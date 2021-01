Difficile aujourd’hui d’éviter la présence des écrans. Notre monde numérique et connecté fourmille désormais de multiples petits carrés de lumière qui prennent place aussi bien dans l’espace public que dans la sphère privée. Que ce soit au travail ou à la maison, nous passons en effet de plus en plus de temps les yeux rivés à nos écrans et parfois même à plusieurs en même temps. Ceci pour plus de simplicité dans notre vie mais aussi des risques indéniables pour notre vision.

Pour parler avec un ami à l’autre bout du monde sur un service de messagerie, en visioconférence avec ses collègues éparpillés sur tout le territoire français ou bien pour jouer aux jeux vidéos, nous passons en moyenne plus de 6 heures par jour devant les écrans. Ce changement de paradigme sociétal nécessite donc de nouveaux outils pour préserver notre organisme. Et la paire de lunettes anti lumière bleue sera à n’en pas douter un accessoire indissociable de notre avenir connecté.

Qu’est-ce que la lumière bleue ?

La lumière artificielle est désormais notre principale source d’éclairage. Même en pleine journée, il n’est pas rare de voir ds bureaux ou des maisons scintiller de leurs ampoules pour améliorer le confort visuel des occupants. Cet aspect pratique est bien sûr justifié mais il présente aussi le risque de voir la lumière bleue, très présente dans nos éclairages artificiels, prendre trop d’importance dans nos journées et, in fine devenir nocive pour notre cycle.

La lumière bleue correspond à une partie des longueurs d’ondes du spectre de la lumière et elle est donc présente naturellement dans les rayons du soleil. Mais elle est, en proportion, plus largement représentée dans les sources d’éclairage artificiel, ce qui à terme peut avoir un impact négatif sur de nombreux aspects de notre vie. Utiliser cette paire de lunettes anti lumière bleue proposée par Lusee.fr, c’est donc assurer la santé de ses yeux à long terme !

Les risques des écrans omniprésents

SI la lumière bleue est bien présente à l’état naturel, les écrans et autres sources d’éclairage artificiel en comportent un part bien plus importante. Or, il a été démontré que la lumière bleue a un fort impact sur la fatigue oculaire. Qui a déjà passé plusieurs heures devant un écran sait en effet à quel point cela est fatigant pour l’organisme. Et pas seulement pour les yeux. Migraines et tiraillements sont aussi de ces conséquences néfastes que nous subissons chaque jour.

Plus grave encore, la lumière bleue serait à l’origine de nombreux troubles du sommeil. Certaines études affirment que nous dormons en moyenne 1h30 de moins qu’il y a 50 ans, et ceci serait en grande partie dû à l’exposition régulière aux écrans. Par ailleurs, on sait que le manque de sommeil provoque des conditions favorables à l’apparition de multiples pathologies tels les cancers ou les maladies cardio-vasculaires. Il est donc grand temps de se protéger avec une paire de lunettes anti lumière bleue !

Et les bénéfices d’une paire de lunettes anti lumière bleue

La paire de lunettes anti lumière bleue est avant tout destinée à ceux qui utilisent leur ordinateur très régulièrement. Il y a encore quelques années, peut-être que seuls les « gamers » addicts à la console ou au PC auraient pu tirer parti de ce formidable outil de protection mais aujourd’hui, le public concerné est bien plus vaste. Finalement, chacun d’entre nous est potentiellement trop exposé aux écrans et avec la généralisation du télétravail, la tendance ne risque pas de s’inverser.

Porter ce type de paire de lunettes, c’est protéger ses yeux de nombreuses pathologies comme le développement de la cataracte ou la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA). Mais c’est aussi s’offrir la possibilité de retrouver un sommeil profond et réparateur et donc d’éviter l’apparition d’autre maladies. En outre, vous limiterez l’apparition des maux de tête et de la fatigue oculaire et pourrez donc conserver votre capacité à performer sur vos jeux en ligne préférés ou bien gagner en productivité au télétravail !