L’impression à l’encre est une technologie qui a accompagné le développement et la démocratisation de l’informatique. Pouvoir imprimer des documents de toutes sortes a en effet largement contribué à l’installation de postes dans toutes les maisons et les entreprises de France. Mais aujourd’hui, l’impression va bien plus loin que la seule édition de documents. Notamment grâce à la technologie d’impression numérique en encre pigmentaire proposée par Hucam International.

L’impression numérique en encre pigmentaire, une technologie aux diverses ramifications

Quand on parle d’impression numérique en encre pigmentaire, on fait en fait référence à de multiples applications. Il suffit de consulter le site de Hucam International pour comprendre à quel point cette technologie peut optimiser les services de nombreux professionnels. Dans un monde où la personnalisation est devenue un enjeu majeur aussi bien pour les individus que pour les entreprises, l’impression numérique textile notamment peut servir les intérêts de nombreuses entités, nous y reviendrons.

Par ailleurs, l’impression est aujourd’hui tellement performante qu’elle peut permettre de traiter presque tous les supports possibles et imaginables. Grâce à la technologie Compress UV Led par exemple, on pourra imprimer sur du bois, du plastique, du métal ou du verre. Ainsi, les vendeurs de souvenirs, les industriels qui souhaitent créer un prototype, les marketeurs qui veulent concevoir un packaging innovant et toutes sortes de professionnels pourront profiter de cette technologie devenue indispensable !

Pourquoi l’impression numérique textile est particulièrement en vogue ?

Mais si l’impression numérique en encre pigmentaire est aussi connue, c’est aussi et surtout parce qu’elle est utilisée dans le cadre de la personnalisation du textile. L’impression numérique sur T-shirts notamment est très à la mode. Toutes sortes d’individus, mais aussi de collectifs ou d’entreprises peuvent ainsi créer des vêtements inédits à l’effigie d’un slogan, d’une marque ou de tous autres thèmes qui correspondent à leurs centres d’intérêt.

Mieux encore, l’impression numérique en encre pigmentaire peut aussi servir les intérêts de secteurs tels que l’habillement, la protection lors de travaux ou encore la décoration d’édifices grâce à la technique d’impression continue Roll to Roll. Grâce à elle, on peut en effet imprimer des rouleaux de tissus entiers au mètre. Enfin, on pourrait aussi évoquer la sublimation XpertJet, une innovation d’avenir capable de reproduire tous types de visuels sans limite de couleurs sur des vêtements blancs en polyester.

Hucam International, une entreprise aux multiples facettes

Si Hucam International est reconnue pour sa grande expertise de l’impression numérique en encre pigmentaire appliquée à toutes sortes de domaines, ses compétences ne se limitent pas à cette seule branche. En effet, le groupe propose aussi des plieuses textiles pour faire gagner du temps à tous ceux qui en manipulent des quantités importantes, des machines de fixation pour faire sécher vos tissus imprimés ou d’autres capables de donner une touche de folie à vos créations à l’aide de paillettes et de strass.

Enfin, par ailleurs, l’entreprise propose également des machines de découpe laser très précises, idéales pour fignoler vos créations tout en conservant une haute définition, ainsi que des machines de gravure laser, permettant de graver n’importe quel support textile, cuir, plastique ou bois. En somme, cet acteur majeur de l’impression numérique a tellement de compétences à son actif que l’on vous conseille vivement de faire un tour sur leur site pour toutes les identifier !