Le choix d’une bobine papier traceur grand format dépend d’abord de la largeur maximale acceptée par votre traceur. Avant le grammage, avant la finition, avant le prix au mètre. Un rouleau de papier en 1067 mm monté sur un Designjet T650 limité à 914 mm, c’est une erreur de commande immédiate, des plans en attente et une production grand format stoppée net.

Sommaire de l'article masquer Les formats et largeurs de rouleaux papier pour traceur Quel grammage de papier traceur pour votre impression Types de papier traceur selon vos applications Choisir ses rouleaux papier traceur selon son équipement Les formats et largeurs de rouleaux papier pour traceur La largeur d’un papier traceur détermine tout le reste. Si vous commandez un papier traceur grand format trop large, le rouleau ne se charge pas, même si le grammage et la finition sont bons. Quelles largeurs de bobine choisir pour votre traceur ? 610 mm (24 pouces) : largeur adaptée aux traceurs compacts comme le Designjet T250. À privilégier pour les plans A1 et les documents techniques courants.

: largeur adaptée aux traceurs compacts comme le Designjet T250. À privilégier pour les plans A1 et les documents techniques courants. 914 mm (36 pouces) : le format le plus répandu en bureau d’études et en agence. Compatible avec des modèles comme les Designjet T650, Z6 et PageWide XL 4000, il couvre l’A0 sans découpe.

: le format le plus répandu en bureau d’études et en agence. Compatible avec des modèles comme les Designjet T650, Z6 et PageWide XL 4000, il couvre l’A0 sans découpe. 1067 mm (42 pouces) : largeur pensée pour la production plus soutenue sur certaines séries PageWide XL et Designjet Z. Je la privilégie pour les grands aplats, la signalétique et les sorties grand format qui demandent plus d’aisance.

: largeur pensée pour la production plus soutenue sur certaines séries PageWide XL et Designjet Z. Je la privilégie pour les grands aplats, la signalétique et les sorties grand format qui demandent plus d’aisance. 1270 mm : largeur réservée aux traceurs de production haut de gamme. Elle se retrouve sur des supports spécifiques, notamment en papier couché ou sur certains médias synthétiques. Le mandrin standard est le Ø2 pouces sur la grande majorité des bobines du marché. C’est le diamètre attendu par la plupart des machines. Une bobine en 3 pouces impose un adaptateur, et en pratique, c’est une source d’erreur qu’il vaut mieux écarter avant de lancer vos plans. La longueur et les formats disponibles en rouleau Un rouleau de papier se choisit aussi par sa longueur. Vous n’achetez pas un nombre de feuilles, mais une bobine de 22,90 m, 45,72 m, 50 m, 60 m ou parfois 120 m sur certains consommables de production. La différence se joue directement sur le coût au mètre linéaire et sur la fréquence de remplacement du rouleau. Les formats ISO découpés existent aussi. A0, A1, A2 : ces feuilles sont utiles si vous alternez entre traceur, copieur grand format et impression ponctuelle, sans recharger la bobine à chaque série. C’est un repère simple : pour des tirages répétés, je reste sur le rouleau; pour des besoins plus fragmentés, les feuilles gardent leur intérêt. La compatibilité des bobines avec les traceurs HP Les Designjet T et Z acceptent, selon les modèles, des papiers de 60 g à 140 g en papier jet d’encre avec encre pigmentaire. La PageWide XL va plus loin sur le débit et sur les usages techniques intensifs. Elle accepte des bobines jusqu’à 1067 mm et travaille efficacement sur du papier pour traceur couché de plusieurs grammages. A lire aussi : Guide d'achat : imprimante à jet d'encre ou laser ? Sur traceur Latex, vérifiez que le support est explicitement qualifié pour cette encre : c’est le seul point qui change l’équation par rapport à un traceur à pigments. Un papier jet d’encre standard non prévu pour ce type d’impression sèche mal, les aplats tiennent moins bien et les lignes peuvent baver.

Quel grammage de papier traceur pour votre impression Le grammage du papier traceur joue directement sur la tenue de l’encre, la vitesse de séchage et la rigidité du document une fois sorti du traceur. Le papier traceur 60 g/m² pour des impressions légères Le 60 g/m² reste un choix de coût pour des tracés simples : traits fins, textes, repères et couleurs peu denses. Je le réserve aux usages techniques sobres. Dès que l’encre monte sur des aplats ou des visuels, cette bobine montre ses limites plus vite qu’un papier traceur grand format en 80 ou 90 g. Les grammages 80 et 90 g/m² pour les plans couleur et les rendus denses Sur une bobine de papier traceur grand format destinée aux documents couleur, le 80 g/m² tient bien l’équilibre entre prix, absorption et vitesse de séchage. Le papier traceur 90 g prend l’avantage dès qu’un traceur doit sortir des plans plus chargés, des dégradés réguliers ou un document prévu pour l’affichage vertical. 80 g/m², documents couleur : adapté aux plans, coupes architecturales, légendes colorées et visuels avec charge d’encre moyenne.

: adapté aux plans, coupes architecturales, légendes colorées et visuels avec charge d’encre moyenne. 90 g/m², affichage et rendus : meilleure résistance à la saturation d’encre, tenue plus stable et noir plus dense.

