Pour les marketeurs du monde entier, deux missions sont essentielles. La première consiste à faire grandir l’influence de leur marque afin de toucher un maximum de prospects et de les convertir rapidement en clients. Cette étape est cruciale pour faire grandir la visibilité de leur entreprise et lui permettre de croître avec régularité. Mais une fois les clients « ferrés », encore faut-il savoir les conserver et ainsi développer et fidéliser sa clientèle.

Contrairement aux idées reçues, la fidélisation est en effet un processus difficile qui demande peut-être plus encore d’énergie que la recherche de nouveaux clients. La plupart des consommateurs d’aujourd’hui ont de nombreuses possibilités de comparer les offres tant la diversité des entreprises est grande au sein de chaque secteur. Pour vous aider à les conserver dans votre giron, voici donc 5 points essentiels pour développer et fidéliser votre clientèle. Détails.

Développer et fidéliser sa clientèle, c’est avant tout connaître ses besoins

Pour développer et fidéliser sa clientèle, il est indispensable de savoir à qui l’on s’adresse. C’est pourquoi l’ouverture du dialogue avec vos clients est incontournable. Pour cela, on peut utiliser les réseaux sociaux, des blogs ou encore un site vitrine dans lequel un espace sera dédié aux commentaires et suggestions. Rappelez-vous qu’un client écouté est un client satisfait ! N’hésitez donc pas à varier les vecteurs de communication et soyez prêt à vous adapter aux demandes sans cesse changeantes de vos clients.

Écouter et utiliser les données clients

Une fois votre stratégie de communication bien établie, il sera utile de compiler l’ensemble des données recueillies, de les analyser puis de les utiliser pour affiner votre stratégie. Les CRM et autres outils de gestion sont très efficaces pour révéler des tendances et ainsi vous permettre de segmenter votre clientèle pour adapter vos offres aux différentes niches commerciales. Plus votre base de données sera riche et complète, plus vous serez à même de cibler vos campagnes publicitaires et plus vos clients s’identifieront à votre marque !

Personnaliser vos offres

Avec toutes ces données, il sera alors possible de personnaliser votre offre. Pour cela, il peut être intéressant d’utiliser des les objets publicitaires pour se rappeler au bon souvenir de vos clients. Rien de tel qu’une présence physique dans l’intimité de vos clients pour maintenir le contact ! Les offres promotionnelles sur Internet, les relances individualisées par mailing ou texting sont également d’excellents vecteurs de lien qui nourrissent la relation entre vous et vos cibles. Développer et fidéliser sa clientèle est avant tout affaire de relationnel.

Respecter ses engagements

Autre aspect important de la fidélisation de votre clientèle, le respect de la parole donnée. Une entreprise qui honore ses engagements est immédiatement associée à une image de professionnalisme et d’honnêteté, deux qualités très recherchées par les consommateurs d’aujourd’hui. Si vous lancez des jeux concours, opérez des sondages d’opinion ou demandez leur avis à vos clients sur un type de service, il faut mieux pour vous que vous soyez prêt à répondre à leurs attentes. Si ce n’est pas le cas, abstenez-vous ! Une promesse non tenue est bien pire qu’un long silence habituel…

Récompenser la fidélité

Pour développer et fidéliser sa clientèle, il est aussi indispensable de proposer des offres premium aux clients les plus réguliers. Cartes cadeaux, bons d’achat, accès VIP ou avant-première sur les nouveaux produits, la fidélité se doit d’être récompensée pour être désirable. Veillez donc à vous démarquer de la concurrence en étant créatif et proactif. Gardez également à l’esprit que le storytelling est d’importance capitale dans une stratégie de webmarketing efficace. Si le consommateur est impliqué dans une optique durable, éthique ou novatrice, il sera d’autant plus motivé à participer !