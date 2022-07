Communication : investissez dans la stratégie

Avec la multiplication des supports et outils de communication, il est clair que tout succès ne pourra être que le résultat d’une stratégie globale garantissant une homogénéité des messages. Du site internet aux réseaux sociaux en passant pas la participation à des salons, la PLV, ou encore les différentes possibilités offertes par le Web3, voici comment vous y retrouver afin d’éviter les pièges et définir les ressources humaines et techniques dont vous avez véritablement besoin.

La nécessité d’un conseil en communication

Lorsque vous souhaitez développer votre entreprise, vous devez intégrer ces compétences ou vous appuyer sur des consultants qui pourront définir et accompagner votre croissance. C’est le cas de la communication qui est, comme nous allons le voir, en constante évolution. Si elle s’est limité à quelques médias durant des années, depuis les années 2010 les options se sont multipliées, définissant toujours plus d’expertise et de nouveaux métiers : boutique en ligne, réseaux sociaux, et demain web 3 avec ses métaverses et ses NFT. Disposer de compétences à jour est obligatoire, et s’appuyer sur une gestion de marque solide sera la seule option pour offrir un message clair

Un web en pleine mutation

Avec l’arrivée du Web 3, la manière de communiquer ainsi que les outils marketing pour provoquer un engagement de vos clients, ou plus classiquement pour toucher une cible, vont être révolutionnés. Et, au moins durant un temps, vont cohabiter avec l’existant : réseaux sociaux grand public, professionnels, sites de niche et boutiques en ligne. Mais, si le digital est pleine évolution, vous devez pouvoir compter sur des expertises reconnues en matière de visibilité, tant au niveau du référencement naturel que de la publicité en ligne.

La communication classique, est-elle dépassée ?

Clairement, la réponse est non. Le contact direct ne sera jamais remplacé en ce qu’il apporte par définition une relation privilégiée. Participer à un salon est toujours efficace en ce que la proximité avec vos cibles est plus performante qu’un formulaire en ligne ou, demain, une expérience virtuelle. Mais il faudra avoir la certitude de disposer d’outils adaptés : plaquettes commerciales, PLV, signalétiques, ou encore cartes de visite devront être en ligne avec vos autres outils de communication, notamment afin de marteler aussi bien vos arguments de vente que vos valeurs, ces dernières étant de plus en plus attendues par les consommateurs.

Un conseil avisé pour définir une stratégie claire pour tous vos supports est le seul moyen de définir votre réussite dans les années à venir.