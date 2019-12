Quel que soit son domaine d’activité, une entreprise du web a besoin de communiquer pour se faire connaître ! Outre le bouche à oreille, il existe de multiples façons de montrer que la société est présente et réactive. Des campagnes publicitaires sont essentielles pour les starts-up, tout comme la présence sur les salons annuels les plus importants. Pour se démarquer, rien de tel qu’un sac publicitaire et personnalisé…

Le sac publicitaire : un outil de communication mobile

Nous voyons des sacs personnalisés partout, que ce soit en milieu professionnel ou personnel, car ils sont tout simplement pratique et efficace… Le sac permet non seulement de transporter de nombreuses choses, mais sa large surface d’impression apporte aux professionnels, la place nécessaire pour faire parler d’eux, avec originalité. Tantôt, vous pouvez par exemple, mettre en valeur votre start-up, vos collaborateurs, vos produits, vos services ou encore vos convictions. De plus, les sac publicitaires possèdent bien des atouts et en particulier un qui les rendent indispensables : leur mobilité ! Distribués aux clients, aux prospects, aux fournisseurs, aux collaborateurs, les sacs diffusent efficacement les messages publicitaires. Le but étant de marquer les esprits, le style des sacs personnalisés doit être accrocheur…

Comment choisir le design du sac publicitaire de sa start-up ?

Avant d’aborder la question du design, il est important de souligner que la matière du sac dépendra bien évidemment de votre activité professionnelle, du secteur de votre start-up. Diverses sortes de sac vous sont proposées et parmi les plus répandues : le sac Kraft, le sac papier, le sac en polypropylène intissé ou non, le sac en polypropylène tissé pelliculé, le sac shopping en coton… Rapprochez-vous d’un expert pour le meilleur des choix.

Pour le design, une étude interne dans votre entreprise sur les besoins en communication est absolument primordiale. Que voulez-vous mettre en avant sur vos sacs ? Pensez à y inscrire votre logo, les coordonnées de votre société mais indiquez également votre domaine d’activité. Vous pouvez utiliser les codes couleurs de votre entreprise lors de l’impression des sacs publicitaires. Des illustrations sur les événements annuels comme les fêtes de fin d’année, sont très appréciées des consommateurs. Pensez à des slogans chocs, drôles, tendres ou encore engagés ! L’important est de se faire remarquer pour ne pas être oubliés… Votre nom doit sonner comme une évidence, dès lors qu’une personne aura besoin de vos services ou encore des produits de votre start-up.