La clé USB est LE best-seller des objets publicitaires et vous aurez raison de profiter des nombreux avantages qui en découleront si vous décidez d’en faire un cadeau d’entreprise. Bien plus qu’un simple goodies, elle est devenue un objet indispensable dans le quotidien des bureaucrates ainsi que des étudiants qui s’en servent pour le travail et pour les études. Depuis quelque temps, la clé USB est utilisée à des fins commerciales, dans le cadre de stratégies marketing de communication. Plus de détails dans les prochaines lignes.

La clé USB personnalisée en guise de cadeau d’entreprise

La clé USB personnalisée est un moyen peu coûteux de fidéliser la clientèle et depuis quelques années, elle est devenue le goodies qu’il faut absolument offrir. Bien plus qu’un simple cadeau, cet objet est véritablement utile à celui qui le reçoit et son impact sera d’autant plus important en raison de la personnalisation que vous pourrez effectuer.

L’impact marketing de la clé USB personnalisée

Offrir des cadeaux d’affaires est une technique marketing redoutablement efficace. Vos clients se souviendront de votre entreprise grâce à une clé USB personnalisée que vous leur aurez offerte, surtout si elle comprend une impression sérigraphiée qui vous est propre ou votre logo. Lorsqu’elle est personnalisée et porte la marque de votre entreprise, une clé USB devient un véritable objet publicitaire. Elle vous servira de vecteur de communication ou d’ambassadrice dans le monde entier. Elle vous sera en outre d’une grande aide dans la promotion de votre marque et de votre devise. Pour optimiser davantage l’impact positif, vous pouvez tout à fait soumettre diverses idées de personnalisation à l’enseigne qui se chargera de concrétiser votre projet de communication par l’objet.

Un cadeau d’affaires écologique

La clé USB personnalisée est une excellente idée de cadeau écologique. Grâce à ce petit dispositif, vous diffuserez une bonne image de votre enseigne et transmettrez aux destinataires votre dynamisme. Actuellement, il est assez facile de trouver des modèles écologiques qui sont conçus avec des matériaux green à l’instar du bois ou du plastique biodégradable. Ce choix peut tout à fait coller avec votre activité si vous êtes sensible à l’écologie. Cela peut également être un bon choix écologique si vous souhaitez valoriser votre attachement à la politique éco-responsable de votre enseigne ou à la protection de l’environnement.

À quels types de clients offrir une clé USB personnalisée ?

La clé USB personnalisée peut être offerte à vos clients les plus fidèles et ceux qui vous permettent de développer votre chiffre d’affaires comme une petite attention, mais aussi pour leur montrer qu’ils sont importants. Il sera ainsi plus facile d’établir une relation de confiance pérenne entre partenaires d’affaires. Grâce à son faible coût et à son utilité, vous pouvez envisager de l’offrir à plusieurs destinataires : clients, prospects, consommateurs, responsable des achats, membres du personnel, fournisseurs, etc.

Offrez une clé USB personnalisée à vos clients fidèles et à ceux qui sont souvent en déplacement

La clé USB personnalisée est l’un des cadeaux d’affaires les plus appréciés des clients en raison de son utilité au quotidien. Il convient de l’offrir à ceux qui sont les plus fidèles à votre enseigne. Ce présent favorisera un sentiment d’appartenance auprès de ceux qui ont une préférence particulière pour votre marque. Les clients qui voyagent beaucoup ou qui sont souvent en déplacement figurent parmi ceux qu’il convient de cibler lorsque l’on souhaite offrir une clé USB personnalisée. Vous aurez ainsi une occasion de promouvoir votre image de marque au niveau international ou national, mais à plus grande échelle.

N’oubliez pas vos clients potentiels

Distribuer un présent à l’image de votre enseigne aux clients potentiels permet d’envoyer un message avec un impact plus important. S’ils sont nouveaux dans le domaine, il y a beaucoup d’informations auxquelles ils ne seront pas forcément familiers. En leur fournissant des renseignements spécifiques à l’instar de l’historique, des faits, des mots-clés ou des statistiques du secteur, vous démontrez que vous souhaitez les aider à prendre des décisions d’achat éclairées. Offrir à vos clients potentiels une clé USB personnalisée donnera à votre entreprise une image de technicité et d’avant-garde et vous permettra d’associer subtilement ces valeurs aux vôtres. Cela reste un bon moyen d’amplifier votre aura.

Les raisons et les occasions d’offrir une clé USB personnalisée

La clé USB personnalisée est un cadeau que vous pouvez offrir quels que soient l’évènement et le moment. Elle est en outre un outil efficace pour faire la publicité d’un produit ou d’une marque. Il s’agit là d’une manière indirecte de promouvoir votre entreprise.

La clé USB personnalisée pour augmenter votre visibilité et votre notoriété

Afin qu’elle remplisse son rôle de goodies publicitaire, votre clé USB doit séduire. Prenez le temps d’étudier les atouts que sont sa capacité de stockage qui doit être assez importante, son originalité et son look avant de passer votre commande. Dans le cas contraire, elle risque de finir au fond d’un tiroir parmi une dizaine d’autres clés sans personnalité. Cet objet facilitera par ailleurs votre installation sur le marché si vous êtes une start-up. Lorsqu’elle est entre les mains de vos clients et/ou des membres de votre personnel, ces derniers pourront soit s’en servir, soit les prêter à des amis/de la famille, etc. qui feront alors la publicité de votre marque.

Les bonnes occasions pour offrir une clé USB personnalisée

Vous pouvez offrir une clé USB personnalisée à l’occasion d’un salon d’entreprise ou dans le cadre d’une opération de prospection. Dans le premier cas, il conviendra de prévoir plusieurs centaines d’exemplaires. Dans le second cas, une quantité réduite suffira, mais il faudra privilégier la capacité et la qualité de l’objet. Si l’enregistrement de vos visuels, présentations et autres fichiers numériques est nécessaire, vous devez prévoir une capacité suffisante pour accueillir le plus de documents possible. Les salons sont également de bonnes occasions pour offrir des clés USB personnalisées, car ces gadgets se chargeront de faire de la publicité pour vous en rendant visibles partout votre marque et votre logo. Dans tous les cas, que vous organisiez un séminaire, un congrès, une conférence ou un lancement de produit, la clé USB personnalisée reste un cadeau parfait, aussi bien pour vos clients que pour vos collaborateurs.