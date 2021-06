Le site internet est un outil qui est devenu incontournable pour l’activité des entreprises. Il est l’un des moyens les plus efficaces, pour une marque ou une enseigne, de faire la promotion de ses produits en ligne. Conscient de la capacité de cet outil d’augmenter significativement la portée d’une communication, il est donc important pour les entreprises d’améliorer le trafic vers leur site Internet. Pour ce faire, il existe un certain nombre d’astuces à connaître. Les voici.

Être bien référencé sur les moteurs de recherche

Vous souhaitez créer une plateforme sur le web pour booster vos ventes et fidéliser votre clientèle ? Il vous faut savoir que créer son site ne suffit pas pour que celui-ci soit correctement visible auprès des internautes. Pour cela, il va falloir travailler le référencement de votre site web, ce qui passe en premier lieu par un site bien optimisé lors de son développement puis par quelques actions SEO.

La maitrise du référencement

Contrairement à ce que pensent certains, le référencement d’un site est un métier à part entière. Cette technique aide votre site web à occuper un meilleur positionnement dans les résultats des moteurs de recherche (Google, Bing, Yahoo!, etc.). Elle fait appel à des compétences spécifiques et à un véritable savoir-faire pour que les résultats soient au rendez-vous.

Si vous n’avez pas les compétences nécessaires pour référencer votre site, faites appel aux agences web. Ces dernières vous aideront à améliorer votre visibilité afin d’augmenter le nombre de visiteurs. Lorsqu’elles s’occupent aussi d’aider quelqu’un à créer son site, elles sont en mesure d’adapter votre site internet aux spécificités de vos produits ainsi qu’à celles des personnes ciblées.

Le choix des bons mots-clés pour un meilleur positionnement

Les mots-clés sont un paramètre très important dans une campagne de référencement naturel sur les moteurs de recherche. Un mauvais choix peut avoir de lourdes conséquences sur le trafic de votre site internet.

Certains spécialistes vous diront que toute campagne de ce type repose en grande partie sur le choix des mots et des expressions clés. Ce qui est en grande partie vrai, même s’il y a d’autres éléments à prendre en compte. Si vous négligez ce paramètre, vous pouvez être sûr que votre projet de référencement naturel va être un échec.

Pour le choix des mots-clés, vous pouvez faire confiance à votre agence web ou vous pouvez le faire vous-même. Si vous préférez choisir vos propres keywords, vous avez le choix entre deux possibilités : trouver vous-même des mots-clés à l’instinct ou utiliser un générateur de mots-clés.

Trouver soi-même les mots-clés est une démarche intuitive qui consiste à se mettre à la place de l’internaute et à imaginer les requêtes qu’il va saisir lors des recherches. Elle vous permet d’avoir une liste de mots-clés ayant un rapport avec votre entreprise ou vos produits. Cependant, elle est souvent partielle et il va manquer des requêtes auxquelles vous n’avez simplement pas pensé.

Les générateurs de mots-clés permettent d’affiner votre choix. Ils viendront donc compléter le travail intuitif réalisé plus haut. Ils permettent d’avoir un champ lexical plus riche. N’hésitez donc pas à combiner ces deux méthodes pour un meilleur résultat.

Le recours aux liens internes et externes

Les liens internes sont pris en compte par les moteurs de recherche pour positionner un site dans leurs résultats. Ils permettent à ces derniers d’avoir une idée claire de l’architecture d’un site et facilitent son exploration lors de l’indexation. Cela leur permet par la suite de savoir quels liens existent entre les différents sujets abordés.

Les liens externes de leur côté ont un impact direct sur la popularité d’un site internet. Lorsque ces derniers sont qualitatifs (ce qui signifie qu’ils viennent d’un autre site à forte autorité, fiable et dans une thématique proche de celle de votre plateforme), ils impactent positivement le positionnement du site qui reçoit le lien dans les résultats des moteurs de recherche.

Il est plus intéressant d’obtenir quelques liens externes de la part de différents sites populaires qu’une grande quantité de liens externes provenant d’un seul et même site.

Faire le choix d’un référencement payant si nécessaire

Le référencement naturel est un très bon moyen d’augmenter le trafic de son site. Cependant, pour y arriver avec le SEO, vous devez investir beaucoup d’efforts et être patient. Dans certains cas, vous pouvez même être amené à procéder à une refonte partielle ou totale du site internet.

Généralement, les résultats ne sont pas instantanés. Alors qu’avec un achat de liens commerciaux (SEA) proposé par des outils tels que Google Adwords, les retombées sont immédiates.

Notez que vous pouvez bien évidemment associer les deux techniques. D’ailleurs, nous vous conseillons d’opter pour le référencement payant en complément du référencement naturel.

Avoir un espace blog riche avec des contenus pertinents

Le blog est un outil qui peut lui aussi vous aider à augmenter le trafic de votre site Internet.

