Scraping de Google Maps : faut-il encore constituer ses fichiers de prospection soi-même ?

Google Maps est devenu, sans vraiment le vouloir, le plus grand annuaire d’entreprises au monde. Un nom, une adresse, un téléphone, un site web, des avis clients. Tout y est, ou presque. Du coup, la tentation est grande pour une équipe commerciale : pourquoi ne pas aspirer tout ça et se constituer un fichier de prospection maison ? J’ai vu pas mal d’entreprises se lancer dans l’aventure. Certaines en sont revenues plus vite que prévu.

Google Maps a enterré les annuaires classiques

Les annuaires professionnels traditionnels vieillissent mal. Les entreprises ferment, déménagent, changent de numéro, et personne ne corrige les fiches. Sur Google Maps, c’est différent. Les établissements entretiennent eux-mêmes leur fiche, ils ont tout intérêt à être trouvables. Résultat : une donnée plus fraîche que partout ailleurs, et une couverture quasi complète sur les métiers de proximité. Restaurateurs, artisans, professions libérales, commerces. Pour cibler par métier et par zone géographique, aucune source publique ne fait mieux.

Jusque-là, tout va bien. C’est après que ça se complique.

Monter son scraper, c’est facile la première semaine

Sur le papier, il suffit d’un script Python avec Playwright ou Puppeteer, d’une requête du type « plombier Lyon », et les fiches tombent une à une. Un développeur à l’aise monte ça en quelques jours.

La réalité du terrain est moins sympathique. Google n’apprécie pas d’être scrapé et le fait savoir. Le HTML de Maps change sans prévenir, les sélecteurs cassent, et le script qui tournait nickel la semaine dernière rend des résultats vides aujourd’hui. Il faut gérer le scroll infini des listes de résultats, les captchas, la rotation d’adresses IP via des proxies résidentiels. Et puis la déduplication, parce qu’une même entreprise ressort sous plusieurs libellés selon la requête tapée.

Le vrai coût n’est pas le développement initial. C’est la maintenance. Un scraper est un outil qui se dégrade en silence et qu’il faut réparer en continu, pour peu que Google modifie son interface tous les deux mois.

L’email n’est pas dans les fiches, et c’est tout le problème

Voilà le point que presque tout le monde découvre trop tard : les fiches Google Maps ne contiennent pas d’adresse email. Pour prospecter par emailing, aspirer Maps ne suffit donc pas. Il faut une seconde passe, qui visite le site web de chaque entreprise, fouille les pages contact et les mentions légales, et en extrait les adresses.

Cette étape d’enrichissement est plus lourde que le scraping lui-même. Des milliers de sites aux structures toutes différentes, des emails affichés en image ou volontairement masqués, des formulaires sans la moindre adresse visible. À l’arrivée, une partie non négligeable du fichier reste sans email exploitable, et il faut encore nettoyer les adresses invalides avant le premier envoi. Sans ce nettoyage, la délivrabilité de vos campagnes en prendra un coup.

Une donnée publique n’est pas une donnée libre de droits

Il est vrai que les fiches sont accessibles à tous. Mais la CNIL l’a rappelé à plusieurs reprises : collecter massivement des données sur le web reste un traitement de données personnelles, même en B-to-B.

La prospection par email vers des professionnels est possible en France sur la base de l’intérêt légitime. À trois conditions : le message doit être en rapport avec la profession du destinataire, l’origine des données doit être traçable, et le désabonnement doit fonctionner. Un scraper bricolé qui aspire tout sans documenter quoi que ce soit vous met en difficulté le jour où un destinataire exerce ses droits. Et ce jour arrive toujours.

Le fichier prêt à l’emploi, l’option que les développeurs oublient

Face à tout ça, l’alternative consiste à partir de fichiers email d’entreprises prêts à l’emploi, déjà segmentés par métier et par zone géographique. Le travail ingrat a été fait en amont : extraction, enrichissement des emails, déduplication, suppression des adresses mortes.

Le gain de temps est l’argument évident. Le vrai avantage est ailleurs, dans la prévisibilité. Vous savez avant de lancer votre campagne combien de contacts exploitables couvrent votre cible, au lieu de le découvrir après des semaines de scraping et d’enrichissement. Pour une PME sans développeur sous la main, le calcul est vite fait.

Scraper ou acheter, une question de profil plus que de budget

Le scraping maison garde du sens dans un cas précis : des compétences de développement en interne, un besoin tellement spécifique qu’aucun fichier existant ne le couvre, et du temps devant soi. C’est un excellent projet technique. C’est une moins bonne idée business quand la prospection doit démarrer ce trimestre.

Pour un besoin standard, un fichier constitué par métier coûte moins cher que les jours de développement et de maintenance qu’il remplace. Le scraping est un moyen, pas une fin. Ce qui compte, c’est la campagne que vous lancez avec les données. Pas la fierté de les avoir extraites vous-même.