Carte cadeau divertissement, un nouvel outil de fidélisation des clients

Parce que les divertissements digitaux font partie du quotidien des Français, de plus en plus d’agences de communication préconisent désormais à leur clientèle d’opter pour une stratégie marketing qui répond davantage à ces usages, notamment lorsqu’il s’agit d’offrir des cadeaux d’entreprise pour fidéliser ses clients. Faisons un point sur cette tendance qui gagne du terrain.

Un bouleversement dans l’univers du cadeau d’entreprise

Chaque année, à des périodes bien précises, souvent les fêtes de fin d’année et Nouvel An, la plupart des entreprises récompensent leurs clients en leur faisant des cadeaux. Cela va du simple « goodies » pour les petits clients habituels (stylos, agendas, marque-pages…) aux cadeaux plus importants pour les clients fidèles (paniers garnis, montres, mugs…). Force est de constater malheureusement que les « goodies » classiques sont aujourd’hui passé de mode s’ils ne sont pas utiles au quotidien. Avec le tout numérique et l’arrivée des smartphones, les stylos, les calendriers ou encore les montres passent désormais aux oubliettes et finalement le message marketing adressé derrière cette démarche perd en efficacité.

Une carte cadeau qui correspond à des besoins plus actuels

Comment trouver un cadeau qui fidélise la clientèle tout en apportant de la visibilité à son entreprise ? Pour cela, il n’y a pas de secret, il faut répondre aux besoins actuels des clients. Or, comme nous l’avons dit dans l’introduction, les divertissements digitaux font partie du quotidien des Français. Nous écoutons de la musique et regardons des vidéos en streaming, nous lisons des journaux en ligne et nous jouons sur des applis mobiles. Finalement, des agences de communication se tournent de plus en plus vers les divertissements numériques comme levier marketing. Certaines proposent de fidéliser vos clients grâce à FreemiumPlay, grâce à des cartes cadeaux.

Un cadeau d’entreprise à forte valeur ajoutée

Aujourd’hui, avec l’inflation, le prix des divertissements a nettement augmenté et représente en moyenne 80 euros par mois dans le budget des ménages, ce qui est beaucoup. Offrir des cartes cadeaux qui donnent accès à des divertissements en ligne est donc un cadeau à forte valeur ajoutée. C’est le cas de la carte FreemiumPlay destinée aux professionnels de la communication. Cette carte permet de s’abonner à de nombreux titres de journaux, aux grandes plateformes de streaming vidéo, aux grandes plateformes de musique et de s’abonner à de nombreux jeu en ligne ou d’applis mobiles.

Des solutions sur mesure pour mieux communiquer

Comme le disent à juste titre la plupart des experts dans le domaine du marketing, le faire-savoir est très important dans le monde de la communication. C’est pour ça que les éditeurs de carte cadeau offrent des services spécifiques pour les professionnels du BtoB en proposant des cartes personnalisées à l’image de l’entreprise avec des messages adressés directement aux clients pour l’activation de la carte. Il est possible d’attribuer un montant précis à l’euro près et d’éditer des cartes thématiques en fonction des univers.

À l’heure où les habitudes de consommation évoluent vers le tout numérique, les entreprises doivent adapter leurs outils marketing. Le fait d’offrir une carte cadeau pour des divertissements en ligne offre une expérience qui s’inscrit réellement dans le quotidien de vos clients. Plus qu’un simple geste commercial, c’est une manière intelligente de renforcer la relation client.