Dans l’univers des ordinateurs, on dénombre plusieurs catégories dont les Mini PC. Ceux-ci évoluent à travers les progrès de la technologie chaque année. En cette année 2020, certaines de ces merveilles ont obtenu les premières places dans les classements suite aux facteurs de satisfaction qu’ont donnée leurs utilisateurs. Dans cet article, vous êtes invité à découvrir une liste non exhaustive des meilleurs Mini PC de l’année.

Qu’est-ce qu’un mini PC ?

Un mini PC est comme son nom l’indique, est un ordinateur, mais qui soit de petite taille. À la seule différence de sa taille, il est comme tous les PC. Il s’agit d’une petite unité centrale, ne disposant pas de souris, d’écran et de clavier directement relié. Cependant, il est possible de l’utiliser pour piloter d’autres périphériques tels que des box domotiques, un home cinéma, une imprimante, et bien plus encore. Maintenant que vous savez ce qu’est un mini PC, nous vous invitons à découvrir les 4 meilleurs de l’année.

Byte3 Mini PC : Uniquement 4GB/32GB Noir

De la taille d’une tablette, ce PC est une réussite de la société Azulle. Il est intégré d’un système Windows pro et dispose aussi suffisamment de mémoires et de RAM pour effectuer des tâches multimédias. De plus, il est disponible en trois versions : une première, la plus complète avec toutes les pièces dont vous avez besoin y compris un système d’exploitation. La deuxième version est moins complète, sans système d’exploitation et seulement certaines parties. Quant à la troisième, il n’est composé que d’une carte mère et d’un boîtier.

Sedatech Mini-PC Evolution Intel i7-8700 6 coeurs à 3.6Ghz

Sedatech Mini-PC Evolution Intel i7-8700 est un ordinateur PC muni d’un processeur i7 avec 6 cœurs, il a une fréquence de 3,6 GHz. Il est équipé de 16 Gigaoctets de mémoire et 250 Go de disque SSD qui viennent complimenter le processeur. Il est qualifié de monstre dû à sa puissance. Il a la réputation de ne jamais ralentir, cependant sa version i7 est ventilée.

CHUWI HiGAME

Porté en estime par les amateurs de jeux vidéo et les créateurs de contenus, le HiGAME est un des plus puissants mini PC. En effet, il dispose des derniers processeurs, mais également d’un défaut dans son système de ventilation, ce qui fait qu’il est un peu bruyant.

Mini PC OEM

Ce PC n’a pas de ventilateur et ne fait donc aucun bruit. Il est muni de deux antennes pour améliorer la réception du signal Wifi. De plus, il dispose de tous les connecteurs : HDMI, RJ45, Entrée/sortie audio et bien d’autres… D’un autre côté, il ne permet qu’une utilisation purement bureautique due à sa carte vidéo faible. Il est aussi livré sans système d’exploitation, sans RAM et sans SSD.

Kingdel® Mini-Ordinateur de Bureau, Mini PC i7

Il est équipé d’un processeur i7 sans ventilateur et a pour avantages ses 8 ports USB, 2 HDMI, et 2 ports réseaux RJ45. Comme mémoire, il possède 16 Go de RAM et 512 Gb de SSD, idéal pour une utilisation normale.

Vous avez ainsi quelques mini PC qui ont fait le bonheur des utilisateurs en 2020. Si vous n’en possédez pas, vous n’aurez plus maintenant du mal à choisir le mini PC qui vous conviendra.