: meilleure résistance à la saturation d’encre, tenue plus stable et noir plus dense. Production fluide : en pratique, les papiers 80 à 90 g limitent les temps d’attente entre deux sorties sur traceur.

: en pratique, les papiers 80 à 90 g limitent les temps d’attente entre deux sorties sur traceur. Papier non couché ou surfacé : le papier non couché reste pertinent pour les plans techniques, alors qu’un 90 g surfacé améliore la tenue des couleurs sans faire basculer le coût de la bobine. À mon sens, le bon point de bascule se situe au 90 g dès qu’un document doit être montré à un client, affiché en salle projet ou manipulé plusieurs fois. Grammage Usage principal Type d’encre Finition 60 g/m² Traits, textes, couleurs claires Faible charge Non couché 80 g/m² Couleurs denses, dégradés, images Charge moyenne Couché ou surfacé 90 g/m² Posters, photos, affichage vertical Forte charge Couché mat ou glacé 120-140 g/m² Beaux-arts, signalétique premium Très forte charge Couché mat ou brillant Les grammages supérieurs pour des applications premium En grand format, ces références servent aux tirages photo valorisés, à la signalétique premium et à certains usages beaux-arts où le papier traceur n’est plus un simple consommable. La différence se joue alors sur le couple profil ICC et support. Sur un Designjet Z6, un profil ICC générique sur papier couché mat 120 g produit des dominantes dans les tons moyens que le réglage de tête ne corrige pas. Le HP Premium Instant-dry Satin, par exemple, rapproche le rendu d’un offset mat sur un Designjet Z6 sans sortir du flux habituel de production en bobine. Je le privilégie pour les portfolios et les présentations visuelles où le couché beaux-arts alourdit le coût sans gain perceptible. A lire aussi : Défis et possibilités de l'impression 3D grand format pour l'industrie

Types de papier traceur selon vos applications Le papier blanc non couché 80 g et le 90 g surfacé haute blancheur se ressemblent à l’œil nu sur le rouleau. Sur un Designjet T650, la différence s’impose dès la première passe sur des hachures serrées. Les types de papier traceur pour plans, dessin technique et présentation En architecture, en ingénierie et en bureau d’études, le papier traceur le plus courant reste le papier blanc non couché ou surfacé de 60 à 90 g/m². C’est le bon papier traceur grand format pour les lignes fines, les cotations et les annotations ajoutées après impression sur des plans. Papier universel non couché : je le retiens pour les plans d’architecte, les coupes techniques et les dessins d’ingénierie. L’encre pénètre vite, les traits restent nets et le coût du rouleau de papier reste contenu.

: je le retiens pour les plans d’architecte, les coupes techniques et les dessins d’ingénierie. L’encre pénètre vite, les traits restent nets et le coût du rouleau de papier reste contenu. Papier blanc haute blancheur : en 90 g, ce papier blanc surfacé améliore le contraste des légendes et des trames couleur. C’est à privilégier quand les plans servent aussi de support de présentation client.

: en 90 g, ce papier blanc surfacé améliore le contraste des légendes et des trames couleur. C’est à privilégier quand les plans servent aussi de support de présentation client. Papier calque : sa transparence garde un avantage concret pour la superposition de plans et certains flux de reprographie.

: sa transparence garde un avantage concret pour la superposition de plans et certains flux de reprographie. Papier couché mat : ce papier couché convient mieux aux documents graphiques avec aplats et dégradés. Sa surface traitée accélère le séchage de l’encre en sortie de traceur et limite le maculage. Pour une production quotidienne, je privilégie le 90 g surfacé haute blancheur plutôt qu’un 80 g standard. La différence se voit tout de suite sur les hachures, les légendes et la lecture des plans sous un éclairage de bureau. Le papier photo pour traceur et le papier couché mat blanc pour le rendu visuel Le papier photo pour traceur n’a pas le même comportement qu’un papier traceur technique. Son couchage microporeux absorbe l’encre plus vite, sèche presque instantanément et tient mieux les densités de couleur sur un traceur grand format orienté photo. Les grammages courants vont de 190 à 240 g/m² en brillant ou satiné. Pour un rendu mat plus haut de gamme, le papier couché mat blanc en fibres de coton ou d’alpha-cellulose apporte une meilleure tenue dans le temps et une surface plus régulière, utile pour les portfolios et les reproductions d’œuvres. Sur un Designjet Z6, c’est le support que je choisirais pour un tirage d’exposition. Dans les faits, le couple traceur, encre et profil ICC y reste stable en production courante, sans étalonnage personnalisé à chaque changement de rouleau. Le papier toilé complète cette famille. Avec sa composition 65 % polyester et 35 % coton, sa longueur standard de 15 m en rouleau 914 mm convient bien aux images destinées à être encadrées sans verre ou manipulées plusieurs fois. Les supports spéciaux au-delà du rouleau de papier classique Pour l’affichage et la signalétique, le papier traceur cède la place au polypropylène adhésif, au vinyle, à la bâche ou au film, des supports qui répondent à d’autres contraintes de format, de résistance et de tenue extérieure, en particulier sur un traceur Latex avec encre résistante aux UV et à l’humidité. A lire aussi : Comment choisir une imprimante 3D ? Si votre affichage va dans un lieu recevant du public, une chose à vérifier avant commande reste la classification M1 ignifugée. La réglementation dépend de la surface exposée et du lieu.