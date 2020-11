De plus en plus accessibles et répandues, les imprimantes 3D ont de quoi séduire les particuliers comme les professionnels. Leur usage se répand largement dans le prototypage de projets en recherche et développement, et se démocratise dans différents secteurs d’activité tels que le bâtiment, la mode ou encore la décoration. À la maison, les utilisateurs seront ravis par la possibilité de réparer des objets ou d’exprimer leur créativité en réalisant des équipements domestiques personnalisés.

Malgré la généralisation des modèles 3D sur internet, le rôle du professionnel de l’impression 3D se révèle crucial pour la bonne réalisation de votre projet. De la phase de modélisation à la phase d’impression, découvrez les services proposés par les imprimeurs 3D et leur application dans différents domaines.

Quel est l’intérêt de recourir à un professionnel de l’impression 3D ?

À moins que votre utilisation d’une imprimante 3D soit soutenue à l’image d’une production industrielle ou que vous réalisiez des prototypes à longueur de journée, vous n’avez pas nécessairement besoin d’investir dans ce matériel plutôt onéreux. Ainsi, la solution consistera souvent à se rapprocher d’un professionnel de l’impression 3D pour des projets de toute envergure. Celui-ci sera à même de vous conseiller et de vous guider de la modélisation à l’impression.

Focus sur le fonctionnement et l’utilisation des imprimantes 3D

La plupart du temps, une imprimante 3D fonctionne grâce à des procédés de fabrication additive. C’est-à-dire que des filaments du matériau utilisé se superposent en différentes couches de façon à obtenir un objet solide en trois dimensions. Équipées d’imprimantes et scanners 3D performants et dernier cri, certaines imprimeries professionnelles maîtrisent les technologies FDM (Fused Deposition Modeling) jusqu’à 570 x 600 x 700 mm, SLA (stéréolithographie) jusqu’à 450 x 450 x 350 mm et DLP (Digital Light Processing).

Thermoplastique, résine liquide ou encore filaments en bois, le choix des matériaux utilisés revêt une importance capitale pour votre projet et varie selon la méthode d’impression 3D. Retenez que les imprimantes 3D de stéréolithographie (SLA) conviennent particulièrement aux projets minutieux et précis, tandis que les impressions avec dépôt de matière fondue ou FDM font l’affaire pour les tirages rapides où les finitions n’ont pas besoin d’être optimales.

Choisissez le service modélisation pour être accompagné à chaque étape de votre projet 3D

Les professionnels de l’impression 3D mettent un point d’honneur à vous conseiller et à vous guider tout au long de votre projet, que vous soyez une société ou un particulier. Le service modélisation vous accompagne de la réalisation de votre cahier des charges à la modélisation informatique du prototype jusqu’à son tirage unique ou en série. À votre écoute, les techniciens s’adaptent à vos besoins et interviennent à chaque étape du projet qu’il soit de petite ou de grande envergure. Ils pourront, par exemple, améliorer et personnaliser un modèle trouvé sur internet ou encore créer une maquette unique à partir de vos indications. Les bricoleurs seront d’ailleurs particulièrement séduits par les scanners 3D, leur permettant de reproduire et éventuellement d’optimiser des pièces usées ou défectueuses.

Sachez que certaines entreprises proposent de vous faire découvrir leurs services par le biais d’une démonstration dans leurs locaux ou directement dans votre entreprise, selon vos besoins.

Privilégiez le service impression 3D pour les commandes déjà modélisées

Que vous soyez un amateur de CAO (Conception Assistée par Ordinateur) ou que vous ayez déniché un modèle de prototype 3D sur internet, vous pouvez vous adresser directement au département d’impression 3D. Rapide et efficace, ce service à la demande est idéal lorsque vous possédez déjà un fichier de modélisation 3D définitif et que vous n’avez pas besoin d’accompagnement sur sa création. Il ne vous reste plus qu’à sélectionner vos matériaux et votre technique d’impression pour obtenir un prototype unique ou effectuer un tirage en série.

Pour quels types de projets se rapprocher d’un imprimeur 3D ?

Fabrication de pièces d’outillages, création d’objets de décoration ou encore conception de porte-clés et autres produits dérivés, les raisons de faire appel à un professionnel de l’impression 3D se diversifient et la technique continue de connaître un engouement croissant. Découvrez trois secteurs où le recours à l’impression 3D est des plus judicieux : l’événementiel, le design d’intérieur et la conception de gadgets en série.

L’impression 3D pour vos projets créatifs : décoration d’événements et défilés de mode

Personnalisables à l’infini, les maquettes 3D constituent un atout de taille dans la décoration d’événements professionnels ou privés tels que les anniversaires d’entreprises ou les mariages. Grâce à l’impression 3D, la création d’une ambiance particulière ou encore d’objets décoratifs à l’effigie d’une marque ou d’un prénom devient un jeu d’enfant. Avec ses formes voluptueuses et aériennes, le secteur de la mode a également su s’emparer du phénomène de l’impression 3D pour agrémenter la confection de vêtements, chaussures et sacs haut de gamme.

Des maquettes 3D pour améliorer son intérieur : design d’ameublement et décoration

Parce qu’il n’y a aucune limite à la créativité, l’impression 3D vous accompagne également dans vos projets de réalisation de pièces de mobilier et de décoration intérieure. Atmosphère plus chaleureuse, tendance au design ou esprit de récupération, les services de modélisation s’adaptent à vos goûts pour tous les éléments personnalisables de votre intérieur. Capables d’imprimer dans plusieurs dimensions, les imprimantes 3D prennent en charge autant les projets de grande envergure tels que les meubles et les tableaux que les petits volumes comme les abat-jour, les vases et les présentoirs à bijoux.

Prototypage de modèles 3D pour tirage en série : figurines et produits dérivés

Dans une démarche d’entrepreneuriat avec la conception de produits destinés à la revente, les imprimantes 3D deviennent de véritables alliées. Prenons l’exemple des porte-clés, la production en moyenne ou grande série grâce à la technologie d’impression FDM reste particulièrement rentable une fois la première maquette réalisée. Dans le cas de la production de figurines en quantité, le prototype 3D sert de modèle pour le moulage des exemplaires suivants. Si vous êtes dans une démarche plus personnelle, l’impression 3D sera idéale pour offrir des souvenirs aux participants lors d’un anniversaire ou pour les activités créatives (peinture sur figurines, confection d’objets de collection).