Les centres de données sont le cœur battant de notre monde numérique. Ces installations ultra-sécurisées hébergent les serveurs qui traitent et stockent les informations numériques des entreprises. Face à la demande croissante de stockage, un acteur s’est imposé comme le fer de lance du secteur en Europe : Data 4. Ce groupe, spécialisé dans la conception, la construction et l’exploitation de centres de données, a su se démarquer par son approche innovante et son engagement envers la durabilité. Son expertise technique, couplée à une vision avant-gardiste du marché, en fait un partenaire de choix pour les entreprises cherchant à optimiser leur infrastructure numérique.

Data 4, des centres de données nouvelle génération

Fondé en 2006, le groupe Data 4 est rapidement devenu un leader sur le marché des centres de données. Ce qui fait la spécificité de l’entreprise, c’est son modèle innovant de campus interconnectés. En effet, Data 4 a initié le concept de campus de centres de données en Europe. L’idée est de rassembler sur un même site plusieurs bâtiments abritant des salles informatiques. Cette approche permet de mutualiser certains services et de proposer la meilleure connectivité possible entre les centres de données.

D’un point de vue technologique, le groupe Data 4 mise sur des innovations comme le liquid cooling. Cette technique de refroidissement des serveurs par un liquide permet d’améliorer l’efficacité énergétique des centres de données. Data 4 et OVHcloud ont d’ailleurs récemment noué un partenariat pour déployer cette solution dans le centre de données de Marcoussis. Selon les deux acteurs, le liquid cooling permettrait de réduire la consommation électrique de 25% par rapport à un refroidissement classique.

Les services proposés par Data 4

En termes d’hébergement, Data 4 permet à ses clients de choisir entre différentes solutions. On retrouve aussi bien la location de baies dans des espaces mutualisés, pour les besoins les plus faibles, jusqu’à des bâtiments sur mesure, pour les grandes entreprises. Pour ce qui est de la connectivité, Data 4 assure un raccordement aux principaux fournisseurs d’accès grâce à une politique « Carrier Neutral » et « Cloud Neutral ». Ses campus de centres de données sont ainsi directement connectés aux nœuds d’échange majeurs.

Data 4 prend également en charge la logistique et la gestion opérationnelle des équipements de ses clients. Des espaces de stockage sont disponibles au sein même des bâtiments. Des équipes sur site gèrent la maintenance, les livraisons, les dépannages, et ce, 24h/24 et 7j/7. Enfin, Data 4 met à disposition de ses clients un portail dédié. Cet outil permet de gérer les services au quotidien, de suivre les indicateurs de performance ou la consommation électrique des infrastructures hébergées.

Un maillage européen unique

Avec ses centres de données implantés en France, en Espagne, en Italie, au Luxembourg, en Pologne et en Allemagne, Data 4 dispose d’une présence unique en Europe. Pour les implanter, le choix de la résilience a été fait. En effet, les campus sont situés dans des zones à l’abri des risques naturels et industriels. De plus, Data 4 veille à limiter son empreinte environnementale en privilégiant les énergies vertes et les constructions écoresponsables.

Le groupe mène également des initiatives locales pour favoriser l’emploi et l’inclusion. Avec son expertise unique et ses valeurs de durabilité, Data 4 s’impose comme un partenaire stratégique pour les besoins de stockage des entreprises européennes. Le groupe les accompagne grâce à des solutions clés en main, évolutives et souveraines pour héberger leurs données.