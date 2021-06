Pourquoi personnaliser une clé USB avec son logo ? Comment faire son choix ? En voilà des bonnes questions. La clé USB est un objet qui de nos jours est utilisé de tous au quotidien.

La clé USB personnalisée est un objet publicitaire doublement utile dans la promotion et le marketing car elle sert autant votre entreprise que vos clients. On la retrouve en tête parmi les goodies électroniques les plus plébiscités par les Français. Ce qui en fait un excellent support de communication à petit prix, pour renforcer votre image d’entreprise auprès de votre clientèle.

Nous allons essayer de vous faire découvrir les avantages à faire personnaliser une clé USB, Découvrez à travers cet article comment mettre celles-ci au service de la publicité de votre entreprise.

Une clé USB personnalisée un goodies utile pour toutes vos cibles

Objet publicitaire high tech dont on ne se lasse pas, la clé USB est un objet média très apprécié par vos clients et vos collaborateurs puisqu’ils peuvent lui trouver une utilité quasi quotidienne.

Une clé USB personnalisée est un goodies très utile pour toutes vos cibles en effet, lorsque vous y mettez votre logo, vos clients créent, à travers elle et dans leur vie de tous les jours, un lien durable avec votre marque.

On voit vite des avantages de ce petit dispositif de stockage qui non seulement n’encombre pas, mais peut accompagner vos clients et leur servir au travail, à la maison ou ailleurs, touchant ainsi les gens au gré des transferts de données.

La clé USB publicitaire, un coût minimal pour un impact maximal

Parce qu’elles sont personnalisables, les coques de clés USB s’avèrent être des petits objets publicitaires extrêmement performants.

Vous pouvez les façonner à votre image à moindre coût (on en trouve pour à peine quelques centimes), tout en maximisant l’impact auprès de vos clients par la présence de votre image dans leur vie courante. Vous pouvez faire fabriquer des clés USB à la forme de votre logo, ou dans des matières qui respecte l’écologie comme le bois ou le bambou ou en format carte de crédit.

Une clé USB publicitaire personnalisée avec le logo de votre entreprise peut agir comme une carte de visite augmentée puisqu’il s’agit d’un objet dont on trouve toujours l’utilité, contrairement à des cartes ordinaires ou d’autres supports qui peuvent vite aller à la poubelle. En un seul objet publicitaire, vous ancrez une enseigne au plus près de vos clients.

La clé USB logoté un cadeau d’influence aux formes illimitées

La grande variété des formes qu’on peut lui donner vous offre la possibilité d’y apposer toutes sortes d’informations, comme un numéro de téléphone ou un slogan. Et c’est peut-être là son côté le plus pratique.

La plupart des composants électroniques d’une clé USB ne sont pas plus épais qu’une allumette (comme la mémoire flash qui contient les données stockées sur la clé), et cela permet de les intégrer dans toutes sortes de coques customisées selon vos souhaits.

Une clé USB logoté à une influence aux formes illimitées, en effet la clé peut ainsi épouser la forme de votre logo, comme de tout ce qui se rapporte à votre identité visuelle.

La clé USB est réutilisable dans une multitude de contextes

Si la seule clé USB vous paraît trop neutre ou trop éloignée des besoins de vos clients et de vos collaborateurs, il existe également un moyen d’en optimiser l’efficacité.

En effet, la personnalisation de clé USB peut aller jusqu’à l’ajout d’autres fonctionnalités, comme des stylos, des petites lampes, des porte-clefs, des bracelets, etc. et cette double fonctionnalité (telle des goodies surmultipliés) permettra d’appuyer l’identité de votre entreprise tout en multipliant ses possibilités d’utilisation dans différents contextes, et donc de multiplier sa présence et son influence dans la vie quotidienne de vos clients.