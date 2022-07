Les moteurs de recherche sont les passerelles qui aident les utilisateurs à trouver les informations dont ils ont besoin. Il est donc essentiel d’optimiser le contenu pour les moteurs de recherche. Mais l’optimisation du contenu pour les moteurs de recherche n’est pas aussi facile qu’il n’y paraît. C’est là que ce guide va s’avérer précieux.

Cet article vous aidera à comprendre ce qu’est un » bon » contenu et quelques techniques éprouvées pour l’optimiser au plus vite. Donc, sans plus attendre, passons aux trucs et astuces pour optimiser votre contenu pour le référencement.

Comment optimiser votre contenu pour le référencement ?

Utilisez des URL courtes et directes

Parmi les meilleures pratiques d’optimisation du contenu pour le référencement, le premier conseil est d’utiliser des URL courtes et directes pour une page Web ou un article de blog.

Un blogueur ou un webmaster doit supprimer les mots inutiles dans l’URL d’une page Web ou d’un article de blog pour que sa longueur reste courte et pertinente. De même, il est inutile de bourrer de mots-clés l’URL d’une page Web ou d’un blog, car cela déclenchera le robot de Google, qui pénalisera alors le site Web ou le blog. Ainsi, qu’il s’agisse du contenu ou de l’URL, les blogueurs et les rédacteurs de contenu doivent éviter le bourrage de mots-clés et se concentrer sur les stratégies de référencement naturel sur page.

En outre, l’URL d’une page Web ou d’un article de blog doit correspondre exactement (ou presque) au sujet du contenu. Si ce n’est pas le cas, l’expérience de l’utilisateur s’en trouvera diminuée.

Surveillez la longueur des méta titres

Pour créer un contenu optimisé pour le référencement, il est nécessaire de rédiger le titre d’une page Web ou d’un article de blog entre 50 et 60 caractères. Mais si un rédacteur de contenu dépasse cette limite de mots lors de la rédaction du méta titre, Google n’affichera pas cet article de blog ou cette page Web sur sa page principale.

La plupart du temps, les utilisateurs ne vont pas jusqu’à la deuxième page des SERP (Search Engine Result Pages). Ainsi, le dépassement de la limite du nombre de mots lors de la rédaction des méta titres aura un impact négatif sur le CTR (taux de clics), ce qui est fatal pour le référencement d’un site Web ou d’un blog.

Analysez les méta titres des concurrents

La plupart des experts en référencement recommandent d’utiliser le mot clé principal dans le méta titre et le paragraphe de départ d’une page web ou d’un article de blog. Ainsi, inclure le mot-clé principal le plus tôt possible dans le méta titre d’un article de blog ou d’une page web est un conseil universel pour chaque guide de rédaction de contenu optimisé pour le référencement.

En outre, avant de publier le contenu finalisé, un rédacteur de contenu doit rechercher le mot clé principal du sujet de son article de blog sur Internet. Pendant la phase de recherche, il doit analyser la façon dont ses homologues ont rédigé le titre d’articles de blog similaires. Cela facilitera la création d’un méta titre efficace optimisé pour le référencement.

Conseil de pro : L’Outil d’aperçu de la balise de titre’ de MOZ est un outil d’optimisation du contenu qui permet aux utilisateurs de voir si le moteur de recherche coupera le titre écrit ou non.

Évitez de copier des informations

Le contenu dupliqué est un tueur pour le jeu de référencement d’un blog ou d’un site Web. Ainsi, pendant la phase de recherche, les rédacteurs ne doivent pas copier des morceaux de contenu provenant de différentes pages Web. Ils doivent plutôt s’efforcer d’inclure des informations nouvelles mais pertinentes dans leurs articles de blog et leurs pages Web. Ils attireront ainsi davantage d’utilisateurs, ce qui améliorera l’expérience utilisateur (UX) du site Web ou du blog.

Toutefois, si un rédacteur a des difficultés à vérifier si le contenu écrit d’un blog est original ou non, il peut utiliser un « plagiat detector » en ligne, qui utilise l’intelligence artificielle (IA) pour analyser rapidement le contenu téléchargé et le comparer aux ressources publiées.

Ne négligez pas la méta-description

La plupart des blogueurs se concentrent entièrement sur la recherche de mots-clés, la rédaction du contenu et la publication du contenu qu’ils ignorent les méta descriptions, pensant qu’elles ne jouent pas un rôle dans le référencement. Mais c’est là qu’ils ont tort car cette information est partiellement vraie.

Bien que les méta-descriptions n’aient pas d’impact direct sur le référencement, elles jouent un rôle clé dans l’augmentation du CTR (taux de clics).

Ainsi, en ce qui concerne l’optimisation du contenu dans le marketing numérique, la méta-description d’un article de blog n’est pas nécessaire ; elle est obligatoire car, en général, les utilisateurs ouvrent une page Web après avoir lu son titre et sa méta-description.

Les rédacteurs de contenu doivent rédiger une méta-description de 155 à 160 caractères. Et dans ces 155-160 caractères, les rédacteurs doivent inclure le mot clé principal de leur article de blog et 1 ou 2 mots clés LSI (Latent Semantic Indexing) pour optimiser parfaitement le contenu.

En outre, pour augmenter le taux de clics (CTR), les rédacteurs doivent inclure un appel à l’action (CTA) dans les méta-descriptions.

Utilisez des titres efficaces

Un autre moyen efficace d’optimiser le contenu pour le référencement est de créer des titres efficaces. Des titres efficaces signifient que, sans explorer le contenu, le lecteur doit savoir quelles sont les informations contenues dans un titre particulier.

