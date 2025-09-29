Beaucoup de gens ne savent pas qu’il est possible de convertir un HDMI en USB, pourtant c’est le cas. Même si ce n’est pas aussi simple que de brancher votre caméra HDMI sur votre ordinateur portable, c’est plus facile que vous ne le pensiez.

Un adaptateur / convertisseur HDMI vers USB

Les gens recherchent des enregistreurs HDMI ou des moyens d’apporter leur source HDMI à un ordinateur pour diverses raisons. Certaines personnes souhaitent simplement utiliser leur PC ou leur ordinateur portable comme un grand écran pour leur appareil photo, tout comme un écran de télévision pour un appareil sans écran. D’autres veulent enregistrer ou diffuser le contenu de leur source HDMI. Toutes ces options sont possibles avec les cartes de capture HDMI basées sur USB d’Epiphan.

Obtenez exactement ce dont vous avez besoin avec les cartes de capture vidéo USB 4K Epiphan AV.io HD et Epiphan AV.io sans pilote. Si vous cherchez une capture parfaite à 0% de perte avec un contrôle total de l’espace colorimétrique (généralement utilisé pour les applications médicales et industrielles), nous avons le DVI2USB 3.0.

HDMI vers USB : Commencez immédiatement avec AV.io 4K et AV.io HD

Si vous êtes comme la plupart des gens qui souhaitent aller aussi vite que possible, notre famille AV.io est exactement ce dont vous avez besoin.

AV.io 4K convertit les signaux 4K UHD de HDMI en USB à 30 fps. De plus, AV.io HD et AV.io 4K capturent une vidéo 1080p à 60 fps, avec seulement 1 à 2 images pour le transfert des données sur votre bus USB. En plus de la capture vidéo, ces cartes capturent également l’audio HDMI intégré.

Ainsi, que vous souhaitez capturer une console de jeu telle que PS4 Pro ou Xbox One S, un ordinateur portable, une caméra 4K, une caméra vidéo, un périphérique intégré ou un reflex numérique, vous obtiendrez toujours une capture audio et vidéo de qualité optimale en très peu de temps.

Les cartes de capture vidéo de la famille AV.io sont simples à utiliser. Connectez votre source à votre AV.io HD ou AV.io 4K, puis connectez le câble USB à un port USB de votre ordinateur. Utilisez des outils intégrés tels que la Caméra de Windows ou tout outil de capture vidéo de votre choix (y compris VLC, OBS ou QuickTime) pour afficher, enregistrer et diffuser votre vidéo. C’est compatible avec Windows, Linux ou Mac OS.

Les solutions HDMI vers USB fonctionnent correctement

Nous avons eu quelques commentaires venant des utilisateurs satisfaits d’ d’AV.io HD et d’AV.io 4K qui ont utilisé des produits concurrents dans le passé.

Le produit fonctionne bien.

Le boîtier en aluminium est suffisamment lourd.

Les produits sont bien conçus et sont faits pour une utilisation répétée et prolongée.

La qualité de capture est fantastique et a très peu de retard.

Ne vous fiez pas à ma parole, regardez les critiques jubiler sur AV.io 4K! Examinons certains de ces points plus en détail pour comprendre le fonctionnement de les convertisseurs HDMI vers USB et leurs différences par rapport à d’autres produits dans le même domaine.

Capture vidéo brute : moins de travail

Pourquoi les clients trouvent-ils que leurs ordinateurs ne fonctionnent pas aussi fort lors de la capture HDMI avec une carte de capture Epiphan? Cela concerne la capture vidéo brute.

D’autres solutions de capture vidéo compressent votre vidéo dans un conteneur tel que H.264 ou Motion JPG, de sorte qu’elle soit suffisamment petite pour tenir sur un bus USB 2.0 (un support avec un taux de transfert de données maximum de 60 Mo / s). Lorsqu’elle arrive sur votre ordinateur, le processeur et / ou le processeur graphique doivent travailler pour décompresser cette image, puis la recoder à l’aide de vos paramètres de codage. Et avec ce type de vidéo pré-compressée, il n’est jamais possible de récupérer tous les détails perdus lors de la compression.

