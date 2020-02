Le streaming est de plus en plus populaire. Permettant de regarder des films et séries gratuitement et en haute qualité, il a su séduire des millions d’utilisateurs. Ayant atteint le grand public au milieu des années 2000 avec e-mule, et ses téléchargements de 30 ko/s puis au début des années 2010 avec le streaming et le téléchargement via l’avènement de Megaupload, il est désormais disponible sur de nombreuses plateformes. La plateforme la plus populaire depuis la chute de Megaupload est Zone-Télechargement. Mais que permet de faire ce site, et surtout est-il légal ?

Zone téléchargement : site de streaming à l’histoire mouvementée

Zone-téléchargement a connu de nombreuses fermetures de sites car il était illégal mais à toujours fini par ré-ouvrir de nouveaux sites. Aujourd’hui le site propose à nouveau des milliers de films et séries en téléchargement et en streaming. Mais il reste toujours aussi illégal d’avant !

L’interface de ce site de visionnage de films et séries

Zone-téléchargement tient en premier lieu son succès de sa page d’accueil. Tandis que l’interface de la plupart des sites de streaming et de téléchargement sont de mauvaise qualité et font fuir les visiteurs, ce site de streaming et téléchargement propose une page d’accueil épurée et proposant toutes la catégories disponibles et films et séries les plus populaires.

Les fonctionnalités de ce site

Le point fort principal de Zone-téléchargement est la multitude de choix qu’il propose. Vous y trouverez des séries et des films de tous les genres et de toutes les époques. Le choix des langues est également vaste, Français, Anglais, ou Multilingues.

Vous avez également le choix entre deux modes : streaming et téléchargement et plusieurs hébergeurs de streaming et téléchargements, comme uptobox. Enfin, la qualité des vidéos est imbattable, le site proposant des films et séries en streaming jusqu’à 4K.

Un point différenciant les fonctionnalités de Zone-téléchargement des autres sites de téléchargement est que chacune de ses séries et films dispose d’une fiche unique répertoriant toutes les versions disponibles.

Comment regarder un film ou une série en streaming ?

Il vous suffit de cliquer sur un film ou une série puis de défiler en bas de la page vers les différents liens disponible. Ensuite, cliquez sur l’un des liens « streaming » présents et lancez la lecture avec un clic gauche. Pour éliminer les pop-up, vous pouvez utiliser U-block.

La limite de streaming est de 2 heures par jour. Avec l’hébergeur Uptobox, vous pouvez passer à 2h 30 avec un compte gratuit et un accès illimité en payant l’abonnement mensuel.

Comment télécharger un film ou une série ?

Il vous suffit de cliquer sur l’un des liens. Si vous choisissez Uptobox, une nouvelle fenêtre s’ouvrira et il conviendra de cliquer sur « continuer » et de cliquer sur le lien. Ensuite, après le compte à rebours de 30 secondes, il vous suffira de cliquer sue « téléchargement gratuit ».

A noter qu’il existe des avantages à souscrire à un abonnement premium avec Uptobox. Il n’y a aura aucune attente entre 2 téléchargements (au lieu de 30 minutes) et la vitesse de téléchargement sera optimale.

Existe-t-il un risque à utiliser Zone Téléchargement?

Regarder des films et séries en streaming et télécharger depuis ce site est illégal. A ce jour, aucun utilisateur n’a été publiquement condamné pour avoir utilisé la plateforme. Cependant, pour éliminer tout risque certains utilisent un VPN qui crypte les données et vous rendra intraçable.

Un site aux nombreux clones

A cause des fermetures successives, le site à dû changer plusieurs fois de nom. Au départ il s’appelait zone-telechargement.com et nombreux clones existent et peuvent être de bonne qualité, mais aucun n’égale le site authentique.