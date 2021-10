Depuis la création des téléphones portables, les personnes ont de plus en plus utilisé leur téléphone pour communiquer avec leurs proches, et échanger des messages en tout genre. Mais est-il possible de recevoir les sms d’un autre portable sans logiciel ? Il peut être compliqué de savoir ce qu’échangent vos proches ou vos enfants, et vous pouvez donc ressentir le besoin de trouver une application pour voir les sms des autres sans vous faire repérer. Dans cet article, nous vous parlerons justement de la solution la plus conseillée pour espionner le téléphone portable d’une personne à son insu.

Le sujet vous intéresse ? Continuez la lecture et vous apprendrez très vite comment espionner les sms à distance sans logiciel, pour savoir tout ce qu’échangent vos proches dans votre dos, et ainsi ne rater aucune information importante !

Pourquoi choisir une application pour voir les sms des autres ?

Lorsque l’on cherche à espionner une personne, on peut tout à fait souhaiter espionner son téléphone, puisqu’il s’agit souvent de l’outil qui nous permet d’échanger le plus d’informations au quotidien. Pour pirater les sms d’une personne sans logiciel, vous devrez avoir un accès direct au téléphone portable cible. En quelques minutes, si vous connaissez son mot de passe, vous pourrez avoir accès à ses messages. Cependant, de cette manière, vous n’aurez que quelques minutes pour lire les sms, sans que la personne ne s’en rende compte. De plus, vous n’avez peut-être pas le mot de passe du téléphone, ce qui peut rendre très compliqué le piratage de ce dernier.

Pour vous permettre d’espionner le téléphone d’un proche sans y avoir accès, de nombreuses applications ont été développées. La meilleure de ces applications est sans aucun doute le logiciel espion mSpy. Nous vous présenterons plus en détail dans le site meizumobiles.fr quels sont ses atouts pour une surveillance complète du téléphone cible.

Pourquoi choisir le logiciel espion mSpy pour pirater les sms sans logiciel ?

MSpy est un logiciel qui vous permet de pirater les sms d’une personne sans qu’elle ne s’en rende compte. En effet, une fois que vous aurez installé le logiciel espion sur le téléphone portable de votre cible, vous aurez accès à toutes les informations qu’elle partage, dont les sms.

De plus, son interface est très bien conçue et facile à utiliser, n’importe qui peut s’en servir très facilement. Une fois que vous aurez acheté votre version préférée du logiciel espion sms mSpy, vous disposerez d’une plateforme privée sur laquelle vous trouverez toutes les informations du téléphone portable espionné. C’est sur cet espace personnel que les données seront recueillies puis partagées à partir du téléphone cible. Vous aurez simplement besoin de vous connecter à votre espace personnel pour consulter l’intégralité de ces données. De plus, il est possible de configurer l’importance de la surveillance, et la fréquence à laquelle vous souhaitez recevoir les informations du téléphone qui vous intéressent.

Il faut également noter que vous pouvez vous connecter à votre interface personnelle sur votre propre ordinateur pour surveiller l’activité de votre cible. C’est une possibilité très pratique, du fait que la taille de l’écran de certains téléphones rend parfois pénible la consultation des données de votre compte. Etant donné que mSpy fonctionne avec une connexion Internet, vous aurez seulement besoin d’une connexion internet active et d’un terminal (téléphone, ordinateur ou tablette) pour espionner les sms à distance sans logiciel d’un téléphone cible en gardant exactement les mêmes fonctionnalités disponibles sur téléphone.

Quelles sont les fonctionnalités disponibles sur le logiciel espion mSpy ?

MSpy doit sa renommée sur le marché des logiciels d’espionnage grâce à ses nombreuses fonctionnalités. Absolument invisible et indétectable par la personne espionnée, il possède bien évidemment toutes les fonctionnalités de base qu’on pourrait attendre d’un tel logiciel espion, mais également de nombreuses fonctionnalités avancées. Parmi ces fonctionnalités, nous pouvons citer à titre d’exemple les suivantes :

Espionner Whatsapp. En plus de lire les messages contenus dans le téléphone de votre cible, vous aurez également accès à ceux qui ont été échangés à partir de l'application Whatsapp. Vous serez en mesure de lire l'ensemble des sms de votre cible, aussi bien ceux qu'elle a envoyés que les messages qu'elle aura reçus via son compte Whatsapp. Vous pourrez donc lire l'intégralité de ces messages et connaître les différentes spécifications telles que les noms et numéros des expéditeurs/destinataires, la date et la nature des fichiers échangés. Il vous suffira de vous connecter à l'interface de votre panneau de contrôle personnel et de sélectionner dans la liste des applications disponibles l'option ''Whatsapp''.

Contrôler l'activité du compte Snapchat. C'est bien connu, Snapchat est devenue l'une des applications préférées des jeunes internautes. En fait, c'est l'application de référence quand il s'agit de partager des messages, photos et vidéos en instantané. Snapchat est malheureusement, dans bien des cas, utilisée de manière inappropriée. Espionner un compte Snapchat est donc une demande faite par un grand nombre de parents, qui se préoccupent de la sécurité de leurs enfants.

En plus des fonctionnalités que nous venons de citer, le logiciel espion mSpy contient encore un grand nombre de fonctionnalités diverses comme le geofencing, le contrôle des appels, la géolocalisation, l’activation à distance du micro et de la caméra du téléphone cible, l’accès à distance aux fichiers multimédias de la cible (vidéo, photos, audio), le contrôle à distance de l’historique de navigation web, et bien d’autres encore. Son service clientèle est disponible 24H/24 7j/7, c’est ce qui se fait de mieux sur le marché des logiciels espions. Il s’agit donc sans le moindre doute de la meilleure application pour voir les sms des autres en toute discrétion.