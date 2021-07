Vous avez un ordinateur mac que vous trouvez de plus en plus lent ? Vous manquez toujours d’espace sur votre disque interne et ne savez pas comment accélérer votre beau mac ? Si tel est le cas, vous avez sûrement dû lire des articles sur internet vous donnant un tas d’idées sur comment améliorer les performances de votre mac. Vous êtes alors sûrement tombé sur la phrase « vider son cache » dans plusieurs de ces articles. Savez-vous vraiment pourquoi il vous est conseillé de vider les caches de votre mac ? Mieux, avez-vous d’abord une idée claire de ce que c’est que le « cache » ?

Si vous souhaitez en savoir plus sur le cache et les raisons pour lesquelles il vous est recommandé de le vider souvent sur votre mac, alors cet article est fait pour vous !

Cache par ci, cache par-là : qu’est-ce que c’est vraiment ?

Petit exemple. Vous devez faire le ménage dans votre maison pour la première fois. Vous vous levez le matin, bien décidé(e) à le faire, puis vous vous rendez compte que vous n’avez pas le nécessaire pour faire le ménage : savon, serpillère, détergent, etc. Vous décidez alors de vous rendre à la supérette du coin de votre rue pour acheter le nécessaire, puis revenez faire votre journée ménage. La semaine qui suit, vous avez encore envie de ranger un peu.

Cette fois-ci, plus de soucis puisque vous avez déjà acheté le matériel. Le ménage est plus rapide et efficace que la première fois. C’est de la même façon que fonctionne le cache sur les systèmes informatiques. Votre cache, dans cet exemple, c’est votre matériel de nettoyage.

Quand vous arrivez sur un site, ou utilisez une application, des données sont chargées puis enregistrées afin de faciliter la prochaine utilisation. Pour une application par exemple, les données seront enregistrées dans un fichier temporaire, le cache, puis seront utilisées au prochain lancement de l’application afin non seulement de réduire le temps de réponse de l’application, mais aussi de limiter les requêtes que l’application envoie à son serveur pour recevoir les données, car ces données sont déjà pré-enregistrées dans votre appareil. Pareil pour les sites web qui vont stocker une partie de leurs données dans la mémoire de votre appareil afin que votre prochaine visite soit plus facile et fluide.

Le cache ou “les caches” : 3 groupes principaux

Quand on parle de cache, on parle en réalité de trois groupes principaux :

D’abord, le cache système. Il s’agit ici d’un ensemble de données préenregistrées, que votre système d’exploitation crée afin de faciliter son fonctionnement. Ensuite, le cache des applications. Comme vu précédemment, chaque application à un fichier cache qu’elle crée afin de sauvegarder des données qu’elle pourrait utiliser plus tard et plus vite. Enfin, le cache des navigateurs, qui constitue l’ensemble des fichiers enregistrés en cache par les différents sites web que vous visitez.

Si vous avez bien suivi, alors vous devriez maintenant comprendre pourquoi nettoyer son cache est important, car les données des trois groupes de cache peuvent parfois atteindre des tailles folles, ce qui affecte énormément le fonctionnement de votre mac. Oui, l’excès de toute chose est nuisible, même lorsqu’il s’agit de cache informatique.

Comment vider son cache sur mac ?

Vous avez deux options : vider manuellement le cache ou utiliser l’une des nombreuses applications de nettoyage sur Mac. La seconde option étant la plus simpliste même pour les débutants, voici, pour les plus curieux et les amateurs d’informatique, comment vider votre cache manuellement.

Trouvez le cache système

Avant toute chose, note importante. Sauvegardez toujours les dossiers cache contenant « com.apple » dans leur nom avant de les supprimer. L’erreur à éviter est de supprimer des fichiers cache système important, ce qui risquerait d’entraîner un dysfonctionnement de votre mac. Aussi, ne supprimez pas les dossiers ; supprimez les fichiers.

Ouvrez les dossiers, déplacez-les vers la corbeille, puis allez dans la corbeille et videz-la. Si après suppression des fichiers cache vous ne constatez aucun dysfonctionnement, alors tout va bien, et vous pouvez supprimer les fichiers cache que vous avez sauvegardé.

En suivant le chemin ~/Library/Caches, vous accéderez directement aux fichiers cache de votre système.

Faites le ménage dans vos applications

Accédez aux paramètres de vos applications puis à la gestion de leur stockage. Ensuite sélectionnez l’option vider cache. Ceci va libérer pas mal d’espace, surtout sur les applications que vous utilisez de manière très fréquente.

N’oubliez pas les navigateurs

Accédez aux paramètres de votre navigateur internet, puis videz le cache. Si vous êtes gros utilisateur d’internet, ne soyez pas surpris de libérer plusieurs centaines de méga-octets, voire plus, rien que dans le cache de votre navigateur. Vous pouvez aussi en profiter pour supprimer votre historique. Cela ne change pas grand-chose côté stockage, mais c’est agréable pour faire le vide total de temps en temps.