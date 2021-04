Le webmarketing est aujourd’hui la pierre d’achoppement de la stratégie commerciale des entreprises connectées. En effet, ce n’est plus en lançant des commerciaux humains sur les routes de France que l’on agrandit sa zone de chalandise, désormais, la majorité des actions marketing se passent sur les réseaux. En effet, utiliser Internet, c’est puiser dans un réservoir infini de prospects, à condition bien sûr de savoir y générer des leads qualifiés. Explications.

Le lead et son importance commerciale stratégique

Sous le terme de « lead », on désigne toute cible commerciale potentielle pour une entreprise. Pour être réellement intéressant pour la société qui l’a généré, ce lead doit être qualifié, c’est à dire que l’on doit détenir un certain nombre d’informations pertinentes sur son parcours, ses besoins ou son statut. Son historique de navigation sur le site, son état civil ou encore les moyens de le contacter sont ainsi des informations précieuses pour le convertir en client.

Générer des leads qualifiés implique donc de pouvoir s’assurer que les contacts pris seront potentiellement intéressés par le service ou le produit proposé. Si par exemple, vous êtes une entreprise qui vend des pompes à chaleur, les leads qualifiés devront être propriétaires de leur logement et avoir fait des recherches sur Internet sur le sujet. C’est à cela qu’on reconnaît un lead qualifié PAC, qui puisse être ensuite utilisé à des fins commerciales avec de bonnes chances de conversion.

Des agences spécialisées dans l’acquisition de leads qualifiés

Pourtant, générer des leads qualifiés n’est pas une tâche aisée. En effet, pour créer un pool de cibles éventuellement intéressées par votre marque, vous devrez construire une stratégie digitale complexe qui oblige à la maîtrise d’outils et de techniques très pointues. Il vous faudra entre autres créer une communauté autour d’un site et de comptes de réseaux sociaux, la nourrir avec des contenus et des supports optimisés puis utiliser des techniques d’acquisition et de marketing automation pour générer vos leads.

Toutes ces phases de progression demandent un travail minutieux et de long terme, et impliquent surtout que vos équipes de marketeurs soient à l’aise avec de nombreuses techniques. Pour la majorité des entreprises, ce n’est que rarement le cas. Passer par une agence webmarketing spécialisée dans la génération de leads qualifiés, comme par exemple Agence-generation-leads.fr, est donc la meilleure option pour optimiser votre productivité rapidement et efficacement.

Générer des leads qualifiés, quels avantages ?

Générer des leads qualifiés permet, de manière générale, d’augmenter le nombre des cibles de votre stratégie de développement mais surtout de permettre à votre marque de toucher un public déjà mature pour votre offre. En effet, en termes de leads, c’est bien la qualité qui compte plus que la quantité. En reprenant l’exemple de la pompe à chaleur, si vous disposez de moins de contacts mais que tous ont tapé plusieurs fois le mot-clé « pompe à chaleur pas chère » dans les moteurs de recherche, vous êtes sûr que votre offre pourra potentiellement les intéresser.

C’est pourquoi passer par une agence spécialiste en acquisition de leads est toujours une bonne idée. Non seulement, ces entités disposent d’outils très efficaces et de personnels compétents mais elles sont aussi capables de vous écouter et de comprendre quels sont vos besoins précis. Grâce à cela, elles seront en mesure de concevoir une stratégie digitale pertinente et ainsi de vous aider à grandir sur les réseaux et à augmenter votre chiffre d’affaires rapidement !