La question de la sensibilisation et de la formation des séniors à l’utilisation des appareils intelligents ne s’est jamais posé à nos sociétés contemporaines avec autant d’acuité qu’aujourd’hui. En effet, l’invention des smartphones et, dans la foulée, des autres objets connectés, a contribué à encore creuser le fossé de l’incompréhension qui sépare les plus de 60 ans des générations suivantes. Cela est d’autant plus paradoxal que de nombreuses innovations se fondent sur ces objets pour améliorer leur quotidien. Ainsi, comment sensibiliser et former les séniors à l’utilisation des appareils intelligents afin qu’ils puissent bénéficier de ces divers avantages ?

Pourquoi les séniors sont-ils peu sensibilisés à l’utilisation des appareils intelligents ?

Avant de penser à sensibiliser les séniors à l’utilisation des appareils intelligents, il convient encore de comprendre pourquoi cette sensibilisation n’a pas déjà eu lieu. Plusieurs raisons expliquent cet état de fait. Premièrement, leur manière d’appréhender la vie quotidienne s’est ancrée loin des objets connectés, auxquels ils ont été peu exposés à l’échelle de leur vie entière. Deuxièmement, la rapidité avec laquelle évoluent désormais les technologies à de quoi dérouter des personnes qui auraient raté le premier train.

Il en résulte une certaine intimidation pour les séniors qui envisageraient de s’intéresser à ces appareils intelligents. Mais surtout, une certaine forme de réticence existe, parmi les membres de cette population spécifique, quant à l’opportunité de s’approprier de nouvelles manières de communiquer et de gérer des informations. Pourtant, les séniors récolteraient de nombreux bénéfices à utiliser une montre connectée pour les personnes âgées simple d’utilisation distribuée par une entreprise qui, à l’instar de Doro, se serait spécialisée dans les appareils intelligents intuitifs.

Quels sont les bénéfices que tireraient les séniors d’une formation aux objets connectés ?

En effet, les nouvelles technologies servent aussi à mieux veiller sur les séniors, autant qu’à faire en sorte qu’ils se surveillent mieux eux-mêmes afin de gagner en autonomie. Ainsi, l’utilisation combinée d’un smartphone aisé de prise en main et d’une montre connectée pensée pour eux leur permettrait de gagner une précieuse marge de manoeuvre. Avec un peu d’entraînement, les séniors pourraient s’en servir pour, par exemple, mieux surveiller leur état de santé.

Car la combinaison dont nous parlons autorise l’accès en temps réel à un ensemble foisonnant de données, telles que la fréquence des battements cardiaques. Une information précieuse lorsqu’il s’agit d’anticiper des anomalies précoces. Les séniors pourraient aussi utiliser cette montre connectée quand ils sortent, afin de surveiller distance parcourue et consommation de calories, ou encore se rappeler via un système d’alarme qu’il est l’heure de prendre tel ou tel médicament. Encore faut-il former les séniors à l’utilisation des appareils intelligents.

Comment faire pour permettre aux séniors d’accomplir cette transition bénéfique ?

Aussi, divers moyens doivent être mis en oeuvre pour que les séniors puissent se saisir de ces nouvelles tendances technologiques en matière de soins et de santé. Un premier ensemble de mesures se jouent bien sûr à l’échelon politique, puisqu’il ne serait pas inutile de voir des campagnes de sensibilisation prendre le relai des discours des entreprises. Mais cela ne nous appartient pas en temps que personnes singulièrement soucieuses de nos propres proches.

En revanche, nous pouvons chacun de notre côté sensibiliser les séniors à l’utilisation des appareils intelligents en mettant en avant les avantages décrits et en leur procurant nous-mêmes des objets faciles d’utilisation pour en faire la démonstration devant eux. Par exemple, certaines montres connectées disposent d’écrans tactiles très sensibles et donc adaptés à des dextérités limitées. Elles possèdent également des interfaces simples et des designs intuitifs, leur appropriation ne serait donc pas interdite par une vue amoindrie ou des menus complexes. Le tout, désormais, est par conséquent de se montrer suffisamment persuasifs.