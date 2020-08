La pratique du jeu vidéo à un niveau professionnel est reconnue depuis peu comme étant un réel sport plus communément appelé « e-sports ». Les athlètes pratiquant ce sport ont besoin comme tout sportif qui se respecte d’équipements leurs permettant d’améliorer drastiquement leurs compétences. L’un de ces accessoires sont les lunettes gaming. Améliorent-elles réellement l’expérience du gamer ?

Les lunettes gaming, c’est quoi ?

Avant de savoir si les lunettes gaming vont réellement améliorer vos games, voyons ce que ces lunettes ont de bien spécial. Comme son nom l’indique, les lunettes de jeu sont destinées à ceux qui jouent à des jeux-vidéos. Tout comme les lunettes de soleil sont destinées à aider à réduire les rayons UV du soleil et à réduire les dommages causés par les rayons à vos yeux, les lunettes gaming sont destinées à aider à réduire la lumière bleue et la déficience visuelle dont les gamers peuvent souffrir en passant plusieurs heures par jour devant un écran (télévision ou moniteur pc). Pour plus d’informations concernant les lunettes gaming, rendez-vous sur lunettegamer.com.

Quelles sont les avantages de porter des lunettes gaming ?

Réduction de la fatigue

Lorsque l’on passe plusieurs heures devant un écran que cela soit une télévision, un moniteur de pc ou encore un smartphone, on se retrouve parfois éblouit par la lumière bleue émise par l’écran. Les yeux se fatiguent et la vision du gamer se verra altérée ce qui diminuera par conséquent sa performance. Avec une paire de lunette de jeu, ces effets d’éblouissement et de fatigue seront réduits.

Amélioration de la clarté

Les lunettes aideront le joueur en réduisant les reflets et en améliorant la clarté grâce à une teinte plus claire et des couleurs plus vives.

De manière générale, les performances de jeu de l’utilisateur se verront améliorées grâce à une meilleure vision et une meilleure concentration. L’expérience de jeu sera également d’autant plus agréable.

Comment bien choisir sa paire de lunettes ?

Comme pour tous les accessoires de gaming, le choix de la marque et du modèle se révèle parfois compliqué de part le nombre impressionnant de produits disponibles sur le marché. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte afin de bien faire son choix:

Le prix

Utilisation intensive ou non

Le look

Le confort à l’usage

Parmi les marques les plus réputées sur le marché on peut notamment citer: Lusee, Gunnar étant leader pour les lunettes d’e-sports ou encore Nowave avec un prix plus abordable.

Conclusion

Sachant qu’aujourd’hui, un français moyen passe pas moins de 5 heures par jour devant un écran, la question initiale quant à savoir si les lunettes gaming sont réellement utiles est vite répondue. Il ne faut pas oublier qu’un gamer – qu’il soit pro ou non – dépasse largement les 5 heures de jeu quotidiennes.

En optant pour une paire de lunette de jeu, il pourra optimiser ses « skills » et bien entendu gagner un confort de jeu supplémentaire durant ses sessions.