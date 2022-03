Pour toute personne qui a des difficultés à utiliser les escaliers, le monte-escalier est la meilleure solution à choisir. Ce dispositif de haute technologie a de nombreux avantages remarquables qui font de lui l’outil ultime pour se déplacer chez soi en toute aisance.

Première raison : la sécurité

Presque tous les monte-escaliers sont maintenant équipés par des dispositifs de sécurité. Par exemple, la ceinture de sécurité qui permet de tenir l’utilisateur pour qu’il ne tombe pas de son siège. Il y a aussi le système de détection d’obstacles qui déclenche un arrêt instantané du monte-escalier s’il y a un obstacle quelconque qui bloque son chemin. De plus, il y a également l’option du pivotement du siège qui permet à l’utilisateur d’être dans une situation plus aisée pour monter ou descendre l’escalier. Enfin, nous citerons également le système de fonctionnement sur batterie rechargeable au lieu du secteur. Cette option est pratique car en cas de coupure d’électricité, le monte-escalier continuera de fonctionner normalement.

Deuxième raison : le confort

Le monte-escalier est conçu par des spécialistes afin qu’il soit le plus confortable possible pour son utilisateur. Pour cela, il est équipé d’un repose-pieds pour que les genoux ne se plient pas beaucoup et pour que les pieds se posent sur un support. Il est également équipé de deux accoudoirs pour encercler l’utilisateur dans un espace sécurisé avec un maximum de confort pour ses bras. De plus, le moteur du monte-escalier ne fait aucun bruit, ce qui facilite son utilisation durant la nuit sans avoir à réveiller les autres. Encore, dans un monte escalier occasion ou neuf, le siège est totalement stable et ne fait pas de mouvement aléatoire, pour un confort total. Le dispositif électrique tient compte de l’état général de son utilisateur.

Troisième raison : l’aménagement

Ce qui est avantageux dans un monte-escalier est qu’il ne nécessite pas un aménagement spécifique pour l’installer. Grâce à l’aide d’un technicien, le monte-escalier est à fixer directement sur les marches, cela en tenantcompte du type de dispositif choisi si c’est un dispositif droit ou tournant. Il n’y a donc pas de travaux à effectuer pour pouvoir en profiter. Bien plus, le monte-escalier n’est pas encombrant comme il existe un type de dispositif qui est pliant. Ce dernierpeutfacilement être rangé de côté quand il n’est pas utilisé. Ainsi, il laisse assez d’espace libre pour descendre ou monter l’escalier tranquillement par les autres membres de la famille. Ceci dit, un aménagement simple vous donne la chance d’avoir un monte-escalier.

Quatrième raison : L’indépendance

Une grande partie des personnes qui ne peuvent pas utiliser l’escalier ont recours à des solutions qui ne leur sont pas adaptées. Que ce soit le déménagement dans une autre maison pour vivre dans le rez-de-chaussée, ou la demande d’être assisté par un aide soignant. Cependant, ces solutions ne sont pas vraiment pratiques et la personne en question perd toute son indépendance. Aujourd’hui, tenant compte du prix monte escalier et de son modèle, ces personnes ont pu récupérer leur liberté et leur autonomie. Maintenant, elles peuvent profiter de tous les étages de leurs domiciles, elles peuvent se déplacer en toute aisance et elles ont récupéré leur quotidien normal d’auparavant.