En revanche, notre famille de cartes de capture HDMI AV.io envoie des données de pixels brutes à votre ordinateur via USB 3.0 (transfert maximal de 640 Mo / s). Lorsque votre logiciel reçoit ce flux, il n’a pas besoin de le décoder, il est donc moins pesant.

La capture vidéo brute est synonyme de meilleures qualités

De plus, lorsque le signal de données n’est pas compressé, vous obtenez une meilleure qualité vidéo.

Un signal vidéo non compressé et sans perte visuelle peut être traité à votre guise. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser les valeurs par défaut de votre logiciel de codage ou si vous préférez, vous pouvez le modifier pour optimiser votre vidéo.

Vous avez plusieurs options. Vous pouvez enregistrer votre vidéo tout en conservant les détails pour l’édition post-production ou le téléchargement. Vous pouvez également encoder pour le streaming à un débit correspondant à la capacité de votre réseau.

Optimiser l’intégration dans un flux de production

Au-delà du simple branchement, il convient d’aborder l’optimisation des chaînes vidéo pour des usages professionnels. Pensez à la synchronisation, latence et intégrité du signal : l’utilisation d’un génlock ou l’alignement via timecode permet d’obtenir des commutations image à image et d’éviter les décalages audio‑vidéo (lip‑sync) lors d’un mix multi‑caméras. Vérifiez aussi la qualité des câbles et des connecteurs pour limiter la diaphonie et la perte d’impulsions, et surveillez la plage dynamique et la profondeur de bits pour préserver les détails en post‑production. Le recours à des outils de calibration et à des sondeurs de waveform ou de vectorscope aide à maintenir une colorimétrie cohérente et une plage dynamique maîtrisée entre sources hétérogènes.

Enfin, adaptez votre architecture système : prévoyez une alimentation adéquate pour les périphériques USB, évitez les hubs non alimentés pour les signaux haute bande passante et planifiez des solutions de mise en mémoire tampon (buffering) pour absorber les fluctuations de flux. Dans les workflows de diffusion, intégrez un encodeur matériel si vous cherchez à réduire la charge CPU et la latence de bout en bout, et implémentez des métriques de surveillance (débit binaire cible, pertes de paquets, retards) pour automatiser les alertes en cas d’anomalie. Pour des ressources et des guides d’intégration complets, consultez R-Peeck qui propose des fiches pratiques utiles lors de la mise en place d’un parc de capture et de diffusion.

Flux de travail et archivage : penser au‑delà de la capture

Au‑delà de la simple acquisition d’un flux HDMI, il est essentiel d’organiser une stratégie d’archivage et de post‑production qui préserve la valeur du matériau capturé. Prévoyez dès l’enregistrement l’intégration de métadonnées, checksum, proxies et horodatages pour faciliter le montage, la recherche et la traçabilité. L’utilisation de conteneurs adaptés (par exemple MOV ou MXF selon contraintes) permet d’embarquer des métadonnées XMP et des informations de timecode, tandis que la création automatique de fichiers proxy basse résolution accélère le montage non linéaire et réduit les coûts de stockage. Ajoutez des contrôles d’intégrité (MD5/SHA) et des règles de nommage standardisées pour sécuriser l’archivage, et automatisez le transcodage via des watchfolders pour normaliser les livrables.

Sur l’aspect technique, pensez à gérer les caractéristiques du flux pour éviter des opérations lourdes en post‑production : documentez la profondeur d’échantillonnage et la fréquence d’échantillonnage audio (par ex. 48 kHz / 24 bits), la mesure du jitter, ainsi que le schéma de sous‑échantillonnage de chrominance (4:4:4 vs 4:2:2) qui conditionne la fidélité couleur lors d’étalonnage et VFX. Pour les sources mêlant interlaced et progressive, définissez une politique de déentrelacement et de contrôle du field order afin d’éviter des artefacts en export. Enfin, intégrez des LUTs et des profils d’espace colorimétrique (gestion gamut et mappage Rec.709/Rec.2020, ou masterisation HDR si requis) dans vos workflows d’export, et mettez en place une supervision automatisée des tâches (logs, alertes d’échec, rapports d’intégrité). Pour des guides pratiques et des modèles de procédures opérationnelles qui accélèrent la mise en place d’un parc de capture et d’archivage, consultez la ressource R-Peeck sur R-Peeck.