment obtenir ce type de prestation pour filmer un lieu ?

Le tournage de vidéos aériennes n’est pas un travail d’amateur, raison pour laquelle vous devez nécessairement engager un professionnel, si vous souhaitez bénéficier de ce type de prestation. À coup sûr, un télépilote de drone en france possède toutes les qualifications requises pour réussir au mieux ces genres de prestations. Il pourra alors grâce à son imagination et à sa créativité, produire de manière efficace des vidéos aériennes singulières, spectaculaires et marquantes.

De plus, ce télépilote est un professionnel polyvalent qui possède des compétences avérées en productions et/ou en réalisations audiovisuelles. Le professionnalisme de ces pilotes est sans égal et avec eux, vous avez la certitude de réussir tous vos projets de prise de vues (photos, vidéos) aérienne par drone pour votre plus grande satisfaction.