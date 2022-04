Informer les clients de nouvelles offres est une difficulté à laquelle toutes les entreprises sont confrontées tôt ou tard. En effet, la règle est plutôt simple : si vos clients ne connaissent pas vos offres, ils ne pourront pas en profiter. Trouver le meilleur moyen pour annoncer les nouvelles offres au client est donc une préoccupation légitime pour un chef d’entreprise. Si vous la partagez, découvrez dans cet article quelques méthodes qui pourraient constituer une solution à votre problème.

Passez par des SMS professionnels

Nous passons nos journées entières avec nos téléphones dans la main. Ils dorment avec nous, nous accompagnent partout et nous font réagir à chaque nouvelle notification. Alors, quoi de mieux qu’un service de SMS professionnels comme EnvoyerSMSpro pour tenir vos clients au courant des nouveaux produits (ou promotions) que vous leur offrez ?

Avec un service de ce genre, vous vous assurez de diffuser facilement et rapidement toutes vos offres à l’ensemble de votre clientèle. Vous n’aurez qu’à rédiger un message et le service se chargera de l’envoyer aux acheteurs potentiels.

De plus, vous avez de nombreuses options pour écrire vos messages selon votre service de SMS professionnels. Certaines firmes mettent des modèles de messages à votre disposition. D’autres encore vous permettent d’apposer une signature à vos messages et supportent même l’envoi de messages différés ou vers les pays étrangers.

En plus de toutes ces options, vous pourrez également bénéficier de la gestion de votre carnet de clientèle et de statistiques qui évaluent l’efficacité de vos SMS. Au vu de tous ces avantages, nous ne pouvons que recommander l’utilisation de services de SMS professionnels pour joindre vos clients.

Faites de l’emailing

L’emailing est une autre méthode utilisée pour alerter vos consommateurs dès qu’une nouvelle opportunité est disponible. Comme son nom l’indique, cette méthode utilise les messages électroniques comme canal en lieu et place des SMS.

Cette option a de nombreuses similarités avec les SMS professionnels. Elle bénéficie donc de certains avantages des SMS tels que l’instantanéité et la possibilité de configurer des listes de diffusion. L’envoi de la même communication à de nombreuses personnes s’en trouve grandement facilité.

Toutefois, cette méthode est handicapée par des facteurs liés au canal qu’elle utilise. En effet, la majorité de la population consulte moins souvent ses mails que sa boite de messagerie. On a tendance à ouvrir un SMS automatiquement alors que la lecture d’un mail est différée quand il n’est pas simplement ignoré. De plus, il est possible que votre mail soit considéré comme un spam et que votre client ne le voit jamais. Vos efforts pour le contacter auraient alors été vains.

Le street marketing

Ici, il s’agit de la distribution de flyers et de catalogues et la pose d’affiches et de panneaux publicitaires. Cette ancienne méthode a fait ses preuves et continue d’être efficace pour communiquer avec des clients. Elle offre même l’avantage de ne pas être exclusive à votre clientèle antérieure et de pouvoir en attirer de nouveaux.

Vous avez désormais l’embarras du choix pour communiquer vos offres à vos clients. Toutefois, si ce que vous recherchez est un moyen simple, discret et efficace pour fidéliser votre clientèle, les SMS pro semblent être ce qu’il vous faut.