Dans les blogs et la rédaction de contenu, il existe principalement trois types de titres :

– H1 – ce style de titre correspond au titre d’une page Web ou d’un article de blog. Il doit contenir le mot-clé principal de la page Web ou de l’article de blog.

– H2 – ce style d’en-tête représente tous les sous-titres du titre d’un article de blog. En fonction du nombre de mots d’un article de blog ou d’une page Web, un rédacteur de contenu doit utiliser le mot clé principal de son sujet dans le style d’en-tête H2.

– H3 – ce style de titre est le sous-titre du style de titre H2.

Outre les styles H1, H2 et H3, il existe des styles de titre H4, H5 et H6. Mais les rédacteurs de contenu les utilisent rarement. Il suffit donc de se concentrer sur les styles d’en-tête H1, H2 et H3 pour optimiser le contenu d’une page Web du point de vue du référencement.

Utilisez des chiffres, des années et des noms de marque dans le méta titre

L’astuce la plus simple du guide Comment optimiser votre contenu pour le référencement consiste probablement à spécifier des chiffres, l’année en cours et le nom de la marque dans le méta titre d’une page Web ou d’un article de blog.

En général, les lecteurs cliquent sur les pages Web et les articles de blog dont le titre est « 8 meilleurs ordinateurs portables pour le streaming Netflix en 2022 » ou « 9 meilleures cartes graphiques économiques en 2022

Outre les exemples mentionnés ci-dessus, les rédacteurs doivent également mentionner les noms de marque dans le méta titre d’une page Web ou d’un article de blog en les séparant par un tiret ou un tiret long (-).

Utilisez des mots-clés dans les balises alt des images

Les lecteurs se lassent souvent de la forme simple du contenu. Les experts recommandent donc d’utiliser des images pertinentes dans un article de blog ou une page Web pour maintenir l’intérêt des lecteurs. Bien que cela n’ait pas d’impact direct sur le référencement du billet de blog ou du site Web, cela maintiendra l’expérience utilisateur, ce qui est essentiel pour un bon score de référencement.

En outre, les rédacteurs doivent utiliser des mots clés connexes dans les balises alt des images. Cela permettra d’optimiser les images dans un article de blog ou une page Web, ce qui est un autre élément essentiel du référencement sur page.

Publiez une longueur appropriée de contenu sur une seule page Web ou un seul article de blog

Il ne fait aucun doute que le contenu est roi. Par conséquent, pour créer un contenu optimisé pour le référencement, les rédacteurs doivent inclure au moins 800 à 1200 mots de contenu sur une seule page Web ou un seul article de blog.

Mais cela ne signifie pas que les rédacteurs doivent commencer à développer leur contenu et à inclure des informations inutiles. Le nombre de mots susmentionné est une règle générale pour la longueur du contenu d’un article de blog ou d’une page Web.

En outre, les écrivains peuvent s’aider d’outils en ligne pour Reformuler un Texte et étendre les informations s’ils sont confrontés au blocage de l’écriture. Ces outils utilisent le traitement du langage naturel (NLP) pour détecter le contexte du texte et générer des informations à l’aide de l’intelligence artificielle (AI) en fonction du contexte détecté.

Incluez des liens internes et externes dans le contenu

Les liens internes diminuent le taux de rebond, ce qui est un signe positif pour le référencement d’un site Web ou d’un blog. Un rédacteur doit donc inclure un nombre approprié de liens internes dans son contenu. De cette façon, le lecteur restera plus longtemps sur un site Web ou un blog particulier, ce qui diminuera le taux de rebond.

De même, les rédacteurs doivent également inclure des liens externes (sortants) pertinents. Mais gardez à l’esprit que les rédacteurs ne doivent pas ajouter de liens externes de concurrents, car cela aurait un impact négatif sur le référencement du site Web ou de l’article de blog.

Intégrez la fonctionnalité de partage des médias sociaux

Plus de partages sociaux sont une autre chose positive pour le SEO d’un article de blog ou d’un site web. Par conséquent, lors du développement d’un blog ou d’un site Web, les développeurs devraient inclure l’option d’intégration des partages de médias sociaux. De cette façon, si un lecteur aime un article particulier, il peut facilement partager cet article avec son public de médias sociaux en cliquant sur l’une des options de médias sociaux disponibles.

Incluez un contenu sans erreur

Avant de publier du contenu sur un article de blog ou une page Web, un rédacteur devrait relire son contenu écrit. De cette façon, il peut fournir des informations sans erreur à ses lecteurs, ce qui augmentera l’expérience utilisateur du site Web ou du blog. Une expérience utilisateur positive signifie donc un meilleur score de référencement.

En outre, si un rédacteur souhaite utiliser l’aide de la technologie lors de la relecture du contenu, il peut utiliser un correcteur grammatical. Ces outils utilisent l’intelligence artificielle (IA) pour corriger les problèmes de grammaire et de ponctuation du contenu en fonction du contexte détecté.

Conclusion

L’optimisation du contenu pour le référencement est un excellent moyen d’augmenter le trafic et les conversions. Par conséquent, le contenu d’un blog doit être bien optimisé. Cependant, de nombreuses personnes ne sont pas encore familiarisées avec ce sujet, car il existe un large éventail d’opinions sur la façon d’optimiser votre contenu pour le référencement tout en gardant les choses simples. C’est là que ce guide se distingue.

Ce guide contient les techniques les plus simples pour augmenter le classement du contenu d’un site Web dans les SERP (Search Engine Result Pages). Ainsi, après avoir appliqué la technique ci-dessus, les blogueurs et les rédacteurs de contenu peuvent obtenir plus d’attention de la part des moteurs de recherche et être mieux classés dans les SERP.