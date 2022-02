Les smartphones sont désormais indispensables dans notre vie, et pour toutes les actions quotidiennes que nous effectuons. Mais il faut aussi dire que plus les heures passées sur internet augmentent, plus les risques pour nos appareils connectés augmentent : cela signifie que vous devrez toujours protéger votre système d’exploitation Android, pour éviter que quelque chose de désagréable voire de dangereux n’arrive comme des virus ou des malwares.

Et c’est un objectif que vous pouvez atteindre grâce aux 6 meilleurs anti-virus et anti-malware pour Android , que vous pouvez découvrir avec nous dans cet article.

Avast Mobile Security

Notre liste des 6 meilleurs anti-malware pour Android ne pouvait commencer que par Avast Mobile Security , qui est l’une des meilleures applications dans ce domaine, y compris en version mobile.

L’application susmentionnée a de nombreuses fonctions et options : en fait, il ne lui manque rien pour être considéré comme un véritable antivirus complet, car elle bloque non seulement les logiciels malveillants mais tout type de menace numérique. Elle peut donc effectuer une analyse complète de votre appareil et supprimer tous les programmes malveillants, et bien sûr vous protéger en temps réel lorsque vous naviguez sur Internet. Et Avast pour mobile dispose également d’un excellent système antivol, qui vous permet de prendre le contrôle de votre mobile simplement en envoyant des SMS.

CM Security

CM Security est aussi une excellente application Android pour prévenir et combattre les malwares et autres cybermenaces : comme la précédente, cette application peut aussi compter sur un grand nombre d’utilisateurs actifs. Mais que permet l’application ? Par exemple, vous pouvez protéger vos photos privées, vos applications et toutes les autres choses qui pourraient être utilisées par quelqu’un d’autre, s’il accède à votre téléphone via un logiciel malveillant.

Il convient également d’ajouter que son analyse complète détecte tout type de menace, vous expliquant quoi faire à ce sujet. Enfin, boostez l’autonomie de votre smartphone et prenez un selfie pour toute personne qui tenterait d’y accéder sans avoir de mot de passe.

McAfee Mobile Security

Le troisième meilleur anti-malware pour Android sur notre liste est McAfee Mobile Security . Nous l’avons sélectionné avant tout en raison du fait que sa marque est déjà une garantie de sécurité pour votre smartphone, et aussi pour la capacité de garder votre système d’exploitation non seulement sûr, mais aussi au sommet de ses performances en ce qui concerne la vitesse.

En plus d’effacer toutes les traces de logiciels malveillants, McAfee Mobile Security surveille l’utilisation des données par les applications que vous avez installées et bloque automatiquement l’accès à vos informations personnelles.

Kaspersky Internet Security

Nous ne pouvions pas ne pas l’ajouter à notre liste également : Kaspersky Antivirus Security . Vous en devinez déjà la raison : il s’agit d’un célèbre antivirus qui parvient également à bloquer tout malware qui pourrait menacer la sécurité de votre appareil Android.

Bien sûr, la version gratuite n’est pas la meilleure en termes de sécurité, mais en revanche sa version payante est probablement la meilleure que vous trouverez sur le marché. Il est en effet équipé d’un système anti-phishing, anti-malware et permet de contrôler son mobile via SMS. Vous trouverez difficilement mieux.

Sécurité antivirus AVG

AVG Antivirus Security est certainement l’un des programmes les plus connus de la version bureau, mais c’est aussi une excellente option en matière de mobile, il n’est donc pas surprenant qu’il soit actuellement utilisé par de nombreux utilisateurs d’Android. En plus de garantir l’optimisation des ressources mobiles et tablettes, en effet, cette application vous protège des virus et malwares ainsi que du phishing en temps réel. Enfin, il est doté d’une fonction permettant de le localiser en cas de vol.

360 total sécurité

La dernière application anti-malware pour Android est 360 Security : une application qui vous permet de profiter d’options telles que la protection en temps réel contre les logiciels malveillants et tout autre élément suspect menaçant la sécurité de vos données. Dans ce cas également, il existe un mode antivol et un booster pour les performances du système d’exploitation Android.