Associer un blog à votre site internet

Le blog s’utilise uniquement pour les publications d’articles. Ces derniers sont automatiquement classés de façon chronologique de sorte que le plus récent soit placé en haut de page.

Le principal avantage du blog est la possibilité de publier régulièrement du contenu. Cela vous permet de travailler votre crédibilité dans votre domaine avec des articles de qualité qui peuvent amener d’autres sites à créer des liens vers eux. En associant un blog à votre site internet, vous aurez la possibilité de booster la visibilité du site en optimisant le trafic.

Pour cela, il est important de publier des articles de blog qui sont de qualité et qui ont un lien direct avec l’activité principale de votre site. Il faut également mettre en place un système de liens pertinents qui redirigent les lecteurs du blog vers certaines pages de votre site internet (les pages commerciales par exemple). Pour finir, il ne faut pas hésiter à opter pour les mots-clés de longue traîne, car cela est aussi important pour le référencement et le blog vous donne l’occasion de les utiliser.

Opter pour des contenus à forte valeur ajoutée

L’internaute est roi pour les moteurs de recherche. Pour ces derniers, il n’est plus question que les sites web et les blogs mettent en ligne des articles dans l’unique but de passer en tête des recherches. Des algorithmes permettent aujourd’hui de pénaliser fortement les sites qui optimisent leurs contenus uniquement pour les robots d’indexation.

Dans le même temps, ceux qui font les efforts nécessaires pour apporter des informations pertinentes aux internautes sont particulièrement mis en avant. Vous devez donc publier sur votre site internet et le blog des contenus intéressants. Il ne faut pas non plus hésiter à ajouter des liens qui renvoient vers des sujets connexes.

Pour cela, vous devez déjà éviter le plagiat ainsi que les fautes de grammaire et d’orthographe. Le plagiat est fortement pénalisé par les moteurs de recherche tandis que les fautes peuvent porter atteinte à la crédibilité de votre site web.

Il est également recommandé d’insérer les balises Hn dans vos différents contenus. Ces derniers permettent de les structurer et facilitent leur lecture par les internautes ainsi que les robots d’indexation. Nous vous recommandons de contacter des rédacteurs web professionnels en ce qui concerne la production de vos contenus.

Communiquer sur des canaux de diffusion

Les trois derniers conseils pour augmenter le trafic de son site Internet concernent le recours à des canaux de diffusion. Il peut s’agir des réseaux sociaux ou d’articles publiés sur d’autres sites.

Valoriser la mobilité et la sociabilité

Les plateformes sociales et mobiles doivent bénéficier d’une stratégie marketing adaptée aux besoins des internautes. Cela s’explique par le fait que ces canaux concentrent de plus en plus d’utilisateurs avec des besoins variés. Le nombre de mobinautes ne cesse de croitre chaque année.

Pour être plus efficace, votre site internet doit être capable de s’afficher correctement sur les supports mobiles et ses contenus doivent être faciles à partager. Sans cela, vous aurez beaucoup de mal à attirer les utilisateurs de smartphones ou de tablettes.

Des plateformes comme Facebook, Instagram ou YouTube sont à privilégier pour faciliter le partage des contenus. Facebook est le réseau social qui attire le plus d’utilisateurs. Vous ne devez pas hésiter à centrer votre stratégie sur cette plateforme.

Instagram de son côté est un réseau social qui offre un niveau de viralité très élevé alors que YouTube est la plateforme numéro un de partage de vidéos.

Travailler avec des influenceurs

L’influenceur est une personne qui jouit d’une visibilité médiatique sur le web. Il est donc capable d’influencer les habitudes des consommateurs. Pour cela, il peut faire directement ou indirectement de la publicité pour une marque ou un produit. Tout dépend des moyens mis en œuvre par l’influenceur pour atteindre ses followers.

L’influenceur peut par exemple être un sportif connu, un youtubeur ou un artiste célèbre. Parfois, il peut s’agir d’une personne qui n’est pas forcément connue, mais qui est beaucoup suivie pour ses connaissances dans un domaine précis. Vous pouvez, moyennant une certaine rétribution, bénéficier de la visibilité d’un influenceur pour augmenter le trafic de votre site.

Recourir à vidéo

La vidéo est un type de média qui marche très bien pour la diffusion de contenus sur les réseaux sociaux. Elle est très appréciée par les internautes et dispose d’un fort potentiel en matière de viralité. Les formats vidéo pour lesquels vous pouvez opter sont très nombreux.

Ils vont des infographies animées aux vidéos explainer en passant par les GIF ou la publicité en full motion design. Chacun de ces formats est capable de vous aider à augmenter le nombre de visiteurs sur votre site.

Conclusion

En mettant en œuvre ces conseils, vous aurez la possibilité d’améliorer votre référencement sur les moteurs de recherche. Une fois que vous avez demandé à une agence web de créer votre site internet, il faut surtout profiter de la puissance des réseaux sociaux et des blogs afin de susciter l’intérêt des internautes grâce à des contenus de qualité.