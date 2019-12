Le sac cabas publicitaire est un accessoire qui a de plus en plus de succès auprès des entreprises, notamment les start-ups. Du fait de son aspect pratique, il remporte tous les suffrages et son impact n’a pas fini de surprendre. Découvrez dans cet article en quoi l’offrir à vos clients peut vous rendre service tout en leur faisant plaisir.

Le sac cabas est réutilisable donc plus responsable

L’avantage premier du sac cabas publicitaire est qu’il s’agit qu’un contenant que vous pouvez réutiliser à l’infini. Parfaitement adapté à tous les usages que vous pourriez lui attribuer, le sac cabas est disponible en divers matériaux pour vous rendre de multiples services.

Polypropylène tissé ou non, polyester, PET recyclé ou encore coton, etc., le sac cabas publicitaire se décline en différents formats avec l’avantage d’être pliable et donc, de ne pas encombrer. L’offrir à vos clients, c’est une façon de leur dire merci, mais surtout, de les fidéliser en toute simplicité. Le tout, en vous assurant une meilleure présence.

La personnalisation pour faire la différence

Pour plus d’impact en offrant un sac cabas à vos clients, l’idéal est de le faire personnaliser en y gravant le logo de votre start-up, le nom de votre entreprise ou encore un message personnel.

De cette manière, vous êtes certain de toucher vos cibles en leur fournissant de précieuses informations sur votre activité, mais également sur vos produits et/ou services. Par ailleurs, la personnalisation peut être réalisée à des fins promotionnelles ou occasionnelles (fêtes de fin d’année par exemple), ce qui permet d’adapter votre message aux enjeux du moment (soldes, lancement d’un produit, anniversaire de l’entreprise, etc.).

Un cadeau pratique et passe-partout

Pour les courses, les après-midis de shopping, les sorties à la plage ou juste pour garder des affaires, le sac cabas publicitaire de start-ups s’adapte à toutes sortes d’utilisations pour vous faciliter la vie.

Il se range dans votre sac à main avec son design minimaliste et se déploie pour recueillir vos achats à tout moment de la journée. Le sac cabas publicitaire de start-up est une excellente alternative aux sacs en plastique qui polluent et permet ainsi d’adopter une démarche plus responsable.