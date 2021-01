Des millions d’utilisateurs échangent quotidiennement toute sorte de messages (professionnels, privés, routiniers, etc.) sur leur téléphone. Le plus souvent ceux-ci ont une valeur sentimentale puisqu’ils représentent plusieurs années de relation. En choisissant d’imprimer des sms, vous faites donc le choix de la conserver. Différentes méthodes d’impression existent mais pour obtenir un affichage agréable à lire et semblable à celui proposé sur votre smartphone, vous devez suivre les étapes suivantes.

Imprimer des sms : l’étape de la demande

Pour réussir à Imprimer un sms, vous devez au préalable adresser une demande de récupération de données personnelles. En effet, cette étape doit être réalisée avant que vous ne puissiez personnaliser le contenu à imprimer par un prestataire externe.

Aussi, devez-vous être connecté à votre téléphone pour pouvoir lancer votre requête. Une fois en ligne, tout ce que vous avez à faire, c’est de préparer une sauvegarde de vos données via un logiciel comme iTunes.

Mais attention pour pouvoir imprimer des sms rapidement, il vous faudra télécharger un logiciel mac ou pc au préalable pour effectuer le transfert.

Par ailleurs, le processus est le même si vous souhaitez récupérer vos autres données personnelles (publications, photos et vidéos, etc.).

Le téléchargement des sms de votre téléphone

Aussitôt l’étape ci-dessus achevée, lancé votre logiciel dans lequel il vous sera notifié que votre demande est en cours de traitement. Avant d’imprimer une conversation sms de votre choix, vous devez patienter quelques instants ; cliquez sur le fichier de conversation du contact à imprimer en sms.

Vous pourrez dès lors récupérer vos conversations sauvegardées et accessibles dans la rubrique « Fichiers disponibles ». Il ne vous restera plus alors qu’à choisir les contacts avec qui vous souhaitez exporter les données. Ceci fait, vous pouvez maintenant passer à la dernière étape, c’est-à-dire celle où vous imprimez la conversation sms de votre choix.

Le format livre, une façon originale d’imprimer une conversation Facebook/Messenger

Parmi les nombreuses options dont vous disposez pour imprimer une conversation Facebook ou Messenger, celle de l’édition sous forme de livre est de loin la meilleure. Et pour cause, la multitude d’options de personnalisation qu’elle offre. Le plus intéressant, c’est que vous pouvez habiller comme bon semble n’importe quelle conversation depuis chez vous à l’aide de l’une des solutions disponibles en ligne. Voici les étapes pour y arriver.

Compresser et exporter vos données :

Après avoir télécharger sur votre PC le fichier contenant vos données « messages », vous devez maintenant le compresser à l’aide d’un logiciel de compression pour pouvoir imprimer une conversation sms. Une fois la compression terminée, l’étape suivante consiste à exporter le fichier compressé sur un site Internet dédié à cette opération. Grâce à celui-ci vous pourrez sélectionner aisément la conversation destinée à l’impression et la personnaliser à volonté avant de la mettre sur papier.

Personnaliser votre livre de conversation sms

Les plateformes en ligne mettent à votre disposition différents outils qui vous permettront de personnaliser l’affichage de n’importe quelle conversation Facebook/Messenger pour un résultat impeccable. Avec ces solutions, la possibilité vous est par exemple offerte de définir la couleur de la page et l’emplacement des bulles mais aussi de rédiger une introduction.

La maquette réalisée, une version en PDF de votre livre vous est ensuite envoyée. Cette dernière vous permettra d’avoir un aperçu du rendu final et de signaler par mail les éventuelles modifications souhaitées avant le début de l’impression. Vous recevrez, pour finir, votre livre à domicile et pourrez en profiter comme bon vous semble. Et si vous voulez connaitre les dernières tendances des sms consultez cet article pour en savoir plus.