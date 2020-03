Dans quels cas il vaut mieux acheter une imprimante à jet d’encre et dans lequel, au contraire, il vaut mieux se pencher vers une imprimante laser?

Lorsqu’il s’agit d’acheter une nouvelle imprimante pour la maison ou le petit bureau, le dilemme est toujours de savoir si l’imprimante à jet d’encre ou laser est meilleure. Les deux solutions ont leurs forces et leurs faiblesses et il n’y a donc pas de bonne réponse au sens absolu. Pour certains, il sera préférable d’acheter une imprimante à jet d’encre tandis que pour d’autres, une imprimante laser. Voyez donc plus quelles sont les caractéristiques des deux solutions.

Imprimantes laser

Habituellement, il existe deux types de modèles sur le marché, ceux capables d’imprimer uniquement et ceux multifonctionnels capables d’imprimer / numériser / copier. Il existe des solutions assez peu coûteuses pour l’impression en noir et blanc seule, alors que si vous cherchez un laser couleur, vous devez être prêt à payer beaucoup plus.

Avantages:

Coût d’impression: l’impression d’une page avec un laser coûte généralement beaucoup moins cher. Par conséquent, si vous imprimez plusieurs pages par mois, vous pouvez amortir le prix d’achat plus rapidement.

Vitesse d’impression: l’impression d’une page avec un laser prend quelques secondes, même s’il y a beaucoup de contenu. En règle générale, 10 à 20 pages par minute peuvent être imprimées.

Volumes d’impression élevés: une imprimante laser est capable d’imprimer même des milliers de pages par mois sans aucun inconvénient.

Entretien facile: le toner salit beaucoup moins que l’encre du jet d’encre et, par conséquent, il est également plus facile de les nettoyer.

Bonne qualité d’impression avec les documents: les lasers peuvent obtenir d’excellentes impressions en noir et blanc et en couleur même avec du papier ordinaire, tandis que pour les jet d’encre, il est nécessaire d’utiliser des feuilles plus élevées et plus chères.

Désavantages:

Dimensions: une imprimante laser est généralement beaucoup plus grande qu’une imprimante à jet d’encre et il peut donc devenir difficile de les trouver sur le bureau.

Bruit: il existe des imprimantes laser qui, lors de leur utilisation, sont assez bruyantes et ne conviennent donc pas à une installation dans des environnements où il est important de garder le silence.

Ne convient pas à l’impression photographique: avec les lasers, il est très difficile d’obtenir des tirages photographiques de qualité en utilisant des modèles bas de gamme.

Environnement malsain: certains lasers, s’ils sont défectueux, peuvent émettre de petites particules de toner dans l’environnement qui, si vous respirez, deviennent très dangereuses pour la santé humaine. C’est pourquoi les lasers s’installent généralement dans une pièce autre que celle où se trouvent les gens.

En ce qui concerne le coût du toner: les remplacements de toner coûtent beaucoup plus cher que les cartouches à jet d’encre. Mais est également facile de trouver des remplacements moins cher. Par exemple vous pouvez économiser jusqu’à 70% pour des toners Samsung si vous les achetez des modèles compatibles.

Imprimantes à jet d’encre

Les imprimantes à jet d’encre ont un coût d’achat relativement inférieur: elles commencent généralement à 30-40. Elles sont assez polyvalentes car il existe des modèles peu coûteux pour l’impression quotidienne de documents, de courriels et de petites brochures et d’autres plus avancés adaptés à l’impression photo. Les coûts des cartouches de remplacement sont beaucoup plus faibles, mais ils vous permettent également d’imprimer beaucoup moins de pages et, par conséquent, les coûts de fonctionnement à long terme sont plus élevés.

Avantages:

Prix bas: elles ont généralement un coût inférieur à celles lasers. Par conséquent, lorsqu quelque chose se casse, il est parfois préférable de les remplacer plutôt que de les faire réparer.

Dimensions compactes: elles sont beaucoup plus petites que les lasers et il est donc également plus facile de les trouver sur le bureau.

Faible coût des cartouches: les cartouches d’encre coûtent beaucoup moins cher que les toners lasers. Généralement, cela commence à 15-20 euros par cartouche. Il est également facile de trouver des cartouches compatibles qui permettent d’économiser même de 70 à 80%.

Manipulation facile: l’installation et le remplacement des cartouches est très simple et rapide. Même la configuration de l’imprimante sur le PC ne prend pas beaucoup de temps.

Impressions photo de qualité: avec un jet d’encre, vous pouvez imprimer des photos avec la même qualité qu’un laboratoire photo pour une petite dépense initiale.

Désavantages:

Coût d’impression plus élevé: généralement, le coût d’impression d’une page est supérieur à celui d’un laser. Bien qu’il existe aujourd’hui des imprimantes à jet d’encre qui utilisent des réservoirs de grande capacité qui peuvent réduire considérablement le coût d’impression.

Vitesse d’impression: les jets d’encre sont beaucoup plus lents que les lasers. Plus il y a d’éléments sur une page, plus il faudra de temps pour imprimer. Pour une impression photo ou une brochure couleur, cela peut prendre jusqu’à une minute.

Entretien difficile: le nettoyage de l’encre qui peut parfois sortir des cartouches n’est pas une opération très simple.

Ne convient pas à de nombreuses impressions: le mécanisme à jet d’encre ne convient pas aux gros volumes d’impression. En règle générale, ils sont conçus pour quelques dizaines de pages par jour pour une charge de travail mensuelle de 1000 à 2000 pages.

Conclusion

Après avoir évalué les forces et les faiblesses des deux solutions, nous pouvons dire qu’une imprimante à jet d’encre convient mieux à une utilisation quotidienne. Pour une petite dépense, elles offrent une plus grande polyvalence en vous permettant d’imprimer tout type de document, y compris des photos. Les lasers, d’autre part, sont beaucoup plus appropriés pour un petit bureau où généralement de nombreuses pages sont imprimées car elles sont plus rapides, ont un coût d’impression inférieur et un mécanisme capable de gérer des charges de travail plus élevées que les jet d’encre.