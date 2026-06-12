Je vais être honnête : au départ, j’étais loin d’être convaincu.

Comme beaucoup, j’avais déjà vu passer des promesses de revenus sur Internet. Alors quand on m’a présenté E-SKRIB, j’ai cherché le piège. Un truc louche, une condition cachée, un investissement surprise…

Mais il n’y en avait pas.

Le concept était simple : contribuer à un blog en rédigeant des articles avec une méthode basée sur l’intelligence artificielle. L’équipe s’occupe de tout le reste : la création du blog, l’hébergement, le SEO, la partie technique. Moi, je n’avais qu’à écrire avec la méthode IA fournit.

Alors j’ai décidé d’essayer.

Premier mois : 15 €

Je me souviens encore du premier mois.

15 €.

J’ai souri. Franchement, ça ne cassait pas trois pattes à un canard. Mais en même temps… je venais de gagner de l’argent avec un blog qui n’existait pas quelques semaines plus tôt. Un blog que je n’avais pas eu à créer, pas eu à héberger, pas eu à configurer.

Alors j’ai continué.

Le deuxième mois, j’ai doublé. Sans travailler plus.

Le deuxième mois, mes résultats ont doublé.

Le troisième mois, encore x2.

Et pourtant, je n’avais pas changé grand-chose à ma routine (même rien du tout…). Je n’avais pas passé davantage de temps sur le projet.

C’est là que quelque chose a cliqué dans ma tête.

Ce n’est pas comme un emploi classique où chaque mois repart de zéro. Ici, tout s’accumule. Chaque article publié continue d’exister. Chaque article continue de générer du trafic. Et ce trafic se transforme en revenus, mois après mois, de façon croissante.

Le mécanisme est simple, mais une fois qu’on l’a compris, on réalise vraiment le potentiel du truc.

Aujourd’hui : 1 000 € par mois et un blog qui vaut 24 000 €

Je n’avais jamais réfléchi à la notion d’actif numérique avant ça.

Maintenant je comprends.

Mon blog me rapporte environ 1 000 € par mois. Mais au-delà des revenus mensuels, il a une valeur propre. Si je décidais de le vendre aujourd’hui, il pourrait partir autour de 24 000 €.

Ce que je construis, ce n’est pas juste un complément de revenus. C’est un patrimoine numérique qui prend de la valeur avec le temps.

C’est probablement ce que j’apprécie le plus dans ce projet.

À peine 30 minutes par jour

Quand j’en parle autour de moi, la question qui revient systématiquement, c’est :

« Mais combien de temps tu y passes ? »

La réponse surprend toujours : moins de 30 minutes par jour.

Je rédige mes articles quand ça m’arrange. Le matin, le soir, parfois plusieurs d’un coup en début de semaine. Je suis libre dans mon organisation. C’est moi qui gère mon temps, pas l’inverse.

Je n’ai rien à gérer techniquement

Je ne suis pas développeur. Je ne connais rien au SEO avancé, aux serveurs, à WordPress ou aux questions d’indexation.

Et je n’ai jamais eu à m’en occuper.

Les mots-clés sont fournis. La méthode de rédaction avec l’IA est expliquée étape par étape. Et l’équipe gère toute la partie technique. Moi, je me concentre uniquement sur l’écriture avec la méthode tourné autour de l’IA.

C’est un énorme avantage, surtout quand on part de zéro.

Un accompagnement qui fait vraiment la différence

Un autre point que je veux mentionner, parce qu’il compte vraiment : l’accompagnement.

Dès que j’ai une question, j’obtiens une réponse rapidement. J’ai même le contact direct du chef de projet qui suit mon blog sur WhatsApp. Ce n’est pas un chatbot, ce ne sont pas des réponses génériques , ce sont de vraies personnes, disponibles, qui ont intérêt à ce que mon blog progresse.

Et ça, c’est rassurant. Parce que si mon blog ne décolle pas, eux non plus n’y gagnent rien. On est alignés.

Mon verdict, après mettre lancé

Si je repense au moment où j’ai hésité, je souris.

J’ai commencé avec 15 €. Aujourd’hui, je génère environ 1 000 € par mois. Le blog continue de prendre de la valeur. Et tout ça sans y consacrer plus de temps qu’une demi-heure par jour.

Je ne dis pas que c’est magique. Je dis que c’est simple, que ça fonctionne, et que c’est probablement l’une des meilleures décisions que j’aie prises.

Si vous cherchez un projet sérieux, accessible, et qui s’inscrit dans la durée, je ne peux que recommander.