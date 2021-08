L’industrie du jeu vidéo, que ce soit les jeux vidéo en général, ou les jeux d’argent en ligne, est très souvent la proie des hackers et des cyberpirates depuis de nombreuses années. Néanmoins, depuis la pandémie de COVID-19, les attaques se sont démultipliées. Quelles en sont les causes et comment remédier à cette situation plus qu’embarrassante ?

Les chiffres de la cybercriminalité durant la COVID-19

Avec la pandémie, jouer en ligne est devenu un passe-temps incontournable. Le gaming a connu un véritable bond en, et le cyberpiratage également par la même occasion.

D’après des sites spécialisés, les actions de piratage ont haussé de plus de 340 % en 2020 par rapport à 2019. Il a également été enregistré près d’une douzaine de milliards de tentatives d’authentifications de connexions via des identifiants et mots de passe volés.

Pourquoi le nombre de joueurs a augmenté durant la pandémie ?

Le confinement

Durant la 2020, les mesures sanitaires pour éviter la propagation du virus ont contribué à faire exploser le nombre de joueurs de jeux vidéo. À cause du confinement, il était indispensable de chercher de nouveaux passe-temps.

Pour cela, les consoles, les appareils mobiles et PC promettaient de longues heures de divertissement. Ainsi, de plus en plus de personnes se sont essayées aux jeux vidéo.

La diversification des offres de jeux vidéo

De leur côté, les développeurs de jeux vidéo ont diversifié davantage les offres. Les jeux d’affrontement en ligne en équipe ou solo se sont démultipliés sur PC, consoles et surtout, sur mobiles.

De même, la communauté e-sport a été boostée avec les nombreuses compétitions en ligne organisées sur les jeux de foot, de course automobile et autres sports afin de se divertir durant le confinement.

Pourquoi les actes de piratage ont également augmenté en peu de temps ?

Les comptes des joueurs

Le compte des joueurs canadiens et d’ailleurs est l’une des principales cibles des cyberpirates. Globalement, cela inclut identifiant et mot de passe. Lorsque vous jouez en ligne, vous l’utilisez pour vous connecter et jouer. Il renferme vos sauvegardes et vos progressions.

En volant votre compte, un hacker a accès à vos données personnelles, mais peuvent revendre ce compte sur le Dark Web. Par exemple, si vous avez atteint un certain niveau dans un jeu d’affrontement en ligne, l’acheteur peut obtenir vos skills sans avoir dépensé autant de temps que vous pour les obtenir.

L’argent en jeu

Les cyberpirates peuvent également dérober votre argent. En effet, la plupart de ces jeux nécessitent des achats supplémentaires pour débloquer des compétences, des armes et autres fonctionnalités. Pour cela, vous devez renseigner vos informations personnelles, notamment votre compte bancaire.

En piratant votre compte, ils mettent la main sur ces données, de quoi rendre votre compte bancaire vulnérable. Il est possible qu’à la prochaine transaction, vous perdiez tout ou une partie de votre solde. C’est dans les casinos en ligne que les joueurs sont le plus souvent victimes du vol direct de leur argent. En effet, les transactions sont plus fréquentes et peuvent se faire avec des sommes importantes. Ainsi, que vous vous inscriviez dans un casino avec dépôt de 1$ ou plus, vous devez effectuer un dépôt sur votre compte. Vous pourrez ensuite recevoir des bonus ou faire d’autres transactions, ce qui vous expose aux attaques à distance.

Comment minimiser les risques ?

Tant que vous interagissez avec des plateformes de jeux en ligne, le risque zéro de subir des cyberattaques n’existe pas. Par contre, vous pouvez minimiser ces risques. Premièrement, évitez les jeux peu connus provenant d’éditeurs également peu connus. Souvent, ces jeux sont truffés de logiciels malveillants qui vont exposer vos données aux hackers.

Deuxièmement, réservez un compte uniquement dédié aux jeux. Que ce soit l’email ou le compte bancaire correspondant, n’associez rien à votre vie privée ou professionnelle. Déposez uniquement une petite somme d’argent dans le compte afin de minimiser les risques de perdre tout votre argent en cas de vol.

Enfin, la curiosité peut être un vilain défaut. Des mails proposant des offres trop alléchantes doivent faire l’objet d’une suspicion de votre part. Les spécialistes en cyberattaque utilisent les mails pour obtenir votre mot de passe, puis à voler votre compte.

Conclusion

Avec la lancée que connait l’online gaming actuellement, il est fort probable que cette tendance se poursuive, notamment avec le streaming qui devient de plus en plus prépondérant. C’est à chacun de faire preuve de vigilance face à l’omniprésence des hackers afin de protéger son compte et ses données personnelles.

Auteur du texte :

Mila Roy s’occupe de la stratégie de contenu chez Gamblizard. Elle vous propose régulièrement les actualités à ne pas manquer dans l’univers des jeux en ligne, que ce soit du gaming ou du divertissement en casino.