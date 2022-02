Le chatbot, c’est la technologie à installer sur son site internet en 2022. Aujourd’hui, on sait de source sûre que pour vendre il faut se focaliser sur l’expérience de l’utilisateur. Installer un chatbot équivaut à mettre en place un système automatique qui va dialoguer avec l’internaute afin de le renseigner. Pour cela, il faut créer une map dans laquelle on va inscrire toutes les questions qu’il pourrait se poser. On note ensuite les réponses et on crée du lien entre les interactions afin que le dialogue soit fluide. Découvrez en quoi installer un chatbot pour son site d’entreprise peut vous aider.

Améliorer l’expérience utilisateur grâce au chatbot

Mettons-nous à la place de l’internaute. On cherche un site internet afin de trouver une réponse à l’un de nos besoins. Par exemple, je pourrais être à la recherche de nouvelles chaussures. Considérant cette requête, je vais atterrir sur un site web se présentant comme un e-shop de vente de chaussures.

Je navigue sur ce site internet et je vois plusieurs modèles qui attirent mon attention. Je n’ai pas spécialement besoin de nouvelles chaussures, c’est simplement une envie disons compulsive. Il me faut donc trouver l’information que je souhaite rapidement.

Je finis par jeter mon dévolu sur une paire de chaussures, mais la fiche produit ne m’apporte pas satisfaction. Malheureusement, le seul moyen d’avoir plus d’informations est de contacter le service client. Il est tard, celui-ci est actuellement fermé. Je quitte alors le site internet et le lendemain, l’envie m’est passée.

Cela peut sembler une vision assez péjorative du parcours utilisateur, pourtant cela arrive fréquemment. C’est bien dommage de louper une vente dans ces conditions. Bien entendu, plus la fiche produit est exhaustive mieux c’est. Seulement parfois, l’internaute n’a pas envie de fouiller longuement pour avoir une réponse. Il souhaite que celle-ci vienne à lui, de façon plus naturelle.

Si vous souhaitez éviter cette situation, je vous conseille d’installer un chatbot. Voici à quoi pourrait ressembler cette fois-ci le parcours utilisateur : je sélectionne le modèle de mon choix, mais j’ai quelques questions concernant le choix de ma pointure, les modalités d’échange et l’éthique de la marque. Je vois qu’il y a un chatbot, je pose mes questions dessus et reçois en quelques secondes toutes les réponses à mes questions. Satisfaite, je clos la conversation et je passe à l’achat. C’est une situation plus sympathique, non ?

Convertir vos prospects en clients avec le chatbot

Comme nous l’avons vu, installer un chatbot pour site d’entreprise peut être un véritable allié pour vendre. En plus de renseigner vos visiteurs, utilisé à bon escient, il peut permettre de déclencher une vente de bien des manières.

L’astuce réside dans les réponses que va offrir le robot. Il faut qu’elles soient assez courtes afin que l’internaute ne se perde pas en explication. En revanche, vous pouvez les construire intelligemment. Par exemple, n’hésitez pas à lui faire découvrir d’autres produits complémentaires que vous vendez.

Mieux connaître votre cible grâce au chatbot

Au fur et à mesure que les internautes vont utiliser le chatbot, vous allez pouvoir collecter des réponses. Il est très important de les analyser avec soin.

En effet, ces dernières vont vous permettre à la fois de mettre le point sur vos axes d’amélioration au niveau du site internet, mais aussi sur votre cible. Plus vous allez la comprendre, être à l’écoute de ses besoins, plus vous allez être en mesure de lui vendre vos produits.