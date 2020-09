Il est des domaines où la tradition et la modernité s’associent toujours pour le meilleur. Autrefois considérée comme hostile, la Nature est désormais vue comme un formidable terrain de jeux, propice à l’émerveillement et à l’expérience de sensations hors du commun. Dans notre monde connecté et toujours plus rapide, prendre le temps de s’immerger dans la vie sauvage, au moins par procuration, est une source de bien-être et de satisfaction pour beaucoup d’entre nous.



La caméra de chasse est le fruit du développement des technologies au service de la passion des amoureux de la nature. Objet de contemplation discrète, elle permet à tous, chasseurs, ornithologues amateurs ou simples passionnés de vie sauvage de saisir des instants précieux en toute discrétion. Les diverses options proposées par les caméras de chasse modernes assurent en outre une utilisation simple et des résultats de haute valeur. Revue de détails.

La caméra de chasse, pour quoi faire ?

La caméra pour effectuer une chasse est d’abord conçue pour les pisteurs qui souhaitent en savoir plus sur les déplacements de leurs potentiels gibiers. Placée sur une sente fréquentée, elle permet de s’assurer de la présence de tel ou tel type d’animal puis de planifier plus précisément le parcours à effecteur lors de la prochaine sortie. Discrète grâce à son camouflage et réactive par son système de mise en route, la caméra de chasse est aussi un outil idéal pour les passionnés de nature.

En effet, beaucoup l’utilisent non pas pour pister le gibier mais simplement pour apprécier la beauté de la vie sauvage sans la déranger. Les ornithologues sont férus de ce type de matériel, notamment pour observer la nidification ou le passage d’espèces très farouches et méfiantes de l’Homme. Mais la précision et l’efficacité des cameras de chasse trackers-cam en font également de bons adjuvant de votre sécurité et peuvent être utilisées au sein d’un système de surveillance domestique.

Robustesse et fixation de la caméra

Une caméra de chasse se doit d’être bien plus robuste qu’une caméra espion classique. En effet, elle est destinée à être laissée au milieu de la forêt pendant de longs mois et doit donc présenter toutes les garanties d’un matériel résistant aux intempéries. Pluie, vent violent, neige abondante ou chaleur excessive, aucun de ces paramètres climatiques ne doit pouvoir en altérer le fonctionnement. Elle doit aussi être résistante à l’humidité, à la corrosion et même aux chocs.



La fixation de la caméra pour chasser est elle aussi essentielle. La plupart sont livrées avec une sangle solide, elle aussi capable de résister sur le long terme à toutes sortes d’intempéries. Beaucoup de modèles sont également équipés d’un cadenas pour prévenir le vol de ce matériel de haute technologie qui peut attiser les convoitises. Lors de l’installation, pensez bien à vérifier qu’aucun obstacle naturel ne bloque la vue. Pour réussir vos clichés, le choix de l’angle est primordial.

La batterie et la mise en route de votre caméra de chasse

Le choix de la batterie de votre caméra de chasse est également un point critique. En effet, ces caméras sont destinées à être laissés à leur place fixe pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il est donc nécessaire que votre matériel puisse rester en veille longtemps. Les caméras de chasse trackers-cam présentent l’avantage d’être équipées soit de piles, soit de batteries rechargeables. Un atout essentiel pour s’ajuster à toutes les pratiques des chasseurs d’images.

Les réglages préalables à la mise en route doivent également faire l’objet d’une attention toute particulière. On trouve des modèles spécifiquement dédiés à la prise de vue fixe tandis que d’autres sont plutôt orientés vidéos. Il existe également des modèles hybrides. A vous de choisir le matériel qui correspond le mieux à vos pratiques. Une bonne caméra de chasse doit aussi permettre le réglage de paramètres essentiels comme la vitesse de déclenchement ou bien la luminosité.

Des options pour faciliter la prise de vue

La qualité d’une caméra destiné à la chasse se mesure également à la clarté de son interface. Le plus souvent, on peut y effectuer les réglages préalables sur un écran LCD, affichant des menus détaillés. Beaucoup sont en français, ce qui facilité la prise en mains. L’écran doit permettre une navigation fluide entre les différents menus pour simplifier la mise en route et l’établissement précis de la configuration de votre appareil.

Parmi les options indispensables, le détecteur de mouvement doit être précis et bien étalonné. Les mouvements parasites, comme une branche bougeant sous l’effet du vent ne devraient jamais déclencher le système. Par ailleurs, le temps de déclenchement est essentiel. Certaines caméras réagissent au dixième de seconde tandis que pour d’autres, un décalage de trois secondes est parfois nécessaire. Une sacrée différence qui détermine bien souvent la qualité du cliché !

Qualité des images et infrarouge

Pour réussir des clichés propres et nets, il faudra porter votre attention sur le nombre de mégapixels affiché par l’appareil. On recommande d’utiliser une caméra de chasse haute définition pour optimiser la prise de vue. Les caméras de chasse trackers-cam bénéficient toutes de cette technologie, ce qui en fait des outils très adaptés à toutes sortes d’objectifs, de la prise de vue technique pour identifier un animal au cliché en mouvement, très apprécié des ornithologues par exemple.

Pour beaucoup de pratiques, il est également essentiel d’opter pour une option infrarouge. En effet, nombre d’animaux ne sont actifs qu’à la nuit tombée. Les plus beaux clichés doivent donc être saisis dans la nuit noire et cela ne peut se faire qu’avec du matériel de bonne qualité. Ceci est également vrai lors de l’utilisation d’une caméra de chasse pour effectuer de la vidéosurveillance domestique. Si vous voulez des images nets des malfaiteurs, optez pour des caméras de chasse trackers-cam !

Caméra de chasse et sauvegarde des clichés

Une caméra pour la chasse, même d’excellente qualité, ne sert à rien si elle n’est pas capable de sauvegarder les clichés ou les vidéos qu’elle collecte. La plupart d’entre elles utilisent des cartes SD pour sauvegarder les données. Ce procédé est très pratique car il permet de venir récupérer régulièrement les images pour les transférer directement sur un ordinateur.

D’autres modèles préfèrent conserver les images à l’intérieur d’un disque dur. Celles-ci pourront alors être récupérées à l’aide d’un simple câble USB. D’autres modèles encore plus perfectionnées sont reliés par Wi-Fi ou GSM à cotre smartphone et vous alertent dès la prise de vue d’un cliché, très utiles notamment dans un contexte de vidéosurveillance. On peut même visualiser directement les clichés ou les vidéos effectuées avec un léger décalage !